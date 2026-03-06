ETV Bharat / state

అలాంటి వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు రద్దు - అర్హుల్లో మరొకరికి ఇచ్చే ఛాన్స్!

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సర్కారు అండతో దశల వారీగా ఇళ్ల నిర్మాణం - నిజామాబాద్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ కనీసం మగ్గు పోయని వారు 7000 మంది

Cancellation of Indiramma Illu
Cancellation of Indiramma Illu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 4:32 PM IST

Cancellation of Indiramma Illu : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా కొనసాగిస్తోంది. గూడు లేని పేదల సొంత స్థలాల్లో ప్రభుత్వం అందించే ఆర్థిక సాయంతో ఇళ్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం నెలలు గడుస్తున్నా పనులు ప్రారంభించేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. ఈ తరహా లబ్ధిదారుల వివరాలపై ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ఇప్పటికీ ముగ్గు పోయని వారు ఎవరైనా ఉంటే, అలాంటి వారి ఇళ్ల మంజూరును రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పునాదులైనా నిర్మించలేదు : పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీనికోసం లబ్ధిదారుల ఖాతాలో దశల వారీగా రూ.5 లక్షలు జమ చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 17,381 ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. అయితే వాటిలో 13,180 మంది లబ్ధిదారులు ముగ్గు పోసి పునాదులు వేసి నిర్మాణ పనులు ఆరంభించారు. దీనికి సంబంధించిన పనులు వివిధ దశల్లో కొనసాగుతున్నాయి. కానీ సుమారు 7 వేల మంది కనీసం పునాదులైనా నిర్మించేందుకు ముందుకు రావడం లేదు.

జాబితాను సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు : డీఈలు, ఏఈలు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయినా వారి నుంచి సరైన స్పందన రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇళ్లు మంజూరైనా గత ఆరు నెలలుగా పునాదులకు ముగ్గు కూడా పోయని లబ్ధిదారుల జాబితాను అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. దీని అధారంగా వాటిని రద్దు చేసి, అర్హుల్లో మరొకరికి లబ్ధి చేకూరేలా చేయాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఆదేశాలు రాలేదని గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి :

  • మంజూరైన ఇళ్ల సంఖ్య - 17,381
  • గ్రౌండింగ్​ చేసినవి - 13,180
  • బేస్​మెంట్​ లెవర్​ వరకూ చేసినవి - 10,364
  • రూఫ్​ లెవల్​ వరకూ పూర్తి చేసినవి - 7,488
  • స్లాబ్​ స్థాయి వరకూ పూర్తి చేసినవి - 5,887
  • పూర్తయిన ఇళ్లు - 375
  • ముగ్గు పోయనివి - 4,200
  • ముగ్గు పోసినా పనులు మొదలు కానివి - 2,800

మార్చి నెల చివరి నాటికి లక్ష గృహ ప్రవేశాలు : ఇప్పటికే ఐదు వేల ఇళ్లలో గృహప్రవేశాలు జరిగాయని ఇటీవల రాష్ట్ర గృహనిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వి.పి.గౌతమ్​ తెలిపారు. ఈ నెల చివరి నాటికి సుమారు లక్ష ఇళ్లలో గృహ ప్రవేశాలు చేయించడమే లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. గడిచిన తొమ్మిది నెలల్లో రెండు లక్షల మందికి పైగా లబ్ధిదారులకు రూ.4,700 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. లబ్ధిదారుల కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్​ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన సమస్యలను లబ్ధిదారులే నేరుగా యాప్​ ద్వారా నమోదు చేసే సౌలభ్యం ఉందన్నారు. వివరాలు అప్​లోడ్​ చేసిన 15 రోజుల్లోనే ఇళ్ల బిల్లులు చెల్లిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అర్హులకు నాలుగు విడతల్లో నగదు విడుదల చేస్తున్నట్లుగా ఆయన వివరించారు.

అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్లు : క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని గౌతమ్ అన్నారు. ఆధార్​ అనుసంధానం కావడంతో నిధుల విడుదల మరింత పారదర్శకంగా జరుగుతుందని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్లు ఇవ్వడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వం రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రక్రియ ఉంటుందని చెప్పారు. మధ్య తరగతి వారికోసం ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకువచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. ఇలాంటి వారికోసం పట్టణాల్లో స్థలాలను గుర్తిస్తున్నారని అన్నారు. మధ్యతరగతి ప్రజలకోసం లాభాపేక్ష లేకుండా సగం ధరకే ఇళ్లు నిర్మించేందుకు కొత్త పాలసీని తీసుకువస్తున్నట్లుగా గౌతమ్ వివరించారు.

