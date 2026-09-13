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ఇందిరమ్మ ఎల్​ఐజీ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్ - ఈ వారంలోనే మంజూరు పత్రాలు

ఇందిరమ్మ టవర్స్‌ ఎల్​ఐజీ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఈ వారంలోనే కేటాయింపు పత్రాలు అందజేస్తామని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్​ ఛైర్మన్ వి.పి. గౌతమ్ తెలిపారు. మధ్యవర్తుల మాటలు నమ్మి డబ్బలు చెల్లించవద్దని సూచించారు.

LIG Indiramma Houses in Telangana
ఇందిరమ్మ టవర్స్ నమూనా చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 8:48 PM IST

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LIG Indiramma Houses in Telangana : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ టవర్లలోని ఫ్లాట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరుగుతోందని హౌసింగ్ బోర్డ్ వైస్ ఛైర్మన్ వి.పి. గౌతమ్ తెలిపారు. ఇళ్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పే మధ్యవర్తుల మాటలు నమ్మి డబ్బులు ఇవ్వద్దని గౌతమ్ సూచించారు. లాటరీలో ఎంపికైన 7,340 మందిలో 6,643 క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయిందని, ఇప్పటి వరకు 5,521 మందిని అర్హులుగా తేల్చినట్లు తెలిపారు. ఈ వారంలో మిగతా లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసి కేటాయింపు పత్రాలు ఇవ్వనున్నట్లు గౌతమ్ వెల్లడించారు. లక్కీడ్రాలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు తమకు ఇల్లు కేటాయిస్తారో లేదా అనే ఆందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

మధ్యవర్తుల మాయమాటలు నమ్మవద్దు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఎంపిక పూర్తి పారదర్శకంగా, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా కొనసాగుతోందని వీపీ గౌతమ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మధ్యవర్తులు మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు, డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. గృహాల కేటాయింపు ప్రక్రియలో మధ్యవర్తులు లేదా ఇతర వ్యక్తులకు ఎలాంటి పాత్ర లేదన్నారు. లబ్ధిదారులు ఎవరికీ లంచం, కమీషన్ లేదా ఇతర రూపంలో డబ్బులు చెల్లించవద్దని సూచించారు. గృహానికి సంబంధించిన మొదటి విడత మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన అధికారిక బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, చెల్లించాల్సిన మొత్తం, చెల్లింపు గడువు ఇతర సూచనలను కేటాయింపు పత్రంతోపాటే అధికారికంగా తెలియజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే ఫిర్యాదు చేయండి
గృహాలు మంజూరు చేయిస్తామని ఎవరైనా డబ్బులు అడిగినా లేదా అనధికారిక ఖాతాలకు చెల్లించాలని కోరినా వెంటనే తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులకు లేదా పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని హౌసింగ్ బోర్డు వీవీ గౌతమ్ సూచించారు. ఇటువంటి అక్రమాలకు పాల్పడే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. లబ్ధిదారులు గృహాల కేటాయింపు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, కేటాయింపు పత్రాలు, మొదటి విడత చెల్లింపు తదితర అధికారిక సమాచారం కోసం తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు వెబ్‌సైట్ tghb.telangana.gov.in⁠ ను సందర్శించవచ్చని, లేదా కాల్‌ సెంటర్ నంబరు 040-24603572ను సంప్రదించవచ్చని ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు అధికారికంగా జారీ చేసే ప్రకటనలు, కేటాయింపు పత్రాలు సంబంధిత అధికారుల సూచనలను మాత్రమే నమ్మాలని ఆయన లబ్ధిదారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇళ్ల పథకానికి ఎంపిక కాని వారికి డిపాజిట్ చెల్లింపు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి ఎంపిక కాని దరఖాస్తుదారులకు వారు చెల్లించిన రూ.10 వేల మొత్తాన్ని హౌసింగ్‌ బోర్డు వారి ఖాతాలో వేయనుందని బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి. ఇళ్లకు అప్లై చేసే సమయంలో ఒక్కో దరఖాస్తుదారుడు రూ.10 వేలు ధరావతుగా చెల్లించిన విషయం తెలిసిందే. రెవెన్యూ, రవాణా, జీహెచ్‌ఎంసీ తదితర శాఖల నుంచి తెప్పించుకున్న రిపోర్టుల ఆధారంగా హౌసింగ్‌ బోర్డు 360 డిగ్రీల ఎంక్వైరీ పేరిట వడపోసి తొలి విడతలోనే చాలా మందిని ఈ పథకానికి అనర్హులుగా తేల్చింది. 16 నియోజకవర్గాలకు మొత్తం 60,720 దరఖాస్తులు రాగా వాటిని పరిశీలించి సుమారు 40 వేల మందిని అనర్హులుగా తేల్చినట్లు తెలిసింది. ఇప్పుడు వీరందరికీ డబ్బులను తిరిగి తమ ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.

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