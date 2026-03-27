ETV Bharat / state

కార్మికుల తొలగింపు, పనిగంటల కుదింపు - భాగ్యనగరంలో కొనసాగుతున్న మూసివేతలు

గ్యాస్​ తదితర కారణాలతో పది శాతం పెరిగిన ఉత్పత్తి ధరలు - హైదరాబాద్​లో మూతపడుతున్న సమోసా, మిఠాయి కేంద్రాలు - కుటుంబ పోషణ భారమవుతోందని అవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న కార్మికులు

Gas Shortage Issue In Hyderabad
Gas Shortage Issue In Hyderabad (ETVG bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gas Shortage Issue In Hyderabad : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం దేశంలో చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి అంశంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. ఈ కారణంగా ఆయిల్​ ధరలు పెరుగుదల, గ్యాస్​, సీఎన్​జీ కొరతతో అనేక వర్గాలు పరోక్షంగా నష్టపోతున్నాయి. గ్యాస్​ ఆధారిత పరిశ్రమలు, హోటళ్లు, బేకరీలు, కర్రీపాయింట్లు, ఇతర వృత్తులు మూసివేసే పరిస్థితులు వచ్చాయి. అనేక చోట్ల గ్యాస్​ ఖర్చును వినియోగదారులపైనే మోపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కార్మికులకు చేతి నిండా పని కల్పించలేకపోవడం, లక్ష్యం మేర ఉత్పత్తి చేపట్టలేకపోవడంతో కుటీర పరిశ్రమలు కుదేలవుతున్నాయి.

వాణిజ్య సిలిండర్​ వాస్తవ ధరకు రెండు మూడు రెట్లు అదనంగా పెట్టినా ఎక్కడా దొరకడం లేదని హోటల్​ యజమానులు వాపోతున్నారు. మౌలిక వసతుల నిర్మాణం, రోడ్లు, ప్రాజెక్టులు వంటి పనులు చేసే పెద్ద సంస్థలపై 5 నుంచి 6 శాతం అదనపు భారం ఉంటుందని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే బల్క్​గా డీజిల్​ కొనేవారికి 20 శాతం వరకు అదనపు భారం పడుతోందని సంబంధిత వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.

మూతపడుతున్న సమోసా, మిఠాయిల కేంద్రాలు : ఇద్దరి నుంచి ఐదుగురికి పనికల్పించే ఫాస్ట్​ఫుడ్​ కేంద్రాలు నగరంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ క్రాస్​రోడ్, పంజాగుట్ట, బేగంపేట, పాతబస్తీ, కూకట్​పల్లి, నాంపల్లి, దిల్​సుఖ్​నగర్​, అమీర్​పేట, బంజారాహిల్స్​, సికింద్రాబాద్​, తార్నాక, లక్డీకాపూల్​ ప్రాంతాల్లో ఒక్కోచోట వందల్లో ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు పావు భాగం వరకు మూతపడగా మిగతావి అరకొరగా నడుస్తున్నాయి. రోజువారీ చీటీలు తదితర కిస్తీలకు రూ.200 నుంచి రూ.వెయ్యి వరకు చేయాల్సిన చెల్లింపులు ఆగిపోయే పరిస్థితులు తలెత్తాయని, కుటుంబ పోషణకు భారమవుతోందని వారంతా అవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పది శాతం పెరిగిన ధరలు : గ్యాస్​ కొరత, కట్టెల వినియోగం, అధిక ధరకు కొనుగోళ్ల కారణంగా వస్తువుల ఉత్పత్తి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మిఠాయిలపై పదిశాతం ధరలు పెంచినట్లు అనేక చోట్ల దుకాణ యజమానులు బోర్డులు పెడుతున్నారు. బేకరీ, సమోసా, పానిపూరీ, మిర్చి బండ్లు, ఛాట్ తదితర పదార్ధాలు తయారు చేసే కేంద్రాల్లో ప్రతి ఉత్పత్తిపై కనీసం రూ. 10 మొత్తాన్ని పెంచారు.

"మా హోటల్​లో రోజుకు మూడువాణిజ్య సిలిండర్లు వినయోగిస్తాం. ఇప్పుడు మూడు రోజులకు ఒక్కటి కూడా లభించడం లేదు. కట్టెలపొయ్యి పెట్టి హోటల్​లో వంటకాలు చేస్తున్నాం. ఎక్కువ వేడి అవసరమయ్యే ఆయిల్​ ఫ్రై వంటకాలైన వడ, పూరీ నిలిపివేశాం. ప్లేట్​పై రూ. 5 పెంచాం." - హోటల్​ నిర్వాహకులు, ఆనంద్​నగర్​

ముగ్గురు చేయాల్సిన పని ఒక్కరే : ఛత్తీస్​గఢ్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, బిహార్, రాజస్థాన్​, ఝార్ఖండ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది కార్మికులు నగరంలోని ఎక్కువగా మిఠాయిల తయారీ, ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్లు, సమోసా, మిర్చి షాపుల్లో పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. గ్యాస్​ కొరత రావడంతో ముగ్గురు పని చేయాల్సిన ప్రాంతలో ఒక్కరిని మాత్రమే పనికి పిలుస్తున్నారు. లేదంటే ఉదయం ఒకరు, మధ్యహ్నం ఒకరు, రాత్రికి ఒకరు రావాలని చెబుతున్నారు. వేతనం కూడా సగం కోతపెడుతున్నారని వారంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సీఎన్​జీ ఆటోల బారులు : కంప్రెస్ట్ నేచురల్ గ్యాస్​ (సీఎన్​జీ)తో నడిచే ఆటోలు గ్యాస్​ కొరత సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. హైదరాబాద్​లో 52 వేల సీఎన్జీ ఆటోలు ఉన్నాయి. వీటిని నింపేందుకు 90 వరకు గ్యాస్​ పంపులు ఉన్నాయి. వారం రోజులుగా డిమాండ్​ మేరకు సరఫరా లేదు. దీంతో పంపుల ఎదుట ఆటోలు బారులు తీరుతున్నాయి. గ్యాస్​ ఆధారిత క్యాబ్​లు కూడా కొరత ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆర్ధరాత్రి వరకు ఆటోలు, కార్లు పంపుల ఎదుట ఎదురుచూస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. సగం ఆటోలే రోడ్లపైకి వస్తున్నాయని డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. దీనికితోడు గ్యాస్​కు కొందరు కిలోకు రూ.100 పైగా వసూలు చేస్తున్నారని ఆటో డ్రైవర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్యాంకుల్లో రుణాలు, ప్రైవేటు అప్పులతో ఆటోలు కొన్నవారు ఈఎంఐలు కట్టలేక అవస్థలు పడుతున్నారు.

TAGGED:

GAS ISSUE IN HYDERABAD
WAR EFFECT IN HYDERABAD
FOOD INDUSTRY STRUGGLES HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో గ్యాస్​ సమస్య
GAS SHORTAGE IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.