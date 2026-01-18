ETV Bharat / state

వేడి గాలి తప్పనిసరి - ల్యాండింగ్​ ముందే నిర్ణయించలేం : హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌ విశేషాలు తెలుసా?

గోల్కొండలోని గోల్ఫ్ కోర్టు వద్ద హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ - నగరంలో 2,500 నుంచి 3,500 అడుగుల ఎత్తు వరకు విహరించేందుకు అనుమతి - అందుబాటులో 18 హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్లు

Hot air Balloon Show at Golkonda
Hot air Balloon Show at Golkonda (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 11:51 AM IST

|

Updated : January 18, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Hot Air Balloon Show at Golkonda : రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ 'సెలబ్రేట్‌ ది స్కై' పేరుతో 'హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌ ఫెస్టివల్‌'ని నిర్వహిస్తోంది. ప్రదర్శనలో భాగంగా గోల్కొండ సమీపంలోని గోల్ఫ్‌ క్లబ్, పరేడ్‌ మైదానంలో బెలూన్లు నింగిలో విహరించాయి. ఈ భారీ బెలూన్లు సుమారు 6 వేల అడుగుల ఎత్తు వరకు వెళ్తాయి. నగరంలో 2,500 నుంచి 3,500 అడుగుల ఎత్తు వరకు విహరించేందుకు పర్యాటక శాఖ అనుమతించింది. అందులో 2 నుంచి 3 గంటల పాటు విహరించేందుకు అవసరమైన ఇంధనం ఉంటుంది. కిందికి దిగడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం లభించకపోతే అనుకూలించే వరకు విహరించి అక్కడ ల్యాండ్‌ అవుతాయి. ల్యాండ్‌ అయ్యే స్థలాలను ముందుగానే నిర్ణయించలేరు. ఒక్కో బెలూన్‌ బాస్కెట్‌లో సుమారు ఆరుగురు ప్రయాణించవచ్చు.

వేడి గాలితో నింగిలోకి : బాస్కెట్, బర్నర్, బెలూన్‌ జత చేసిన భారీ పరిమాణాన్ని ముందుగా నేలపై ఉంచి గాలి నింపుతారు. సాధారణ గాలి కంటే వేడిగాలి మరింత తేలికగా ఉంటుంది. మొదటగా అధిక స్పీడు కలిగిన ఫ్యాన్‌ ద్వారా వీటిలో గాలిని నింపిన అనంతరం వేడి గాలిని నింపడంతో నింగిలో విహరించేందుకు సిద్ధమవుతుంది. బెలూన్‌ పెద్దబ్యాగులో సాధారణ గాలిని బర్నర్‌ ద్వారా వేడి చేస్తారు. ఇంధనంగా ప్రోపేన్‌ గ్యాస్‌ను వినియోగిస్తారు. హీలియం, హైడ్రోజన్‌ గ్యాస్‌ చిన్నపాటి బెలూన్లకే వాడతారు.

గాలి వీచే దిశ ముఖ్యమైనది : బెలూన్‌ విహరించే దిశను జీపీఎస్‌ సిగ్నళ్ల ద్వారా కింద ఉన్న వాహనాలకు చేరవేయడంతో అవి ఎక్కడ ల్యాండ్‌ అవుతుందో తెలుసుకుని ఆ వాహనాలు అక్కడికి చేరుకుంటాయి. బెలూన్‌ దిశను మార్చడానికి గాలి వీచే దిశ అతి ముఖ్యం. ఎటువైపు గాలి వీస్తుందో ముందుగానే తెలుసుకుని, ఆ దిశలో బెలూన్లను విహరింపజేస్తారు.

టిక్కెట్​ ఉన్న వారికే విహారం : ‘సెలబ్రేట్‌ ది స్కై’ కార్యక్రమంలో భాగంగా గోల్ఫ్‌ క్లబ్‌లో శనివారం సైతం హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌షో కొనసాగింది. ఉదయం 18 బెలూన్లను నిర్వాహకులు ఎగురవేశారు. ముందుగా టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన వారు ఇక్కడికి చేరుకుని బెలూన్‌లో విహరించి మధురానుభూతి పొందారు.

ఆ వార్త నిజం కాదు : శనివారం 18 హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్లు విజయవంతంగా ల్యాండింగ్‌ అయినట్లు స్కైవాల్ట్స్‌ సంస్థ సేఫ్టీ మేనేజర్‌ కెప్టెన్‌ చౌహాన్‌ పేర్కొన్నారు. తమ బెలూన్‌ చెరువులో ల్యాండింగ్‌ అయినట్లు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదన్నారు. బెలూన్లకు ముందస్తు నిర్ధారిత ల్యాండింగ్‌ స్థలాలు ఉండవన్నారు.

సురక్షితమైన ల్యాండింగ్​: ఉదయం ఓ ఎయిర్‌ బెలూన్‌లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తి నెక్నాంపూర్‌ డివిజన్‌ ఇబ్రహీంబాగ్‌ చెరువు ఒడ్డున ల్యాండ్‌ అయ్యింది. అందులో ఉన్న ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. మరో బెలూన్‌ మంచిరేవుల ప్రాంతంలో ల్యాండ్‌ అయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.

సెల్ఫీలు, వీడియోలతో యువత సందడి : ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కొందరికి బెలూన్లు ఆకాశంలో ఎగిరే క్రమంలో హైదరాబాద్ నగర దృశ్యాలను పక్షివీక్షణ కోణంలో చూసే అవకాశం లభించింది. చిన్నారులు, యువత, పర్యాటకులు ఈ అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ సెల్ఫీలు, వీడియోలతో సందడి చేశారు. మూడు రోజుల పాటు వివిధ షోలు, ఫుడ్ స్టాల్స్, వినోద కార్యక్రమాలతో ఈ ఫెస్టివల్ కొనసాగనుంది. మొత్తంగా పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో నిర్వహించిన హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ నగరవాసులకు ఓ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన బెలూన్లు : ఈ హాట్​ ఎయిర్​ బెలూన్లు వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చాయని ఫెస్టివల్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఫ్రాన్స్​, యూకే, జర్మనీ, బెల్జియం, మెసిడోనియా, స్పెయిన్ దేశాల నుంచి 18కి పైగా బెలూన్స్​ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాయని తెలిపారు. ఇది హైదరాబాద్​ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతుందని, నగరవాసులకు ఇదో మంచి అవకాశమని వివరించారు.

Last Updated : January 18, 2026 at 12:13 PM IST

