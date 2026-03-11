వార్ ఎఫెక్ట్ - గ్యాస్ కొరత - కట్టెల పొయ్యిపైనే వంట
పెరుగుతున్న గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత - డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడితే సీజ్ చేస్తున్న అధికారులు - హోటల్ నడవక కార్మికులకు జీతాలివ్వడానికి భారం - ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆవేదన
Gas Cylender Shortage Due to Iran-America-Israel War : పశ్చిమ ఆసియాలో ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధ ప్రభావం మన దేశంపై పడింది. దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. గ్లోబల్ సప్లై చైన్ దెబ్బతిని, ఎల్పీజీ సరఫరా తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం డొమెస్టిక్ (గృహ వినియోగ) సిలిండర్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. కానీ కమర్షియల్ సప్లైని రేషనింగ్ చేస్తోంది.
ఇబ్బందులు పడుతున్న యజమానులు : దేశవ్యాప్తంగా హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు, తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల మెనూలు తగ్గించడం, టైమింగ్స్ కుదించడం, కొన్ని షట్ డౌన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మార్కెట్లో కమర్షియల్ సిలిండర్లు దొరకడం లేదు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడితే అధికారులు సీజ్ చేస్తారనే భయంతో, ఆన్లైన్ బుకింగ్ సిస్టమ్ కూడా సరిగా పని చేయకపోవడంతో ఏజెన్సీల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.
ఓ వైపు కాలం మారింది. టెక్నాలజీ సాయంతో క్షణాల్లోనే ఏదైనా చేసే స్థాయికి చేరుకున్నాం. కానీ యుద్ధ ప్రభావంతో మళ్లీ వెనకటి రోజులకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకప్పుడు వాడిన కట్టెల పొయ్యినే ఇప్పుడు మళ్లీ వాడకంలోకి తీసుకు రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత కారణంగా కర్నూలు జిల్లా ఆదోని పట్టణంలో ఓ హోటల్ యజమాని కట్టెల పొయిపై వంట చేస్తున్నాడు. గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత హోటల్ యజమానులను రోడ్డున పడేసింది.
"కమర్షియల్ సిలిండర్లు నెలకు రెండు వాడుతాం. అవి ఇప్పుడు లేవు. కట్టెల పొయిపైనే వంట చేయడంతో వ్యాపారం చెడిపోతుంది. కమర్షియల్ సిలిండర్లు సరఫరా చేయాలి. పెద్ద సిలిండర్లు దొరకడం లేదు. చిన్న చిన్న సిలిండర్లు వాడితే తీసుకుపోతున్నారు.హోటల్ నడిస్తేనే, పని చేసేవాళ్లకి జీతాలు ఇవ్వగలుగుతాం. లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. ప్రభుత్వం ఏమైనా చేయాలి. ఊర్లో కమర్షియల్ సిలిండర్లు లేవని హోటళ్లు మూసేశారు. ఒక్క 5 కేజీల సిలిండర్ రూ. 700". - మోహన్, హోటల్ యజమాని
కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడం కష్టమవుతుంది : గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో యజమానులకు అమ్మకాలు జరగడం లేదు. దీంతో హోటల్ నడవకపోతే కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. అందుకే పొగలోకి మునిగి, కళ్లు కప్పుకుని, గోడును వెళ్లబోసుకుంటూ వంట చేస్తున్నాడు ఓ హోటల్ యజమాని. ఒకవైపు అధికారులు, మరోవైపు గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత మధ్య యజమానులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక హోటల్ యజమాని కష్టం మాత్రమే కాదు. దేశంలోని వేలాది మంది యజమానులు, కార్మికుల జీవితాలపై పడుతున్న భారం. ముంబై, చెన్నై వంటి పలు ముఖ్యమైన పెద్ద నగరాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి సమయంలో చిన్న వ్యాపారులు, హోటల్ కార్మికుల బతుకు ఎంత కష్టంగా ఉందో ఊహిస్తేనే భయమేస్తోంది.
హాస్టళ్లలో గ్యాస్ కొరత: యుద్ద ప్రభావంతో ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలోని బీసి సంక్షేమ శాఖ వసతి గృహాలపై పడింది. హస్టల్స్ను గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 67 హస్టల్స్ ఉండగా వాటిల్లో దాదాపు 10 వేలకు పైగా విద్యార్ధులు చదువుకుంటున్నారు. విద్యార్ధులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనాన్ని అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే యుద్ద ప్రభావంతో గ్యాస్ ఏజెన్సీలు హస్టళ్లకు సక్రమంగా గ్యాస్ సరఫరా చేయడం లేదు. ఇదేమని అడిగితే స్టాక్ లేదని చెబుతున్నారని హాస్టల్ వార్డెన్ చెబుతున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే విద్యార్దులు ఆకలితో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు. హాస్టళ్లలో వంట గ్యాస్ సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి కూడా తీసుకు వెళ్లామని వార్డెన్ తెలిపారు.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదని ప్రజలెవరూ అనవసర ఆందోళనకు గురి కావొద్దని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ భరోసా ఇచ్చారు. గృహ అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. వాణిజ్య అవసరాలకు సరిపడా గ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయన్నారు. రోజువారీ అవసరాలకు సరిపడా నిల్వల్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా, ప్రత్యామ్నాయంగా చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లపై ముందుకు వెళ్తామని నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. ప్రత్యేక నిఘా బృందాలను నియమించుకుని గ్యాస్ పక్క దోవ పట్టకుండా జాయింటు కలెక్టర్లు నియంత్రించాలని అన్నారు.
ఇష్టానుసారం ధరలు పెంచినా, వదంతులు వ్యాప్తి చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాల వారీగా సరఫరా చైన్ను పర్యవేక్షించాలని పేర్కొన్నారు. ఎక్కడైనా సరఫరాలో లోపాలు వస్తే వెంటనే సరిదిద్దే ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
