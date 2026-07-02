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విద్యార్థినికి జ్వరం - 6 కిలోమీటర్లు వీపుపై మోస్తూ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిన వార్డెన్​

విద్యార్థినిని నడుముకు కట్టుకుని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన హాస్టల్ వార్డెన్ హేమని - రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో విద్యార్థినిని స్వయంగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన వార్డెన్‌ - మానవత్వం చాటుకున్న హాస్టల్ వార్డెన్‌ను సన్మానించిన మంత్రి సంధ్యారాణి

Hostel Warden Carries Fever Stricken Student
Hostel Warden Carries Fever Stricken Student (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:05 PM IST

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Hostel Warden Carries Fever Stricken Student : శాస్త్రసాంకేతిక రంగలో మనం ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నాం. కానీ దేశంలోని చాలా ప్రాంతాలకు ఇప్పటికి సరైన రహదారి సౌకర్యాలు లేవు. ఇక కొండకోనల్లో ఉండే గిరిజనుల పరిస్థితి మరీ దయనీయం. అక్కడ ఎవరైనా ఆనారోగ్యానికి గురయ్యారంటే దినదిన గండమే. ఎందుకంటే వైద్యం కోసం సాహసం చేయాల్సిందే. బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు సరైన మార్గం ఉండదు. డోలీ కట్టి కొండలు, గుట్టల నడుమ కిలోమీటర్ల మేర నడుస్తూ రహదారి చేరుకోవాల్సిందే. అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ లేదా ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయిస్తే గానీ ఆసుపత్రికి చేరుకోలేని దయనీయ స్థితి వారిది.

మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు ఓ పక్కన రాష్ట్రంలో ఎక్కడా డోలీలు కనిపించకూడదు అని అధికారులను ఆదేశిస్తున్నారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి ఏ మాత్రం మారడం లేదు. కొన్నిచోట్ల కొండ గ్రామాల్లో రహదారులు లేక, మరికొన్ని చోట్ల ఫీడర్ అంబులెన్స్​లకు మార్గం లేక గిరిజనులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రహదారి సదుపాయం లేక అత్యవసర పరిస్థితిల్లో అవస్థలు పడుతున్నామని వారు వాపోతున్నారు.

మానవత్వం చాటుకున్న హాస్టల్ వార్డెన్‌ (ETV Bharat)

తాజాగా ఓ బాలిక తీవ్ర జరంతో బాధపడుతోంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు అమ్మాయి చదువుతున్న పాఠశాల వార్డెన్​కు తెలియజేశారు. వార్డెన్ వెంటనే విద్యార్థిని గ్రామానికి చేరుకుంది. బాలిక పరిస్థితి చూసి ఆమె చలించిపోయింది. ఎలాగైనా ఆ అమ్మాయిని ఆసుపత్రికి తరలించాలని అనుకుంది. కానీ అక్కడికి చేరుకునేందుకు సరైన రోడ్డు మార్గం లేకపోవడతో ఆ వార్డెన్ ఆ బాలికను నడుముకు కట్టుకొని రాళ్లు తేలిన రహదారి గుండా నడిచి ఆ బాలికను ఆసుపత్రిలో చేర్చి మానవత్వాన్ని చాటుకుంది. ఈ సంఘటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

Manyam Hostel Warden Viral Video : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని గుమ్మలక్ష్మీపురం గిరిజన బాలికల సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాల హాస్టల్ వార్డెన్​గా హేమని విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ పాఠశాలలో చదువుతున్న 7వ తరగతి విద్యార్థిని భువనేశ్వరి తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతోంది. ఈ విషయాన్ని భువనేశ్వరి కుటుంబ సభ్యులు వార్డెన్​కు తెలియజేశారు. వెంటనే హేమని భువనేశ్వరి గ్రామానికి చేరుకుంది. అక్కడ విద్యార్థి ఆరోగ్య పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయింది.

వెంటనే భువనేశ్వరిని ఆసుపత్రికి తరలించాలని హేమని అనుకుంది. కానీ గ్రామం నుంచి రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో హుటాహుటిన భువనేశ్వరిని నడుముకు కట్టుకొని హేమని బయల్దేరింది. ఆరు కిలోమీటర్లు రాళ్లు తేలిన రహదారి గుండా ప్రయాణించి బాలికను మన్యం జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేర్పించి విధి నిర్వహణలో నిబద్ధతను చాటుకుంది. ప్రస్తుతం భువనేశ్వరి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి సంధ్యారాణి హాస్టల్ వార్డెన్​ హేమనిని మెచ్చుకుని సన్మానించారు.

హాస్టల్​లో దుప్పటి అడిగిన పాపానికి ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని అర్థరాత్రి వేళ నిర్థాక్షిణ్యంగా వార్డెన్ బయటకు పంపించిన ఘటన చింతలపూడిలో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఈ వార్డెన్ మాత్రం మానవత్వంతో విద్యార్థిని ఆసుపత్రికి తరలించి ఔదార్యాన్ని చాటుకుంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

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WARDEN CARRIES STUDENT IN MANYAM
WARDEN CARRIES STUDENT IN MANYAM

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