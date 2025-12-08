మీ పేరు అ, ఆ అక్షరాలతో మొదలవుతుందా? - అయితే మీరు కచ్చితంగా పైకొస్తారు
స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు గుర్తులను కేటాయించిన ఎస్ఈసీ - తెలుగు అక్షర క్రమంలో అభ్యర్థులకు గుర్తులు - నామపత్రంలో పేర్కొన్న పేరు ఆధారంగా గుర్తుల కేటాయింపు
Published : December 8, 2025 at 10:08 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections : గోడపై తెలుగు అక్షర మాల, పక్కనే తెలుగు గుణింతాలు. చూడగానే ఇదేదో తరగతి గది, ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు పాఠం బోధిస్తున్నారనిపిస్తోంది కదూ! వాస్తవానికి ఇది మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండల పరిషత్తు అధికారి కార్యాలయం. ఇక్కడ పెన్ను పట్టుకుని నిల్చున్నది చాప్లా తండా పంచాయతీ కార్యదర్శి రమణమూర్తి. వెనక ఉన్నది డోర్నకల్ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ అధికారి డి.శ్రీనివాస రావు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికలు రాజకీయాలకు అతీతంగా నిర్వహించే ప్రక్రియ. అభ్యర్థులకు పార్టీ గుర్తులుండవు.
తెలుగు అక్షర క్రమంలో అభ్యర్థులకు గుర్తులు : పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులకు ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన గుర్తులను మాత్రమే కేటాయిస్తారు. ఇందుకోసం తెలుగు అక్షర క్రమాన్ని పాటిస్తారు. నామినేషన్లలో అభ్యర్థులు తమ పేర్లను ఏ విధంగా రాస్తారో, అలానే తెలుగు అక్షరాల క్రమం వర్తిస్తుంది. కొంతమంది తమ ఇంటి పేరును ముందు రాస్తే, మరికొంత మంది చివర పేర్కొంటుంటారు. ఇంకొందరు పేరును ముందు ఉంచి, ఇంటి పేరు వెనక రాసుకుంటారు. ఏది ముందుంటే దాని ప్రకారం తెలుగు అక్షరం ఆధారంగా గుర్తులు కేటాయిస్తారు. దీంతో అక్షర క్రమం నిర్ధారించుకోవడంలో పొరపాట్లకు ఆస్కారం లేకుండా, మండల పరిషత్తు అభివృద్ధి అధికారి ఛాంబర్లోనే వీటిని అతికించారు.
సర్పంచికి గులాబీ రంగు బ్యాలెట్ : సర్పంచి ఎన్నిక నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 30 గుర్తులను కేటాయించింది. మరో గుర్తుగా నోటాను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. అభ్యర్థులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేక బ్యాలెట్ను ముద్రిస్తారు. సర్పంచి అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసే వారి కోసం ఉంగరం, కత్తెర, బ్యాటు, టీవీ రిమోట్, ఫుట్బాల్, లేడీ పర్సు, చెత్త డబ్బా, టూత్ పేస్టు, స్పానర్ (పాన) నల్లబోర్డు, కొబ్బరి తోట, బెండకాయ, వజ్రం, బకెట్, డోర్ హ్యాండిల్, టీ జల్లెడ, చేతి కర్ర, మంచం, పలక, టేబుల్, బ్యాటరీ లైట్, బ్రష్, బ్యాట్స్మ్యాన్, మనిషి, తెరచాప పడవ, బిస్కెట్, వేణువు, చైన్, చెప్పులు, గాలిబుడగ, క్రికెట్ స్టంప్స్ గుర్తులను కేటాయిస్తారు. సర్పంచి ఎన్నికలకు సంబంధించిన గుర్తులను పింక్ కలర్ బ్యాలెట్ పేపర్పై ముద్రించారు. ఆయా గ్రామాల్లో పోటీ చేసే సర్పంచి అభ్యర్థుల సంఖ్య ప్రకారం సిద్ధం చేసిన బ్యాలెట్ పేపర్లను పంపిస్తారు. అభ్యర్థులకు గుర్తుల కేటాయింపు అనేది తెలుగు వర్ణమాలలోని అక్షర క్రమంలో ఉంటుంది.
వార్డు సభ్యులకు 20 గుర్తులు : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వార్డు సభ్యులకు ఎన్నికల సంఘం 20 గుర్తులను కేటాయించింది. నోటాతో కలిపి 21 గుర్తులు ఉంటాయి. ఇందులో గ్యాస్ పొయ్యి, కుండ, స్టూల్, హాకీ కర్ర బంతి, గ్యాస్ సిలిండర్, గౌను, బీరువా, ఈల, డిష్యాంటినా, గరాటా, మూకుడు, ఐస్క్రీం, గాజు గ్లాసు, పోస్టు డబ్బా, కవర్, నెక్ టై, కటింగ్ ప్లేయర్, పెట్టె, విద్యుత్తు స్తంభం, కెటిల్, నోటా గుర్తులు ఉన్నాయి. వార్డుసభ్యుల ఎన్నికల గుర్తులను తెల్లరంగు బ్యాలెట్ పేపర్పై ముద్రించారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల తేదీలు ఇవే : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,728 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 1,12,242 వార్డు స్థానాలకు మొత్తం 3 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలకు డిసెంబర్ 11, 14, 17వ తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల - పోలింగ్ తేదీలు ఇవే
పల్లెల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచార జోరు - ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న అభ్యర్థులు