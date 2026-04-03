'ఇందిరమ్మ' దరఖాస్తుదారులకు అపార్ట్మెంట్లలోని ఫ్లాట్లు - ఆ జాబితాలోని అర్హులకు కేటాయింపు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుదారుల కోసం అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించనున్న ప్రభుత్వం - స్థలాలు లేని పేదలకు ఇక్కడే కేటాయింపులు- బహుళ అంతస్థుల భవనాల నిర్మాణానికి ఎక్కడెక్కడ ప్రభుత్వ భూములు అనువుగా ఉన్నాయో గుర్తించాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు
Published : April 3, 2026 at 2:56 PM IST
Apartments for Indiramma House Applicants : హైదరాబాద్తో పాటు జిల్లా కేంద్రాల్లో స్థలాల లభ్యత ఉన్నచోట ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుదారుల కోసం స్టిల్ట్+9, స్టిల్ట్+5, జీ+3 అంతస్థుల్లో అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించాలని హౌసింగ్ శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఎకరానికి స్టిల్ట్+9 అంతస్థుల్లో 200-220 ఫ్లాట్లు, స్టిల్ట్+5 అంతస్థుల్లో 150-200, జీ+3 విధానంలో 120-150 ఫ్లాట్లు నిర్మించి ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకు సుమారు 415-500 చదరపు అడుగుల మధ్యలో రెండు పడకల గదుల ఇళ్లు ఉండేలా ఆకృతులను రూపొందించనున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పరిధిలో 5 మురికి వాడలను, వాంబే, ఈడబ్ల్యూఎస్ పథకాల కింద నిర్మించి శిథిలావస్థకు చేరిన మరో 12 కాలనీలను గుర్తించారు.
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గదులు ఉండవు : మేడ్చల్ జిల్లాలో 28 ప్రాంతాల్లో సర్కారు స్థలాలను గుర్తించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ఇక్రిశాట్ వద్ద 5 ఎకరాలు, మార్క్స్ నగర్లో ఆరు ఎకరాలు, లక్డారంలో 130 ఎకరాల్లో బహుళ అంతస్థుల భవనాలు నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నల్గొండ, ఆదిలాబాద్లలో కూడా ఇదే తరహాలో ఇళ్లను నిర్మించి, పేదలకు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. ఈ స్టిల్ట్ పద్ధతిలో నిర్మించే బహుళ అంతస్థుల్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గదులు ఉండవు. ఇక్కడ వాహనాల పార్కింగ్, వాణిజ్య సముదాయాల గదులను నిర్మిస్తారు. జీ+3 విధానంలో మాత్రం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గదులను నిర్మించి ఇస్తారు.
ఎల్-2 జాబితాకు కేటాయింపులు ఇలా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం మొత్తం 77.68 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. చాలా వరకు ఇళ్లకు అర్హత ఉండి, స్థలాలు లేని దరఖాస్తుదారులు 2.14 లక్షల మంది ఉన్నారు. ప్రస్తుతం స్థలాలు ఉన్నవారికే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలను మంజూరు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఎల్-2 జాబితాలోని పేదల కోసం అపార్ట్మెంట్లు కట్టి, ఫ్లాట్లను కేటాయించనుంది. శిథిలావస్థకు చేరిన కాలనీల్లోని వారికి కూడా అవకాశం ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం బహుళ అంతస్థుల భవనాలకు ఎక్కడెక్కడ ప్రభుత్వ స్థలాలు అనువుగా ఉన్నాయో గుర్తించి నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలెక్టర్లకు సూచించింది.
ఇళ్ల కేటాయింపునకు 20 ప్రాంతాలు గుర్తింపు : నగరంలో పేదల గల్లీల్లో సర్కారు ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు నిర్మాణం చేపట్టనుంది. గతంలో కేటాయించిన వాంబే, ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇళ్ల సముదాయాల్లో శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ఇళ్లను కూలగొట్టి అక్కడ జీప్లస్+3 పద్ధతిలో నిర్మిస్తారు. అక్కడ ఎవరెవరు అర్హులుగా ఉన్నారనేది గుర్తించి ఇళ్లను కేటాయిస్తారు. దాదాపు నగరంలోని హౌసింగ్ బోర్డు, రెవెన్యూ అధికారులు 20 ప్రాంతాలను గుర్తించారు. అక్కడ ప్రస్తుతం మూడు వేల మంది నివాసం ఉంటున్నారు. జీ ప్లస్+3 భవనాలను నిర్మించి 9 వేల మందికి ఉపయోగపడేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు. అంతేకాదు ఈ పనులను మరింత వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్గా అశోక్ చక్రవర్తిని నియమించారు. హైదరాబాద్లోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ఆయనే పర్యవేక్షిస్తారు. ఆ ఫ్లాట్లు విశాలంగా ఉండేలా డిజైన్లను తయారు చేశారు. ఓల్డ్ పాటిగడ్డ, బండ్లగూడ, మాంగార్ బస్తీ, ఆఫ్జల్సాగర్లలో అర్హులతో అధికారులు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.
గృహప్రవేశాలకు సిద్ధమైన ఇందిరమ్మ ఇళ్లు : మరోవైపు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అర్హులైన వారికి గృహప్రవేశాలకు రంగం సిద్ధమైంది. వీరంతా ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో నూతన గృహాల్లోకి అడుగుపెట్టే విధంగా గృహనిర్మాణ శాఖ ఏర్పాట్లు ముగిశాయి. ఏప్రిల్ 1వ తేదీన 4,100 మంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు తమ కొత్త ఇళ్లలోకి వెళ్లే విధంగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలో ఉగాది కంటే ముందుగానే 9676 మంది, పండగ రోజు మరో 900 మంది నూతన ఇళ్లలోకి అడుగు పెట్టారు. ఈ నెల చివరి నాటికి మొత్తం 33 వేల మంది లబ్ధిదారులు నూతన ఇళ్లలోకి మారనున్నారు. మే ఆఖరిలోగా 60 వేలకు చేరుకునే విధంగా ప్లాన్ చేసి ఆ తర్వాత మరో 40 వేల ఇళ్లను జూన్లో మంజూరు చేయడానికి నిర్ణయించారు.
