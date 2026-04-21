ఇటుకలు వాడకుండా ఇంటి నిర్మాణం - ఖర్చు, సమయం తక్కువ - దృఢత్వం ఎక్కువ
సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం చౌటపల్లిలో సరికొత్త నిర్మాణం - ఇటుకలు లేకుండానే ఇంటి నిర్మాణాన్ని చేపట్టిన పాపారావు అనే వ్యక్తి - మివాన్ టెక్నాలజీతో కేవలం సిమెంట్, ఇసుక, కంకరనే వాడుతున్నట్లు వెల్లడి
Published : April 21, 2026 at 12:44 PM IST
House Construction Without Bricks : మనకు సాధారణంగా ఇంటి నిర్మాణమంటే ఇటుకలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఇటుకలు ఒక్కొక్కటిగా పేర్చి సిమెంట్ వేసుకుంటూ గోడలు కట్టి ఇల్లు నిర్మించడం మనకు తెలిసిన పద్దతి. కానీ సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం చౌటపల్లి గ్రామానికి చెందిన ముత్తినేని పాపారావు అనే వ్యక్తి మాత్రం ఇటుకలు లేకుండానే ఇల్లును చకచకా నిర్మిస్తున్నారు. మివాన్ టెక్నాలజీతో కేవలం సిమెంట్, ఇసుక, కంకర మిశ్రమంతోనే ఇంటిని పూర్తి చేసే దశలో ఉన్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
ప్లాస్టరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు : పాపారావు గత కొన్నేళ్లుగా రాజస్థాన్, గుజరాత్తో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ నిర్మాణ సంస్థల్లో పని చేశారు. ఇటీవల ఆయన స్వగ్రామంలో కొత్తగా ఇల్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తన ఇంటిని మివాన్ టెక్నాలజీలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పిల్లర్ల తరహాలోనే కింది నుంచి పైవరకు ఇనుప పెట్టెలను అమర్చి, అందులో సిమెంట్, కంకర, ఇసుక మిశ్రమాన్ని నింపి ధృడమైన గోడలు నిర్మించారు. ఇంటి బయట, లోపలి గోడలతో పాటు ప్రహరీని కూడా అదే తరహాలో నిర్మాణం చేస్తున్నారు. బయటి గోడలు 5 ఇంచులు, లోపలి గోడలు 4 ఇంచుల చొప్పున నిర్మించినట్లు పాపారావు ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. దీనికి ప్లాస్టరింగ్ చేసే అదనపు ఖర్చు అసలు అవసరమే ఉండదన్నారు.
30 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో నిర్మాణం : పుట్టి (పీవోపీ) చేయించిన తర్వాత మన అభిష్టాల ప్రకారం కలర్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుందని పాపారావు తెలిపారు. ఇటుకలతో నిర్మించిన దాని కన్నా ఈ తరహాలో నిర్మించిన ఇల్లు చాలా దృఢంగా ఉంటుందని చెప్పారు. తక్కువ సమయంలో, 30 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో కట్టుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జిల్లా హౌజింగ్ పీడీ పవన్ కుమార్, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి జయదేవ్ ఆర్య, ఎంపీడీవో బానోతు జయరాం, ఏఈ ధనలక్ష్మిలు చౌటపల్లికి వచ్చి మివాన్ టెక్నాలజీని పరిశీలించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఈ టెక్నాలజీలో నిర్మించేందుకు ఆలోచన చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం పెద్ద పెద్ద గేటేడ్ కమ్యూనిటీలను నిర్మిస్తున్న బడా సంస్థలు కూడా అపార్ట్మెంట్లను ఇటుకలు లేకుండానే కడుతున్నారు.
