దసరా ఉత్సవాలు - రావణదహనానికి ప్రతిమలు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?
Ravana Effigy Making and Dahan Process : దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా పలు ప్రాంతాల్లో రాహణ దహనం చేస్తుంటారు. మరి ఇందుకోసం వాడే ప్రతిమలను ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందాం.
Published : October 19, 2026 at 9:52 PM IST
Ravana Effigy Making and Dahan : పల్లెలు, పట్నాలలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న కుటుంబసభ్యులంతా ఒక్కచోట చేరి కలిసిమెలిసి చేసుకునేదే దసరా పండుగ. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేసే వేడుకల్లో రావణ దహనం ప్రధాన ఘట్టం. అందుకు అవసరమైన రావణ ప్రతిమల తయారీ నెలరోజుల ముందునుంచే జోరందుకుంది. ప్రస్తుతం కళాకారులు, వాటికి తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. ముందస్తు ఆర్డర్ల ప్రకారమే వీటిని తయారు చేస్తారు. పాతబస్తీతో పాటు కార్వాన్, చార్మినార్, బండ్లగూడ, మీర్చౌక్, చార్మినార్, చంపాపేట్, బడంగ్పేట్ వంటి ప్రాంతాల్లో వీటి తయారీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
రావణ ప్రతిమ తయారీ విధానమిదే
పది తలలతో 18 అడుగుల ఎత్తులో ఉండే రావణాసురుడి ప్రతిమ తయారీని మొత్తం వెదురు కర్రతోనే చేస్తారు. వెదురుబొంగులను చీల్చి వాటిని కావాల్సిన ఆకారంలో మలిచి వాటిపై కాగితాలను అతికిస్తారు. తుది ఆకారం వచ్చాక రంగురంగుల కాగితాలతో ముస్తాబు చేస్తారు. ఎత్తులో ఉండే ప్రతిమలను తల, చేతులు, కాళ్లు, మీసం మధ్యలోని శరీర భాగాలను వేర్వేరుగా తయారు చేస్తారు. ఈ అన్నిరకాల విడిభాగాలను దహనం చేసే ప్రాంతానికి తరలించి పెద్ద కర్రల సాయంతో జోడిస్తారు. ఎత్తు ఆకారాన్ని బట్టి ఒక్కో ప్రతిమ తయారు చేసేందుకు వారంనుంచి 10 రోజుల సమయం పడుతుందని కళాకారులు చెబుతున్నారు.
పలు ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు
రావణుడి ప్రతిమ తయారీ క్రమంలోనే అందులో టపాసులు ఉంచుతారు. ఇందుకు ముందుగా భారీ ప్రతిమ అంతర్భాగంలో గడ్డిని నింపుతారు. మెడలో టపాసుల హారాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. కింది భాగంలో పేర్చిన గడ్డికి నిప్పు పెట్టినప్పుడు మొత్తం ప్రతిమ పేలుళ్ల మధ్య పూర్తిగా దహనం అవుతుందని కళాకారులు వివరిస్తున్నారు.
వీటిధర సైజు ఆధారంగా రూ.15వేల నుంచి 50వేల వరకు ఉంటుందని కళాకారులు చెబుతున్నారు. రావణ పత్రిమ కొనుగోళ్లకు నగర శివారుప్రాంతాలైన నాగారం, మూసాపేట, తుక్కుగూడ, కొత్తపేట, స్వర్ణగిరి, తిరుమల్గిరి, పెద్ద అంబర్పేట, బోరబండ, చాంద్రాయణగుట్ట, గుల్జార్హౌస్ సహా సంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తాయని చెబుతున్నారు.
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