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పక్కనే ఉన్నా - ఎక్కడో ఉన్నట్లు : మీ పార్ట్​నర్​కు 'క్వాలిటీ టైమ్'​ ఇస్తున్నారా?

ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నా ఓపెన్ అవ్వట్లేదని ఆవేదనలో దంపతులు - ఇద్దరి మధ్య దూరం పెంచుతున్న సెల్​ఫోన్​ - చివరికి ప్రతికూల పరిస్థితుల వైపునకు పయనమవుతున్న ఒంటరితనం

Good Relationship Between Couple
Good Relationship Between Couple (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 12:31 PM IST

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Good Relationship Between Couple : భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగులు అయితే రోజంతా ఆఫీస్​లోనే గడిచిపోతుంది. ఇంట్లోకి వచ్చాక ఎవరి పనిలో వారు బిజీ అయిపోయి ఒకరికొకరు టైం ఇవ్వకపోవడం, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. 'రోజులో ఎక్కువ సమయం తనతోనే ఉంటున్నాను. ఆమె మాత్రం మనసు విప్పదని భర్త, ఉండేది మేమిద్దరమే అయనా, ఆయన కళ్లు ఫోన్​ పైనే ఉంటాయని భార్య' ఇలా బాధను బయటకు చెప్పుకోలేక బాధపడుతుంటారు.

బిజీ బిజీ జీవితంలో ఇలాంటివి చాలా మంది దంపతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించి సమయం కేటాయిస్తున్నప్పటికీ, ఆ సమయంలో వారు మరో ధ్యాసలో ఉంటున్నారని, ఇలాంటి వారిని ఒంటరితనం ఆవహిస్తుందని సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు. కలిసి ఉండేది ఇద్దరే అయినా, ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరు చూసుకోని ఎన్ని రోజులైందో వారికే తెలియదు. భౌతికంగా ఒకే దగ్గర ఉన్నా ఒక్కటి కాలేక పోతున్నారు. ఇలాంటివి తరచుగా జరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఒంటరితనం ఆవహించి మనసు ప్రతికూల ఆలోచనల వైపు తీసుకెళ్తుందంటున్నారు సైకాలజిస్టులు.

సమయం కరిగిపోతుంది : ఆరోజు శనివారమని దంపతులు షాపింగ్​కు వెళ్లారు. ఆమె నచ్చిన చీర, లెహంగా కోసం వెతుకుతుంది. అతను మాత్రం మాల్​లో ఓ మూలన స్టూల్​పై కూర్చుని ఫోన్​ చూస్తున్నాడు. అప్పటికే వాళ్లు వచ్చి 3 గంటలవుతుంది. షాపింగ్​ సందడిలో ఆమె ఉంటే, రీల్స్​ చూస్తూ ఆయన సమయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. చివరికి షాపులో పనివారు వెళ్లడం చూసి ఒక్కొక్కరు వెళ్తుంటే రాత్రి 9 గంటలు దాటిందని గుర్తొచ్చి బయటికి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చి తీరా పడుకొని ఆలోచించుకుంటే వారిద్దరు 'ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు' అని గుర్తించారు. అప్పటికే వారి జీవితంలో మరో రోజు కరిగిపోయింది.

భార్యాభర్తల బంధం బలపడాలంటే ఇవి చేయాలి :

  • సెల్​ఫోన్​కు దూరంగా ఉండాలి.
  • భార్యా పిల్లలతో మాట్లాడాలి.
  • ఇద్దరు కలిసి ఇంటి పనులు చేసుకోవాలి.
  • రోజులో ఒక్కపూటైనా కలిసి భోజనం చేసేలా ప్రణాళిక వేసుకోవాలి.
  • మీ ఎదుటి వారు చెప్పేది వింటూ వారి హావభావాలూ పరిశీలించాలి.
  • ఎదుటి వారిలో నచ్చిన విషయాన్ని అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేయాలి.
  • సానుకూల దృక్పథంతో మాట్లాడాలి. బాగా లేదు కంటే ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి.

సమయాన్ని హైజాక్ చేసిన సెల్​ఫోన్ : తెలిసీతెలియక చేస్తున్న ఇలాంటి పొరపాట్లను గుర్తిస్తే మళ్లీ జరగకుండా జాగ్రత్త పడటానికి ఈ కాలంలో అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత సమయాన్ని సెల్​ఫోన్​ హైజాక్​ చేసేసింది. కళ్లు వాలిపోయేలా, మెదడు అలసిపోయేలా మొబైల్ చూసి పడుకుంటున్నారు కానీ పొరపాటును సరిదిద్దుకునేందుకు మాత్రం ఆలోచించడం లేదు. సమస్యను పరిష్కరించుకోకుండా, తప్పించుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారని మానసిక వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు వివరించారు.

చాలా మంది కుటుంబం కోసం సమయం కేటాయిస్తున్నామా లేదా అని చూస్తారు. కానీ ఆ సమయంలో వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడామా? లేదా? అని మాత్రం ఆలోచించరు. పిల్లల చదువు, ఆటల గురించి పట్టించుకోరు. ఇవన్నీ చేసి వారితో కలిసిపోయినప్పుడే కేటాయించిన సమయానికి విలువ ఉంటుంది. దాన్నే క్వాలిటీ టైం అంటారు. - కృష్ణ సాహితి, మానసిక నిపుణురాలు

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TAGGED:

COUPLE GOALS
HOW TO UNDERSTAND WIFE HUSBAND
HOW BUILD GOOD RELATIONSHIP FAMILY
కుటుంబంతో మంచి బంధం
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