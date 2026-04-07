వాడేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్తో స్టవ్ - గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్
కొన్ని వారాలుగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి, మార్కెట్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరత- హోటల్ నిర్వాహణ కష్టతరంగా మారడంతో వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకొస్తున్న యువత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:39 PM IST
Stove Working With Engine Oil: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధ ప్రభావంతో ఎల్పీజీ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. వ్యాపారులకు వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరకడం కష్టంగా మారింది. ఈ పరిస్థితి ముఖ్యంగా హోటళ్ల వ్యాపారంలో ఉన్నవారిని ఆందోళనకు గురి చేసింది. ఇందుకు వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించారు. గ్యాస్ రాకముందు ఎలా వంటలు వండేవారో తెలుసుకున్నారు. అనుకూలంగా ఉన్నవారు కట్టెలు ఉపయోగించి వంటలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇదే సమయంలో ఈ కాలానికి అనుగుణంగా ఎలా వంట చేయాలో అన్వేషణ మొదలు పెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే అనేక కొత్త విధానాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి.
ఈ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడినప్పటి నుంచి కొత్త కొత్త ఐడియాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వాటి ఆధారంగా కొందరు కొత్త ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇచ్చారు. తక్కువ ఖర్చుతో వంట పూర్తయ్యోలా మంచి ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్ పేటకు చెందిన నవాబ్ జాన్ చదువుకోకపోయినా వారికున్న అవసరాల రీత్యా ఆలోచనలకు పదును పెట్టారు. సామాజిక మాధ్యమాల సాయంతో ఓ అద్భుత ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా వాడేసి వృధాగా పడేసే ఇంజిన్ ఆయిల్తో స్టవ్ వెలిగించి హోటల్ నడిపిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు.
నవాబ్ జాన్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా హోటల్ నిర్వహిస్తున్నారు. వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన శ్రీ ఖాజా నాయబ్ రసూల్ దర్గా ప్రాంతం రాష్ట్రస్థాయి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కావడంతో నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. దీంతో ఇక్కడికి సమీపంలోని నవాబ్ జాన్ హోటల్ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులతో నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం గత కొన్ని వారాలుగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి, మార్కెట్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ దొరకడం ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో హోటల్ నిర్వాహణ కష్టతరంగా మారింది. ఇటీవల కొద్ది రోజులు గ్యాస్ దొరక్క షాపు మూతపడే పరిస్థితి తలెత్తింది.
సోషల్ మీడియా ఇచ్చింది ఐడియా: దీనికి ప్రత్యామ్నాయం వైపు నవాబ్ జాన్ అడుగులు వేశారు. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అన్వేషణ మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో మోటారు వాహనాల నుంచి తీసివేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్తో మంటను ఉత్పత్తి చేయొచ్చని తెలుసుకున్నారు. తన సమీప బంధువు, హోటల్లో పనిచేసే ముస్తాక్ అహ్మద్తో తన ఆలోచనలు పంచుకున్నారు. స్వతహాగా ఎలక్ట్రిషన్ అయిన ముస్తాక్ స్టవ్ను తయారు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు.
పని చేస్తుందిలా: నెల్లూరుకు వెళ్లి స్టవ్ డిజైన్ను తయారు చేయించారు. రూ. 7వేలతో వృథా ఇంజిన్ ఆయిల్ ద్వారా ఉపయోగపడే స్టవ్ను విజయవంతంగా తయారు చేయగలిగారు. వాడేసిన ఇంజన్ ఆయిల్ను ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పోసి దాని ద్వారా బర్నర్లకు అనుసంధానం చేశారు. బర్నల్కు గాలి తాకేలా విద్యుత్తుతో పనిచేసే బ్లోయర్ను అమర్చారు. గాలి వేగాన్ని, ఆయిల్ పరిమాణాన్ని బట్టి మంటను నియంత్రించేలా రెగ్యులేటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఆయిల్ను విడుదల చేసి మంట పెట్టినప్పుడు బ్లోయర్ వదిలే గాలి వేగాన్ని బట్టి గ్యాస్తో సమానంగా ఈ మంట విస్తరిస్తుంది. ఈ చిన్న పాటి బ్లోయర్ విద్యుత్తు లేకపోయినా ఇన్వర్టర్ సహాయంతో కూడా పనిచేస్తుంది.
'ఈ ఆలోచనతో గ్యాస్ కష్టాలను అధిగమించడంతోపాటు ఖర్చు కూడా తగ్గింది. ఒక లీటర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ రూ. 50 లకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఒక లీటర్ ఆయిల్ రెండు గంటలసేపు మంటను అందిస్తుంది. ఈ విధంగా గ్యాస్ ఖర్చుతో పోల్చుకుంటే రోజుకు రూ. 500 వరకు తమకు మిగులుతుంది.' -ముస్తాక్ అహ్మద్
