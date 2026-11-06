రుషికొండ తీరంలో హోవర్ క్రాఫ్ట్ల సందడి
Hovercrafts Arrive at Rushikonda Beach: విశాఖ సముద్ర తీరంలో హోవర్ క్రాఫ్ట్లు సందడి చేశాయి. వీటిని తిలకించేందుకు రుషికొండకు సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:41 PM IST
Hovercrafts Arrive at Rushikonda Beach: విశాఖ సముద్ర తీరంలో హోవర్ క్రాఫ్ట్లు సందడి చేశాయి. వీటిని తిలకించేందుకు రుషికొండకు సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. కోస్ట్గార్డుల విధుల నిమిత్తం గోవా నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్కు వెళ్తున్న రెండు అధునాతన రక్షణ హోవర్ క్రాఫ్ట్లు ప్రతికూల వాతావరణం, తుపాను గాలుల కారణంగా తీరం వెంబడి ఆగుతూ ప్రయాణిస్తున్నాయని రుషికొండ మెరైన్ సీఐ అశోక్కుమార్ తెలిపారు. కోస్ట్గార్డ్ విధుల నిమిత్తం గోవా నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్కు వెళ్తుంది.
ప్రయాణంలో భాగంగా కేవలం ఇంధనం నింపుకొనే నిమిత్తమే వీటిని తాత్కాలికంగా విశాఖలోని రుషికొండ సముద్రతీరానికి తీసుకొచ్చారన్నారు. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతంలో అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడానికి అత్యంత పటిష్ఠ నిఘా కోసమే వీటిని ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు. ఇవి నీటిపైనే కాకుండా ఇసుకలో కూడా సునాయాసనంగా దూసుకుపోవడాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన పర్యాటకులు, పిల్లలు తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
తాత్కాలికంగా రుషికొండ తీరానికి : ఈ అరుదైన నౌకలను తిలకించేందుకు సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున అమితాసక్తి చూపడంతో రుషికొండ తీరమంతా ఒక్కసారిగా కోలాహలంగా మారి తీవ్ర సందడి నెలకొంది. ప్రతికూల వాతావరణం, తుపాను గాలుల కారణంగా తీరం వెంబడి ఆగుతూ ప్రయాణిస్తున్నాయని రుషికొండ మెరైన్ సీఐ కె.అశోక్కుమార్ తెలిపారు. ప్రయాణంలో భాగంగా ఇంధనం నింపుకొనే నిమిత్తమే వీటిని తాత్కాలికంగా రుషికొండ తీరానికి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. తిరిగి శుక్రవారం ఉదయాన్నే ఇవి పశ్చిమ బెంగాల్కు బయలుదేరుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడానికి, అత్యంత పటిష్ట నిఘా కోసమే ఈ వాహనాలను వినియోగించనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
తుపాను కారణంగా కురిసిన వర్షాలకు సముద్రం ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. ఇన్ని రోజులు తీరం సందర్శకులు లేక వెలవెలబోయింది. ప్రస్తుతం హోవర్ క్రాఫ్ట్ల రాకతో రుషికొండ బీచ్కు సందర్శకులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చారు. వారి రాకతో అక్కడ వాతావరణమంతా కోలాహలంగా మారింది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ అందరూ హోవర్ క్రాఫ్ట్లను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
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