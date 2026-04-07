నమ్మకంగా ఉంటూ బంగారం చోరీ - పోలీసుల విచారణలో బయటపడ్డ అసలు విషయం

నమ్మకంగా ఉంటూ చోరీ చేసిన పనిమనిషి - అనుమానం రాకుండా రోజూ కొన్ని ఆభరణాలు చోరీ - పోలీసుల విచారణలో బయటపడ్డ అసలు విషయం - కుమార్తెతో కలిసి చోరీ

Housemaid Stolen 10 Tolas of Gold in House
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 1:30 PM IST

Housemaid Stolen 10 Tolas of Gold in House : ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారని తెలిస్తే, ఎవరైనా సరే కంగారు పడతారు. కానీ ఆ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డట్టు ఎలాంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదు. తలుపులు పగలకొట్టలేదు. లాకర్లు ధ్వంసం చేయలేదు. కానీ బీరువాలో ఉన్న బంగారు, వెండి ఆభరణాలు మాత్రం మాయం చేశారు. వేసిన తలుపులు వేసినట్టే ఉంటే ఆ ఇంట్లో దొంగతనం ఎలా జరిగిందో తెలియక ఆ కుటుంబీకులు తలలు పట్టుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఇంట్లో చేతివాటం ప్రదర్శించిన వారెవరు ? అతినమ్మకమే ఆ కుటుంబం కొంపముంచిందా ?

నమ్మకంగా ఉంటూ బంగారం చోరీ : మీరు ఊరెళ్తున్నారా ? అయితే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి వెళ్లండి. ఇది మొన్నటి దాకా వినిపించిన మాట. మీ ఇంటి పరిసరాల్లో చోరీలు జరగకుండా ఉండాలంటే సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోండి ఇది నిన్నటి మాట. కానీ వాటికి పూర్తి భిన్నంగా ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉంటూనే దొంగతనం చేస్తే అవును ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో అలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇచ్చోడలోని టీచర్స్‌ కాలనీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ప్రేమ్‌ సింగ్‌ భార్య, కుమార్తెతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు. ఇంట్లో బీరువా తాళాలు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కోటి ఉంటుంది. అయితే గత నెల 16న శుభకార్యానికి వెళ్లి వచ్చిన తరువాత బంగారం, వెండి నగలను బీరువాలో భద్రపరిచారు.

అనుమానంతో బీరువా తెరిచి చూడగా షాక్ : ఇటీవల బీరువా దగ్గర గోల్డ్ రింగ్ కింద పడటం చూసిన ఇంటి యజమానులు అనుమానంతో బీరువా తెరిచి చూసి కంగుతిన్నారు. 10 తులాల బంగారం, 10 తులాల వెండి మాయం అయ్యేసరికి ఆందోళనకు గురై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులకు టెక్నికల్ ఆధారాలు సేకరించే క్రమంలో పనిమనిషి లక్ష్మీ మీద అనుమానం కలిగింది. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించే సరికి అసలు నిజం బయటపడింది. తానే బంగారం చోరి చేశానని పనిమనిషి అంగీకరించింది.

''ఉదయం ఒక రింగ్​ కింద పడింది. ఆ అనుమానంతో బీరువా తీసి చూస్తే మొత్తం 10 తులాల బంగారం మాయమైంది. మొత్తం టెక్నికల్​ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా​ చెక్​ చేయగా ఇంట్లో పని మనిషిపై అనుమానం వచ్చి ఆడగటంతో ఆమె ఒప్పుకుంది'' - అఖిల్‌ మహాజన్‌, ఆదిలాబాద్‌ ఎస్పీ

పని మనుషులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిక : ఇటీవల శుభకార్యానికి వెళ్లి వచ్చిన యజమానులు బీరువాలో బంగారు ఆభరణాలు భద్రపరచడం పని మనిషి కంట పడింది. బంగారాన్ని చూసేసరికి ఆమెలో దుర్బుద్ధి పుట్టింది. ఎలాగైనా సరే వాటిని కాజేయాలనుకుంది. ఈ క్రమంలోనే నకిలీ తాళం చెవి చేయించి ఎవరికీ ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా రోజుకు కొన్ని బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేసింది. ఈ చోరీల్లో పని మనిషి కుమార్తె కూడా పాలుపంచుకుంది. పని మనిషి, ఆమె కుమార్తెను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇళ్లల్లో పని మనుషులను పెట్టుకునేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

''ఈ చోరీ చేసిన ఆమె పేరు లక్ష్మీ. ఆమె తనవద్ద ఉన్న డుప్లికేట్ తాళాన్ని వాడుకొని మెల్లమెల్లగా ఆ గోల్డ్​ తీయడం మొదలు పెట్టింది. ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా బంగారం తీసుకుని దాచిపెట్టుకుంది. ఆమె కుమార్తెతో కలిసి ఈ దొంగతనం చేసింది. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ కస్టడీలో ఉన్నారు. జైలుకు వెళ్తారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ఎవరైనా పనిమనిషిని పెట్టుకుంటే వారి వివరాలు మాకు చెప్పండి. మేము వారి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని, వారిపై పాత క్రిమినల్​ కేసులు ఏమైనా ఉంటే తెలుసుకుని మీకు చెబుతాం'' - అఖిల్‌ మహాజన్‌, ఆదిలాబాద్‌ ఎస్పీ

పార్కింగ్ చేసిన బైకులే అతడి లక్ష్యం - కన్ను పడిందా బండి మాయమవ్వాల్సిందే

'మా పెళ్లికి రండి' - వెడ్డింగ్ కార్డు ఇస్తూ గొలుసు చోరీ - స్నాచింగ్​లో ఇదో కొత్త ట్రెండ్​

