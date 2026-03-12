ETV Bharat / state

గ్యాస్ కొరతతో రెస్టారెంట్లలో మారిన మెనూ కార్డు - ఆ క్రేజీ ఐటెమ్స్​ ఔట్

ముందుగా బుక్‌ చేసుకున్న పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్‌లకే ఆతిథ్యం - వాణిజ్య గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరాను ఏజెన్సీలు నిలిపేయడంతో స్టార్‌ హోటళ్లకు అంతరాయం - పలు ప్రాంతాల్లో పెరిగిన కట్టెల పొయ్యిల వినియోగం

Hotels Cooking on Steam Engines
Hotels Cooking on Steam Engines (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 9:53 AM IST

Hotels Cooking on Steam Engines : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా వాణిజ్య గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాను ఏజెన్సీలు నిలిపేయడంతో స్టార్​ హోటళ్లు విద్యుత్​ స్టవ్​లు, ఆవిరి యంత్రాలపై వంటలు చేయిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ముందుగా బుక్​ చేసుకున్న పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్​ ఇలాంటి వేడుకలకు మాత్రమే ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. నగరంలోని కొన్ని స్టార్​ హోటళ్లలో విదేశీ అతిథులు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారికి సంపూర్ణ ఆతిథ్యాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తమ వద్ద కేవలం ఒకట్రెండు రోజులకు మాత్రమే సరిపడేలా ఉన్న నేపథ్యంలో ఏజెన్సీలు సరఫరా చేయకపోతే కేవలం అతిథులకు మాత్రమే ఆహారం అందించేందుకు వీలవుతుందని ఫైవ్​స్టార్​ హోటల్​ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.

హోటల్​ మెనూలో మార్పులు : గ్యాస్​ కొరత దృష్ట్యా కొన్ని స్టార్​ హోటళ్ల మెనూలో మార్పులు చేశారు. ఇంధనం ఎక్కువగా వినియోగించే గ్రిల్డ్​ చికెన్​, మటన్​, కబాబ్​లను మెనూలో నుంచి తొలగించారు.

  • బంజారాహిల్స్​లోని ఒక స్టార్​ హోటల్​ రోజుకు 50 సిలిండర్లను వాడుతున్నారు. అయితే సరఫరా ఉండబోదనే అంచనాలతో భోజనం తినేందుకు మాత్రమే వస్తున్న వారికి కొన్నే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయని తెలుపుతున్నారు.
  • హైదరాబాద్​ లక్డీకపూల్​లోని షాగౌస్​ హోటల్​లో బుధవారం మధ్యాహ్నం కట్టెల పొయ్యిపైనే బిర్యానీ చేసినట్లు హోటల్​ యజమాని రబ్బానీ పేర్కొన్నారు. గ్రేటర్​ పరిధిలోని ప్యారడైజ్​ హోటళ్లలో అవసరమైన చోట్ల విద్యుత్​పై వంటలు చేస్తున్నారని ప్యారడైజ్​ ఫుడ్​కోర్టు ఎండీ అభిక్​ మిత్రా తెలిపారు.

ప్రభుత్వం స్పందించాలి - లేదంటే అంతే సంగతులు : హైదరాబాద్​లో ఐటీ ఉద్యోగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో వసతి పొందుతున్న ప్రైవేటు పీజీ హాస్టళ్లకు వాణిజ్య గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాను వెంటనే ప్రారంభించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ కారిడార్​ హాస్టల్​ అసోసియేషన్​ కోరింది. రాయదుర్గంలో బుధవారం నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు అమర్​నాథ్​రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి కరుణాకర్​, కోశాధికారి మహీదర్​ తదితరులు మాట్లాడారు. హైదరాబాద్​లోని 11 వేల హాస్టళ్లలో వసతి పొందుతున్న 10 లక్షల మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు.

