విద్యార్థిని బలిగొన్న ఏఐ మార్ఫింగ్ ఫొటో - ప్రిన్సిపల్ వేధించారని విద్యార్థి ఆత్మహత్య
Hotel management student died: విద్యార్థి ఏఐ సహాయంతో అధ్యాపకుని ఫొటో మార్పింగ్ చేశాడు. దీంతో అధ్యాపకుడు, ప్రిన్సిపల్ విద్యార్థిని మందలించి ఫోన్ తీసుకున్నారు. ప్రిన్సిపల్, లెక్చరర్ వేధింపులు తాళలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
Published : November 8, 2026 at 10:20 AM IST
కళాశాల లెక్చరర్, ప్రిన్సిపల్ తన సెల్ఫోన్ లాక్కున్నారని మానసిక వేదనకు గురైన ఓ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద సంఘటన హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
ఎస్ఆర్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లికి చెందిన కట్టా భాను ప్రసాద్ రెడ్డి (20) బల్కంపేటలోని 'చెన్నైస్ అమ్రిత హోటల్ మేనేజ్మెంట్' కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. చదువుకుంటూనే ఖాళీ సమయాల్లో 'జెప్టో'లో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. భాను ప్రసాద్ తన మిత్రులతో కలిసి ఎస్ఆర్ నగర్లోని ఒక గదిలో అద్దెకు ఉంటున్నాడు.
వివాదానికి కారణం
వారం రోజుల కిందట భాను ప్రసాద్ తన కళాశాల లెక్చరర్ భాస్కర్ ఫొటోను ఏఐతో మార్ఫింగ్ చేసి తన స్నేహితుడైన శేఖర్కు పంపించాడు. ఆ చిత్రాన్ని శేఖర్ సరదాగా లెక్చరర్కు చూపించాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన లెక్చరర్ భాస్కర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ చంద్రమోహన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. భానుప్రసాద్ను ప్రిన్సిపల్ తన గదికి పిలిపించి తీవ్రంగా మందలించడమే కాకుండా అతని సెల్ఫోన్ లాక్కున్నారు. తల్లిదండ్రులను కళాశాలకు పిలిపిస్తేనే ఫోన్ తిరిగి ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు. తాను జెప్టోలో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నానని ఫోన్ లేకపోతే విధులకు ఇబ్బంది అవుతుందని విద్యార్థి వేడుకున్నప్పటికీ ప్రిన్సిపల్, లెక్చరర్ వినలేదు.
సోదరుడు హామీ ఇచ్చినా వినని యాజమాన్యం
బాధితుడు ఈ విషయాన్ని తన సోదరుడు ప్రవీణ్ రెడ్డికి తెలిపాడు. గురువారం కళాశాలకు వచ్చిన సోదరుడు లెక్చరర్, ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడారు. తన సోదరుడు పొరపాటు చేశాడని ఇకపై ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా చూసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ తిరిగి ఇవ్వలేదు.
ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య
ఫోన్ లేకపోవడం, కళాశాల యాజమాన్యం వేధింపులతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన భాను ప్రసాద్ శుక్రవారం రాత్రి తాను ఉంటున్న గదికి వెళ్లి సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరేసుకున్నాడు. రాత్రి 9 గంటల సమయంలో అతని మిత్రుడు రూమ్కి వచ్చి కిటికీ నుంచి చూడగా భాను ప్రసాద్ ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే మృతుడి సోదరుని ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసులు లెక్చరర్ భాస్కర్, ప్రిన్సిపల్ చంద్రమోహన్లపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
విద్యార్థి సంఘాల నిరసన
విద్యార్థి ఆత్మహత్య విషయం తెలియడంతో శనివారం ఉదయం పలువురు విద్యార్థులు, విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు కళాశాల ముందు బైఠాయించి ఆందోళన నిర్వహించారు. యాజమాన్యం వేధింపుల వల్లే భాను ప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆరోపిస్తూ ప్రిన్సిపల్, లెక్చరర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధితుడికి న్యాయం చేస్తామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన విరమించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసులు ప్రిన్సిపాల్, లెక్చరర్ను అరెస్టు చేసి రిమాండుకు తరలించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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