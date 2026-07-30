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ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అప్లై చేస్తే ప్రభుత్వ పథకాలు నిలిచిపోతాయా? - అధికారులు ఏం చెప్పారంటే?

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై వదంతులు నమ్మొద్దన్న హౌసింగ్‌ బోర్డు వీసీ వి.పి.గౌతమ్‌ - క్యూర్‌ పరిధిలో ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేస్తే ఇతర పథకాలు నిలిచిపోవని స్పష్టీకరణ - సోషల్ మీడియా ప్రచారాలు నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి

INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN TG
INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN TG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 6:42 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:22 PM IST

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Housing Board Vice Chairman on Indiramma Houses : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్​ వి.పి.గౌతమ్ తెలిపారు. క్యూర్(కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేసినట్లయితే పథకాలు నిలిచిపోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

తప్పుడు ప్రచారాలు నమ్మవద్దు : స్థలం లేని వారికి సొంతింటి కలను నెలవేర్చడమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశం అని హౌసింగ్ బోర్డు వీసీ వి.పి.గౌతమ్ తెలిపారు. ఈ పథకంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరుగుతున్న వదంతులను నమ్మొద్దని ఆయన వివరించారు. దీని వల్ల ఇతర పథకాలు, ప్రయోజనాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని ఆయన వివరించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వి.పి.గౌతమ్ హెచ్చరించారు.

రూ.5 లక్షల సబ్సిడీతో : ఈ పథకం కింద ప్రతిపాదించిన ఫ్లాట్లు ఒక బెడ్‌రూమ్, హాల్, కిచెన్‌తో సుమారు 525 చ.అడుగుల విస్తీర్ణంతో నిర్మిస్తారు. ఒక్కో ఫ్లాట్ ఖ‌రీదు రూ.40-60 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు ఉంటుందని, ఇందులో ప్ర‌భుత్వం రూ.5 ల‌క్ష‌ల స‌బ్సిడీతో పాటు అన్ డివైడెడ్ షేర్ కింద 20-25 గ‌జాల స్ధ‌లాన్ని కూడా ల‌బ్దిదారుని పేరిట రిజిస్ట్రేష‌న్ చేప‌డుతుందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గతంలో తెలిపారు. ల‌బ్దిదారుడు కేవ‌లం రూ.6 ల‌క్ష‌లు మాత్ర‌మే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

సందేహాల నివృత్తికి హెల్ప్​లైన్ నంబర్ : క్యూర్ పరిధిలోని ఇందిరమ్మ టవర్స్​పై వస్తున్న సందేహాల నివృత్తికి ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్​, హెల్ప్​లైన్​ నంబర్​ను ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రజలు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా మ‌ధ్యవ‌ర్తుల‌ను న‌మ్మకుండా నేరుగా 040-24603572 నంబర్‌కు ఉద‌యం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌ మ‌ధ్య ఫోన్ చేసి అధికారిక సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా పథకంపై ప్రజల్లో ఎలాంటి గందరగోళం, అపోహలు లేకుండా దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, అవసరమైన పత్రాలు, చెల్లింపులు, కేటాయింపు విధానం తదితర విషయాలపై సమగ్ర సమాచారాన్ని అందిస్తారు.

నిబంధనలు ఇవే : ద‌ర‌ఖాస్తుదారుల సౌక‌ర్యార్ధం తెలుగు , హిందీ, ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ భాష‌ల‌లో స‌మాచారం తెలియజేస్తారు. ప్రభుత్వం నుంచి సరైన సమాచారం అందించేందుకు ఈ ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామని కొద్దిరోజుల క్రితం మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ద‌ర‌ఖాస్తుదారు క్యూర్ ప‌రిధిలో ప‌దేళ్లుగా నివాసం ఉండాల‌ని, ద‌ర‌ఖాస్తుదారు లేదా కుటుంబానికి ఓఆర్ఆర్‌(ఔటర్​ రింగురోడ్డు), క్యూర్ ప‌రిధిలో సొంత‌ ఇల్లు లేదా ప్లాట్ ఉండ‌కూడ‌ద‌ని, ఒక కుటుంబానికి ఒక ద‌ర‌ఖాస్తు, ఒక ఫ్లాట్ మాత్రమే కేటాయింపు ఉంటుంద‌ని మంత్రి పొంగులేటి గతంలో తెలిపారు.

ఆన్​లైన్​ పోర్టల్​, వాట్సప్​ ద్వారా దరఖాస్తు : క్యూర్ ప‌రిధిలో ల‌క్ష ఇళ్ల నిర్మాణమే ల‌క్ష్యంగా ఫస్ట్​ ఫేజ్​లో 16 నియోజకవర్గాలలో 7680 ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీ‌కారం చుట్టారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకుని ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణం చేపనున్నారు. ఏ నియోజకవర్గానికి చెందిన ప్రజలు అదే నియోజకవర్గంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని మంత్రి గతంలో తెలిపారు. ద‌ర‌ఖాస్తు దారులు ఎలాంటి విష ప్ర‌చారాల‌ను న‌మ్మ‌వద్దని మీ సేవ కేంద్రాలు, ఆన్‌లైన్ పోర్టల్,వాట్సప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవ‌చ్చని కోరుతున్నారు. ద‌ర‌ఖాస్తు స‌మ‌యంలో రూ.10 వేలు చెల్లింపున‌కు యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్‌ను మాత్ర‌మే ఉప‌యోగించాల‌ని, ఒక వేళ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు కాక‌పోతే తిరిగి అదే ఖాతాకు ఆ మొత్తం వాప‌సు అవుతుంద‌న్నారు.

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ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అప్లై చేస్తే ప్రభుత్వ పథకాలు నిలిచిపోతాయా? - అధికారులు ఏం చెప్పారంటే?

Last Updated : July 30, 2026 at 7:22 PM IST

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN TG
RUMORS ON INDIRAMMA HOUSES
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై వీపీ గౌతమ్
HOUSING BOARD VICE CHAIRMAN
INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN TG

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