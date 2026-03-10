తెలంగాణలో బంద్ దిశగా హోటళ్లు - సిలిండర్ల సరఫరా నిలిపివేయడమే కారణం
కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లపై పెట్రోలియం కంపెనీల నియంత్రణ - హోటళ్లకు సిలిండర్ల సరఫరా నిలిపివేయాలని డీలర్లకు కేంద్రం ఆదేశాలు - హోటల్స్ నిర్వహించలేమని బంద్ పాటించే యోచన
Published : March 10, 2026 at 5:21 PM IST
LPG Supply Stopped To Hotels : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల యుద్ధ ప్రభావం, హర్మూజ్ సంధిలో రాకపోకలపై చిక్కులు మన దేశంలోని హోటళ్ల పరిశ్రమపై పడింది. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లపై పెట్రోలియం కంపెనీలు నియంత్రణ చర్యలకు పూనుకున్నాయి. హోటళ్లకు సిలిండర్ల సరఫరా నిలిపివేయాలని ఆయా సంస్థలు తమ డీలర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. ఆస్పత్రులు, హాస్టళ్లకు మాత్రమే కమర్షియల్ సిలిండర్లు సరఫరా చేయాలని పెట్రోలియం యాజమాన్యాలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయి. గ్యాస్ వినియోగదారులు తప్పకుండా ఈ-కేవైసీ చేసుకోవాలని సూచించాయి. అలా చేసుకోని గృహ వినియోగదారులకు సైతం గ్యాస్ బుకింగ్ నిలిచిపోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో గృహ వినియోగ సిలిండర్ బుకింగ్ వ్యవధిని 25 రోజులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే.
కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతతో దేశవ్యాప్తంగా హోటల్ పరిశ్రమ ఇబ్బందుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై సహా పలు ప్రధాన నగరాల్లోని హోటళ్లకు ఉరుము ఉరిమి మంగళం మీద పడ్డట్లు గ్యాస్ ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టింది. గ్యాస్ కొరతతో ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా చిన్న చిన్న హోటళ్లు మూతబడుతున్నాయి.
హోటల్ పరిశ్రమకు గ్యాస్ ప్రాణవాయువు : హైదరాబాద్లో తెలంగాణ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ దిగుమతులు తగ్గిపోవడం పట్ల హోటల్స్ యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిశ్రమకు గ్యాస్ ప్రాణవాయువు లాంటిదని, గ్యాస్ నిల్వలు తగ్గిపోయి కొరత ఏర్పడడంతో హోటల్ వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ నిలిపివేయడంతో తమ వ్యాపారానికి పెద్ద దెబ్బ తగిలినట్లేని వాపోయారు.
ప్రభుత్వాలు ప్రత్యామ్నాయాలు చూపించాలి : ఈ పరిస్థితులన్నింటి దృష్ట్యా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హెటల్స్ బంద్ నిర్వహించే యోచనలో ఉన్నట్లు హోటల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. హోటల్లో వంట చేయడానికి సరిపడా గ్యాస్ లేకపోవడంతో తీవ్ర సమస్య ఎదురవుతోందని, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించి సాయం చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వాలు ప్రత్యామ్నాయాలను చూపించకుంటే హోటల్స్ని తప్పనిసరిగా మూసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని అన్నారు. ఇప్పటికే ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాలలో హోటల్స్ బంద్ నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తుచేశారు.
