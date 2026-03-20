మంత్రి మనోహర్‌తో హోటల్స్‌ అసోసియేషన్ జేఏసీ భేటీ - గ్యాస్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి

గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్స్ అసోసియేషన్ జాయింట్‌ యాక్షన్‌ కమిటీ జేఏసీ ప్రతినిధులు శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​తో భేటీ - సానుకూలంగా స్పందించి గ్యాస్ సరఫరాను మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ

Published : March 20, 2026 at 10:31 PM IST

Hotels Joint Action Committee meet Minister Nadendla: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్స్ అసోసియేషన్ జాయింట్‌ యాక్షన్‌ కమిటీ జేఏసీ ప్రతినిధులు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​తో భేటీ అయ్యారు. విజయవాడలోని రాష్ట్ర సివిల్‌ సప్లయిస్‌ కార్యాలయంలో సమావేశమై పరిస్థితులను వివరించారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై మంత్రి మనోహర్‌ సానుకూలంగా స్పందించి గ్యాస్ సరఫరాను మెరుగుపరిచేందుకు తమవంతు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరత కారణంగా హోటల్ రంగం తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంది. బ్లాక్ మార్కెట్‌లో సిలిండర్ ధర 5 నుంచి 6 వేల రూపాయల వరకు పలుకుతోందని ఐకాస ఆర్వీ స్వామి, రమణ తదితరులు మంత్రి మనోహర్‌కు వివరించారు.

మంత్రి మనోహర్‌తో హోటల్స్‌ అసోసియేషన్ జేఏసీ భేటీ - గ్యాస్‌ సమస్యలు పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి (ETV)

రాష్ట్రానికి కమర్షియల్ గ్యాస్ కోటాను 4,500 మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 5,200 మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచినట్లు మంత్రి మనోహర్‌ వెల్లడించారు. సివిల్ సప్లైస్ సెక్రటరీ సౌరభ్ గౌర్ ప్రస్తుతం దిల్లీలోనే ఉండి ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు. వేసవి సెలవుల కారణంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు క్లోజ్ అవుతున్నందున, ఆ కోటాను హోటళ్లకు డైవర్ట్ చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. అలాగే పీఎన్​జీ పైప్‌లైన్ పనులను 15 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ప్రతి హోటల్ అవసరాలను గుర్తించి తగినంత సరఫరా జరిగేలా జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా, కొరతపై ప్రజలు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు నిరంతరం పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారని, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులపై దృష్టి సారించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ కింద గ్యాస్‌ను చేర్చిన తర్వాత బుకింగ్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగాయని ఈ నెల 14న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.54 లక్షల బుకింగ్స్ నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 2.96 లక్షలకు తగ్గిందని ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోందని అన్నారు. ప్రస్తుతం బుక్ చేసుకున్న 2.96 లక్షల మందిలో ఇప్పటికే 2.72 లక్షల మందికి గ్యాస్‌ డెలివరీ పూర్తయిందని తెలిపారు.

లీటరు చొప్పున కిరోసిన్ పంపిణీ: హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల విశాఖపట్నానికి ఈ నెల 21న రావాల్సిన గ్యాస్ నౌక, 26వ తేదీన చేరుకోనుందని కేంద్రం సమాచారం ఇచ్చిందన్నారు. అప్పటి వరకు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా సంక్షోభాలు ఎదుర్కోవడానికి పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ వాడకం పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో సిలిండర్ల నుంచి పీఎన్‌జీకి మారేలా కొత్త పాలసీని సోమవారం సాయంత్రానికి సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని తెలిపారు.

సుమారు 2.60 లక్షల మందికి తక్షణమే ఈ కనెక్షన్లు ఇచ్చేలా నివేదిక సిద్ధమవుతోందన్నారు. రాష్ట్రంలో 12 ఏళ్ల క్రితమే కిరోసిన్ సరఫరా నిలిపివేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత గ్యాస్ కష్టాల దృష్ట్యా కేంద్రం 2800 కిలో లీటర్ల కిరోసిన్‌ను కేటాయించిందని వచ్చే సోమవారం నుంచి గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లీటరు చొప్పున కిరోసిన్ పంపిణీ చేయాలని భావిస్తున్నామని తెలిపారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను దారిమళ్లించే ఏజెన్సీలపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని ఇప్పటికే నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 9 ఏజెన్సీలపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను కమర్షియల్ అవసరాలకు వాడితే ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం పరీక్షల సమయం కావడంతో విద్యా సంస్థలు, హాస్టళ్లు, ఆసుపత్రులు, అన్నా క్యాంటీన్లకు గ్యాస్ సరఫరాలో మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఎస్వోపీ జారీ చేశామన్నారు.

