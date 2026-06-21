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పళ్లెంలో మాంసం ఘుమఘుమలు - ఆ టేస్ట్​లో గుట్టు 'కల్తీ'కే ఎరుక

ఉత్తరాది నుంచి తిరుపతికి టన్నులకొద్దీ కుళ్లిన మాంసం -పీపీచావడి ప్రాంతంలో 1000 కిలోలకు వరకు కుళ్లిన మాంసం నిల్వలు గుర్తింపు - అధికారుల దాడుల్లో కళ్లు బైర్లు కమ్మే వాస్తవాలు వెలుగులోకి

Rotten Meat Seized in Tirupati
Rotten Meat Seized in Tirupati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:58 AM IST

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Officials Crack Rotten Meat in Tirupati : ఓవైపు ధర తక్కువ రుచి ఎక్కువ అంటూ ఆఫర్లు. మరోవైపు తిన్నవారికి తిన్నంత అంటూ ప్రచారం ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటూ ప్రకటనలు. పళ్లెంలో మసాలా ఘుమఘుమలతో వడ్డింపు. కానీ వాడేది మాత్రం కుళ్లిన, పురుగులు పట్టిన మాంసం చేసేదేమో రంగులతో మోసం. రసాయనాలతో మాయ. కంపు కొట్టే మాంసాన్ని సైతం కంటికి ఇంపుగా మారుస్తూ. వినియోగదారులను ఏమారుస్తూ హాలాహలం నిండిన ఆహారాన్ని వారికి అంటగడుతున్నారు. ఇదంతా ఎక్కడో మారుమూల కాదు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతి నడిబొడ్డున సాగుతున్న దందా.

స్థానికుల ఫిర్యాదుతో పీపీచావడి ప్రాంతంలో తిరుపతి నగరపాలక, ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులు సంయుక్తంగా తాజాగా జరిపిన దాడుల్లో సంచలన విషయాలు వెలుగు చూశాయి. పలు హోటళ్లలోని ఫ్రీజర్లలో టన్నుల కొద్దీ కుళ్లి, పురుగులు పట్టిన కోడి మాంసం, మేక, గొర్రె, చేపలు జుగుప్సాకరమైన రీతిలో కనిపించాయి.

మహారాష్ట్ర, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, తదితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున మాంసం ముందుగా చెన్నై, హైదరాబాద్​కి చేరుతోంది. అక్కడ రసాయనాలు, ప్రిజర్వేటివ్స్‌ను దిట్టంగా దట్టించి థర్మోకోల్‌ బాక్సుల్లో ప్యాక్‌చేసి రైల్వే పార్సిళ్ల ద్వారా తిరుపతికి తరలిస్తున్నారు. దీనికి స్థానికంగా దొరికే మాంసం అదనం. ఇలా తీసుకొచ్చిన మాంసాన్ని వారాల తరబడి ఫ్రీజర్లలో దాచి తర్వాత వండి వడ్డిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో పలు హోటళ్ల నిర్వాహకులు చెలగాటమాడుతున్నారు. ఇలా పీపీచావడి ప్రాంతంలో 1000 కిలోలకు వరకు కుళ్లిన మాంసం నిల్వలను అధికారులు గుర్తించారు.

బ్రాండ్ల ముసుగులో బండారం! : పేరుమోసిన బహుళజాతి సంస్థలు సైతం ప్రజల ఆరోగ్యంతో వ్యాపారం చేస్తున్నాయి. నగరంలోని ఏడు ప్రముఖ రెస్టారెంట్లపై అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. వీవీ మహల్‌ రోడ్డులోని రెస్టారెంట్‌లో 680 కిలోల కుళ్లిన చికెన్‌ గుర్తించారు. బకెట్‌ కొంటే బకెట్‌ ఉచితం ఆఫర్ల కోసం బెంగళూరు నుంచి భారీగా వారు ఈ మాంసం తెప్పించారు. దీంతో అధికారులు భారీగా జరిమానా విధించి, స్టాక్‌ మొత్తాన్ని వెనక్కి పంపించారు.

స్థానిక చేపల మార్కెట్‌లోని 22 దుకాణాలను అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో రెండు షాపుల్లో ఫ్రిజ్‌లు పగిలిపోయి, ముక్కుపుటాలు అదిరే దుర్వాసనతో 150 కిలోల పాడైన, పురుగులు పట్టిన చేపలను గుర్తించారు. మరో దుకాణంలో మరింత భయానకంగా ఉండటంతో దాని ట్రేడ్‌ లైసెన్స్‌ను శాశ్వతంగా రద్దు చేశారు. తిమ్మనాయుడు పాలెంలో రుచికోసం ఆవు మాంసం కొవ్వును కరిగించి నూనెగా వాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. 20-30 కిలోల కుళ్లిన చికెన్‌ సీజ్‌ చేశారు. వీరు రూ.89/ 99 చొప్పున బిర్యానీ విక్రయించే మూడు ప్రాంతాల్లో దుకాణాల్ని, ‘నాటుకోడి పులుసు’ హోటల్‌ను శాశ్వతంగా మూసివేశారు. బేకరీలు, జ్యూస్‌ స్టాల్స్, కూరగాయల మార్కెట్లు, హాస్టళ్లు, ఐస్‌క్రీమ్‌ పార్లర్లపైనా విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపడతామని నగరపాలక హెల్త్‌ ఆఫీసర్‌ యువ అన్వేష్‌ తెలిపారు.

క్యాన్సర్, గుండె జబ్బుల ముప్పు! : ఈ తరహా ఆహారంలో మోతాదుకు మించి రసాయనాలు (కార్సినోజెనిక్‌) వాడుతుండటంతో క్యాన్సర్‌ వచ్చే ముప్పు ఉందని వైద్యాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హోటళ్లలో వాడిన నూనెనే పదేపదే వాడటంతో టోటల్‌ పోలార్‌ కాంపౌండ్స్‌ రేషియో 25 శాతానికి మించి ఉంటే గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదముందనిపేర్కొంటున్నారు. రసాయన, కుళ్లిన పదార్థాల్లోని సాల్మొనెల్లా వంటి సూక్ష్మజీవుల వల్ల వాంతులు, విరేచనాలు, టైఫాయిడ్‌ వంటి వ్యాధులు ప్రబలడానికి, ఫుడ్‌ పాయిజనింగ్‌కు అవకాశముందని హెచ్చరించారు.​​​​

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TAGGED:

తిరుపతి హోటళ్లలో కుళ్లిన మాంసం
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ROTTEN MEAT SEIZED IN TIRUPATI

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