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ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎంపికకాని వారికి రూ.10వేల డిపాజిట్ చెల్లింపు - మీసేవలో కట్టిన వారు ఇలా చేయండి

ఎల్​ఐజీ ఇళ్ల పథకానికి ఎంపికకాని వారికి డిపాజిట్ చెల్లింపు - ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న హౌసింగ్ బోర్డు

LIG Indiramma Housing Scheme in Telangana
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 9:45 AM IST

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LIG Indiramma Housing Scheme in Telangana : క్యూర్​ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన రూ.10 వేల డిపాజిట్​ మొత్తాన్ని హౌసింగ్ బోర్డు తిరిగి చెల్లిస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, ఏ ఖాతా నుంచి చెల్లిస్తే అందులోనే జమ చేస్తామని బోర్డు వైస్​ ఛైర్మన్​ గౌతమ్ వెల్లడించారు. అయితే కొంతమంది మీసేవ కేంద్రాల్లో నగదు ఇచ్చామని, ఇతరుల అకౌంట్ నుంచి చెల్లించామని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటివారు tghb.telangana.gov.in లో ఈ నెల 10వ తేదీలోపు తమ అకౌంట్ వివరాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు.

కొనసాగుతున్న పరిశీలన : తొలి విడతలో నిర్మించనున్న 7,340 ఇళ్లకు లాటరీ విధానంలో ద్వారా ఎంపికైన వారి కుటుంబ వివరాల పరిశీలన ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. బోర్డు సిబ్బంది ఇంటింటిని సందర్శించి పరిశీలిస్తున్నారు. ఎంపికైన వారు సహకరించాలని గౌతమ్‌ సూచించారు. అధికారుల పరిశీలన పూర్తయ్యాక లబ్ధిదారులు మిగతా మొత్తం రుసుమును ఎలా చెల్లించాలి, ఏ ఖాతాలో జమ చేయాలి అనే వివరాలను ఇల్లు కేటాయింపునకు సంబంధించిన లేఖలో పేర్కొంటామని వివరించారు. చాంద్రాయణగుట్ట, ఎల్‌బీనగర్, ముషీరాబాద్, గోషామహల్‌ నియోజకవర్గాల పరిధిలో నిర్మాణం చేపట్టనున్న ఇళ్లకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈ నెల 10వ తేదీతో ముగియనుంది. ఆ లోపు అర్హులైన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో నిర్మాణం ప్రారంభం : ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్​లోని 16 నియోజకవర్గాల్లో స్థలాలు సేకరించి టెండర్లు పూర్తి చేసినట్లు మంత్రి పొంగులేటి కొద్ది రోజుల క్రితం పేర్కొన్నారు. ఏడాదిలోపే పూర్తి చేసి ఆడబిడ్డల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి​ ఇస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఎటువంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయబోమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పదేళ్ల తర్వాత ఇంటిని అమ్ముకునే హక్కు వస్తుందని చెప్పారు. ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిన తర్వాత ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే ఇంటిని తాకట్టు పెట్టుకునేందుకు సైతం అనుమతి ఉంటుందని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పారు. పారదర్శకంగా లక్కీ డ్రాతోనే ఇళ్లను కేటాయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఒక్కో టవర్‌లో 10 ఫ్లోర్లు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల (ఎంఎంసీ) పరిధిలో లక్ష ఫ్లాట్లను నిర్మించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. క్యూర్ పరిధిలో ఇల్లు, స్థలం లేని అల్పాదాయ వర్గాలు (ఎల్​ఐజీ) కోసం ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. క్యూర్ పరిధిలోని 26 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో టవర్ల రూపంలో హౌసింగ్ బోర్డు వీటిని నిర్మించనుంది. ఒక్కో టవర్‌లో 10 ఫ్లోర్లు అంతస్తుకు 12 ఫ్లాట్లు నిర్మించే విధంగా అధికారులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ భూముల్లోనే ఈ టవర్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. చార్మినార్, బహదూర్‌పురా, ముషీరాబాద్ మినహా మిగతా నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే స్థలాలను గుర్తించిన హౌసింగ్ బోర్డు పొజిషన్‌లోకి తీసుకున్న విషయం విదితమే. ముందుగా డిమాండ్ సర్వే చేపట్టాలని హౌసింగ్ బోర్డు నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందిన లభించింది.

లబ్ధిదారులకు అవసరమైన అర్హతలు ఇవే! :

  • కనీసం 10 ఏళ్ల వరకు క్యూర్​ పరిధిలోనే నివసించి ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం మొత్తం రూ.6 లక్షల వరకు ఉండాలి.
  • సొంత నివాసం, ఫ్లాట్​ లేదా ప్లాటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు.
  • ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న నియోజకవర్గంలోనే ఇళ్లు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • లబ్ధిదారులకు స్థలం, రూ.5 లక్షల రాయితీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది.
  • గతంలో ఎలాంటి గృహ ప్రయోజనం పొంది ఉండకూడదు.

హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల డ్రా తేదీలు ఖరారు - ఎక్కడ, ఎప్పుడంటే?

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