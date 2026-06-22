భద్రాచలంలో అవమానవీయ ఘటన - మృతదేహాలను అద్దె ఇంట్లోకి తేవొద్దని తాళం
అదుపు తప్పి చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టిన కారు - ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి - మృతదేహాలను అద్దె ఇంటికి తీసుకురాకూడదని తాళం వేసిన యజమాని
Published : June 22, 2026 at 8:10 PM IST
Inhumane Incident In Bhadrachalam : ఇరుగు పొరుగున ఉన్న వారు మరణిస్తే అయ్యో అని బాధపడతాం. ఇంట్లో వారు మరణిస్తే బాధను దిగమింగుకుని అంతిమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం. అలాంటిది నిన్నా మొన్నటి వరకూ మనతో ఆప్యాయంగా పలకరించే వారికి ఏమైనా జరిగితే సాయం చేయడానికి ముందుంటాం. అయితే భద్రాచలం పట్టణంలోని జరిగిన ఘటన అందుకు విరుద్ధంగా జరగడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
భద్రాచలం పట్టణంలో అమానవీయ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. అయితే మరణించిన ముగ్గురి మృతదేహాలను అద్దె ఇంటికి తీసుకురాకూడదనే ఉద్దేశంతో యజమాని తాళం వేశారు.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా, భద్రాచలంలోని వెంకటేశ్వరకాలనీకి చెందిన దూడల సాయిప్రకాశ్ (25), సంధ్య (22) దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు రుత్విక్ (7), మోక్షిత్ (2) ఉన్నారు. సాయిప్రకాశ్ తండ్రి శ్రీనివాస్ విద్యుత్శాఖలో లైన్ ఇన్స్పెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ ఆరు నెలల కిందట గుండెపోటుతో మృతిచెందారు.
తిరుగు ప్రయాణంలో చెట్టును ఢీకొని : ఇటీవల వారి బంధువులు హైదరాబాద్ నుంచి ములకలపల్లి గ్రామానికి వచ్చారు. వారు సాయిప్రకాశ్ కుటుంబాన్ని నిద్ర చేసేందుకు పిలిచారు. అందుకోసం సాయిప్రకాశ్ తన భార్య, చిన్న కుమారుడు మోక్షిత్, తల్లి జ్యోతిలతో కలిసి ములకలపల్లికి కారులో వెళ్లారు. అయితే ఆదివారం తిరిగి భద్రాచలం వస్తుండగా కారు అదుపుతప్పి మాధారం అటవీ ప్రాంతంలోని చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో మోక్షిత్, సంధ్య, సాయిప్రకాశ్ అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటనలో తల్లి జ్యోతికు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో స్థానికులు గమనించి ఆమెను పాల్వంచ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో : కాగా మృతదేహాలకు పాల్వంచలో పోస్టుమార్టం అనంతరం సోమవారం భద్రాచలంలో వారు నివాసం ఉంటున్న అద్దింటింకి బంధువులు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటాన్ని స్థానికులు గమనించి యజమానికి పోన్ చేశారు. ఇంట్లోకి మృతదేహాలను తీసుకొచ్చేందుకు ఆయన అంగీకరించలేదు. దీంతో బంధువులు అదే అంబులెన్స్లో అంత్యక్రియల కోసం పురుషోత్తపట్నం తీసుకెళ్లారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆరు నెలల వ్యవధిలో మృతిచెందడం అరిష్టమని ఇంట్లో అద్దెకు ఎవరూ రారనే కారణంతో యజమాని ఈ విధంగా వ్యవహరించడం సరికాదని బంధువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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