నాలుగు రోజులు భీమవరంలో “హాట్ ఎయిర్ బెలూన్” ఫెస్టివల్ - ఒక్కొక్కరికి ఎంతంటే?
భీమవరం డీఎన్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ - ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి -ఈ బెలూన్లో 200 అడుగుల ఎత్తు వరకు ప్రయాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 5:26 PM IST
Hot Air Balloon Ride Launched In Bhimavaram: రైడ్ రియోర్ట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీకి చెందిన అడ్వాన్ టిక్స్ సంస్థ సమన్వయంతో భీమవరం డీఎన్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ను ప్రారంభించారు. శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి పాల్గొని బెలూన్ రైడ్ను ప్రారంభించారు.
4 రోజుల పాటు సాగనున్న రైడ్: అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, ప్రముఖ నగరాల్లో మాత్రమే కనిపించే హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్స్ ఇప్పుడు భీమవరంలో అందుబాటులోకి రావడం ఎంతో ఆనందకరమని జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అన్నారు. ప్రజలు, ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత, కుటుంబాలు ఈ రైడ్ను సురక్షితంగా, ఆనందంగా ఆస్వాదించవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఒకేసారి ఆరుగురు వరకు ఈ బెలూన్లో సుమారు 200 అడుగుల ఎత్తుకు ఎగరగలరని ఆమె అన్నారు. ఈనెల ఏప్రిల్ 17 నుంచి 20 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు ఈ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ అందుబాటులో ఉంటుందని కలెక్టర్ వివరించారు.
ప్రతీ రోజు ఉదయం, సాయంత్రం మాత్రమే : ప్రతిరోజూ ఉదయం 5:30 నుంచి 7:30 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7:30 నుంచి 8:30 గంటల వరకు మాత్రమే రైడ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయని ఆమె తెలిపారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.1600/- లుగా రుసుమును నిర్ణయించినట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి గల వారు ముందస్తుగా స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచించారు. వేసవి సెలవుల సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు ఒక వినూత్న అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కలెక్టర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భీమవరం ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భీమవరం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ కె.రామచంద్రారెడ్డి, అదనపు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏ.రాంబాబు, వ్యవసాయ సంయుక్త సంచాలకులు జెడ్.ఓ వెంకటేశ్వర్లు, తహసీల్దార్ రావి రాంబాబు, నిర్వాహకులు విజయరామరాజు, తేజ, సాహిత్య, మౌనిక, పట్టణ ప్రజలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
"సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, ప్రముఖ నగరాల్లో మాత్రమే కనిపించే హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్స్ ఇప్పుడు భీమవరంలో అందుబాటులోకి రావడం సంతోషకరమైన విషయం. ప్రజలు, ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత, కుటుంబాలు ఈ రైడ్ను సురక్షితంగా, ఆనందంగా ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకేసారి ఆరుగురు వరకు ఈ బెలూన్లో సుమారు 200 అడుగుల ఎత్తుకు ఎగరవచ్చు. ఈనెల ఏప్రిల్ 17 నుంచి 20 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు ఈ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ నిర్వహించనున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 5:30 నుంచి 7:30 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7:30 నుంచి 8:30 గంటల వరకు రైడ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి రూ.1600/-లుగా రుసుమును నిర్ణయించాం. ఆసక్తి గల వారు ముందస్తుగా స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. వేసవి సెలవుల సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు ఒక వినూత్న అనుభవాన్ని అందిస్తుంది"- నాగరాణి, జిల్లా కలెక్టర్
