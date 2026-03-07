ETV Bharat / state

అడవిలో పులులను ఎలా గుర్తిస్తారు? - వాటికి పేర్లు ఎలా పెడతారో మీకు తెలుసా?

ఇంట్లో పెంపుడు జంతువుల మాదిరిగానే అడవిలో పులులకూ పేర్లు - జంతువుల అడుగులు చారలు ఆధారంగా గుర్తింపు - పులుల లెక్కింపులో కీలకంగా వ్యవహిస్తున్న కెమెరాలు - ఫుటేజీల ఆధారంగా లెక్కింపులు

How Tigers Are Named In Telangana
How Tigers Are Named In Telangana (Getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 2:53 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 2:59 PM IST

How Tigers Are Named In Telangana : సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఉండే పెంపుడు జంతువులకు పేర్లు పెట్టడం సహజం. అయితే పెద్దపులులకూ పేర్లు పెడతారని మీకు తెలుసా? దీనితో పాటు అడవిలో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయి? వాటి సంఖ్యకు సరిపోయిన శాకాహార జంతువులు ఉన్నాయా? పులులతో పాటు ఇతర జంతువుల సంతతి పెంపునకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమిటి? అనే అంశాలపై అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.

పులి ఒకే చోటున కుదురుగా ఉండలేదు. సుమారుగా 25 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో తన నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో సంచరిస్తుంది. ఒక చోట నుంచి మరో చోటుకు వెళ్లే సందర్భంలో అది ఏ ప్రాంతానికి చెందినది అనే విషయాలను అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించగలుగుతారు. జంతువులను వేటాడే సమయంలో ఏ పులి వేటాడుతుంది. అది ఏయే ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంది లాంటి అనేక విషయాలను పులి చర్మంపై ఉండే చారల ఆధారంగా గుర్తిస్తారు.

చారలకు అనుగుణంగానే గుర్తింపు : ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులకూ వేలి ముద్రలు ఒకేలా ఉండవు అనే విషయం తెలిసిందే. ఇదే తరహాలో ఏ రెండు పులుల శరీరంపై ఉండే చారలు ఒకేలా ఉండవు. దేనికదే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అటవీశాఖ అధికారులు పులులను గుర్తిస్తారు. సాధారణంగా పులులను లెక్కకట్టేందుకు నీటి వనరులు, అవి సంచరించే ప్రదేశాలు, అవి తిరిగే ప్రదేశాలలో నేలకు అడుగున్నర ఎత్తులో రహదారులకు ఇరువైపులా, చెట్లుకు కెమెరాలు అమర్చుతారు. పులులు ఆ మార్గం గుండా ప్రయాణించే సందర్భంలో వాటికి సంబంధించిన ఫుటేజీలు కెమెరాలలో నిక్షిప్తమవుతాయి. అటవీశాఖ అధికారులు వీటిని 15 రోజులకు ఒకసారి సేకరించి కంప్యూటర్​లో నమోదు చేసి వాటికి గుర్తింపు సంఖ్య ఇస్తారు.

గతంలో పాదముద్రల ఆధారంగా : పులులకు పేరు నిర్ణయించే ముందు అది నివసించే స్థానికతను జోడిస్తారు. అమ్రాబాద్ టైగ్​ రిజర్వులో ఉండే పులులకు ముందు ఏటీఆర్​ అని మగపులికి ఎం, ఆడపులికి ఎఫ్​ అని తర్వాత వరుస క్రమంలో సంఖ్య ఇచ్చి ఈ నంబరును డాటా బేస్​లో నమోదు చేస్తారు. గతంలో పులుల పాదముద్రలు ఆధారంగా వాటిని గుర్తించేవారు. ఈ ముద్రలకు ప్లాస్టర్​ ఆఫ్​ పారిస్​ వేసి అచ్చులు తీసేవారు. ఇంతకు ముందున్న పులుల పాదముద్రలతో పోల్చి వాటి సంఖ్యను లెక్కించేవారు.

ఇలాంటి సందర్భాల్లో తన ప్రాంతాన్ని విడుస్తాయి : మరికొన్ని సందర్భాల్లో పులులు తిరిగే ప్రదేశం పేరును పులి సంఖ్యకు ముందు చేరుస్తారు. 2016 నుంచి నిర్వహించే ఈ డేటాబేస్​లో ఏటీఆర్​లో ఇప్పటి వరకు 17 ఆడ, 15 మగ, 1 లింగనిర్ధారణ కాని పులిని గుర్తించి నమోదు చేశారు. పులులు సాధారణంగా ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితమైనప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో బయటకు వెళ్తుంటాయి. ముఖ్యంగా తోడు కోసం, కొత్త పులుల నుంచి పోటీ ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని తట్టుకోలేక ఇలా అనేక సందర్భాల్లో అవి వేరే ప్రాంతాలకు పయనిస్తాయి.

పులుల సంతతిని ఇలా లెక్కిస్తారు : అడవిలో ఆడపులి తన పిల్లలతో కలిసి ప్రయాణించే సందర్భాలలో అడవిలో చెట్లకు పెట్టిన కెమెరాలకు ఇవి చిక్కుతాయి. ఈ రకంగా నమోదైన చిత్రాల ఆధారంగా అది ఏ పులికి చెందిన సంతానమో నిర్ధారిస్తారు. పులులు కేవలం ఒక సంవత్సరం వరకు మాత్రమే తన తల్లి సంరక్షణలో ఉంటాయి. తర్వాత వాటంతట అవి బతుకుతాయి. అంటే సంవత్సరం తర్వాత పిల్లలు తల్లి నుంచి దూరమై ఒంటరిగా బతుకుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో పులుల మలాన్ని సేకరించి డీఎన్​ఏ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. జన్యువులలో ఉండే తేడా అధారంగా వాటి కుటుంబ సంబంధాలను నిర్ధారిస్తారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