ఒక్కో హాస్టల్​లో దాదాపు 100 నుంచి 300 మంది వరకు ఉన్నారని, ఒక వాణిజ్య సిలిండర్​ రెండు రోజులు వస్తుందని పేర్కొన్నారు. కానీ మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి ఈ సరఫరా కూడా నిలిపివేశారన్నారు. అంతేకాదు తాజాగా 35 శాతం ధర పెరిగినా భరిస్తున్నామన్నారు. వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత ఉంటే గృహావసరాలకు పంపిణీ చేసే వాటినైనా అందించాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలు స్పందించాలని, లేదంటే హాస్టళ్లను మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని తెలిపారు.

గ్యాస్​ లేక కష్టాలు - కట్టెల పొయ్యిల వినియోగం : కేంద్ర సర్కార్​ ఆదేశాల మేరకు వాణిజ్య, రాయితీయేతర సిలిండర్ల సరఫరాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆపేయడంతో ఆసుపత్రులు, గురుకులాలు, హాస్టళ్లు, హోటళ్లకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. హైదరాబాద్​ చర్లపల్లిలోని భారత్​, ఇండియన్​ ఆయిల్​ కార్పొరేషన్, హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియం ఇంధన సరఫరా 75 శాతం తగ్గింది. రాష్ట్రంలో కోటి 30 లక్షలకు పైగా గ్యాస్​ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ప్రతి నెల దాదాపు 20 లక్షల వాణిజ్య, రాయితీయేతర సిలిండర్లే సరఫరా అవుతున్నాయి. పరిశ్రమల అవసరాల కోసం బల్క్​ ఎల్​పీడీ వినియోగం సైతం ప్రతి నెల సుమారు 20-22 వేల టన్నులు వినియోగిస్తున్నారు. ఆటోలు, కార్ల ఎల్​పీజీ వాడకం కూడా నెలకు 9-10 వేల టన్నుల వరకు ఉంది.

వివిధ రంగాలపై ప్రభావం :

  • రాష్ట్రంలో 295 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు కేటరింగ్​ సంస్థల ద్వారా ఆహార సరఫరా జరుగుతుండగా, ప్రస్తుతం వాటికి సిలిండర్ల సరఫరా ఆగిపోయింది.
  • తెలంగాణలో 1200కి పైగా ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగుల గురుకులాలు వసతి గృహాలున్నాయి. వీటన్నింటికి సిలిండర్ల ద్వారా వంట చేస్తున్నారు. ప్రతి గురుకులం, వసతి గృహానికి వారానికి 11, నెలకు 40-45 సిలిండర్లు వినియోగిస్తున్నారు.
  • రైల్వే కేటరింగ్​ లైసెన్సీలు వెండర్లు, పుడ్​ ప్లాజాలు, రిఫ్రెష్​మెంట్​ రూమ్​లు, జన ఆహార్​ అవుట్​లెట్​లలో గ్యాస్​ సిలిండర్లకు బదులుగా మైక్రోవేవ్​ ఓవెన్లు, ఇండక్షన్​ స్టవ్​లు వాడాలని ఐఆర్​సీటీసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒకవేళ భోజనం అందించలేకపోతే ఆహారం కోసం చెల్లించిన డబ్బులను తిరిగి ప్రయాణికులకు చెల్లించనున్నట్లు తెలిపింది.
  • రాష్ట్రంలో ప్రతి నెలా 58-60 లక్షల వరకు గృహ వినియోగ సిలిండర్లు బుకింగ్​ అవుతుంటాయి. కానీ గత రెండు రోజుల్లోనే 12 లక్షలు బుక్​ అయ్యాయి. కొరత పెరగడంతో పొయ్యిలు, కుంపట్లపై పలువురు దృష్టి పెట్టడంతో కట్టెలు, బొగ్గుల వినియోగం బాగా పెరిగింది. బుధవారం ఒక రోజునే 10 టన్నుల కట్టెలను విక్రయించినట్లు ఎల్బీనగర్​లోని కట్టెల వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.

"ఇరాన్​పై బాంబు వేస్తే మన కిచెన్​లో పేలినట్లుగా ఉంది" - సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్ యజమానుల ఆందోళన

అమెరికా ఇరాన్​ యుద్ధం ఎఫెక్ట్​ : గ్యాస్​ సిలిండర్, వంటనూనె ధరలపై ప్రభావం!

