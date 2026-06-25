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హాస్టల్​ వాష్​రూంలో ప్రసవించిన విద్యార్థిని - మూడో అంతస్తు నుంచి విసిరేసిన వైనం

మైనార్టీ బాలికల వసతిగృహంలో కలకలం - మేనబావ వల్ల గర్భవతైన ఇంటర్‌ విద్యార్థిని -ప్రసవ వేదనతో బాత్‌రూంలో శిశువుకు జన్మనిచ్చిన వైనం - శిశువు ఏడుపు వినిపిస్తుందని ముక్కు, నోరు మూయడంతో మృతి

Golconda hostel incident
Golconda hostel incident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:06 AM IST

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Golconda hostel incident : హైదరాబాద్ గోల్కొండలోని మైనార్టీ బాలికల వసతిగృహంలో వెలుగుచూసిన ఘటన తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ప్రేమిస్తున్నానని నమ్మించి, పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చిన మేనబావ వల్ల గర్భవతైన ఓ ఇంటర్ విద్యార్థిని తొమ్మిది నెలల గర్భాన్ని దాచిపెట్టి వసతిగృహంలోనే ఉండిపోయింది. ప్రసవ వేదనలతో బాత్రూమ్‌లోనే శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఏడుపు బయటకు వినిపిస్తుందనే భయంతో ముక్కు, నోరు మూసేయడంతో శిశువు మృతి చెందింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని భవనం పై అంతస్తు నుంచి బయటకు విసిరేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

మేడ్చల్‌ జిల్లాకు చెందిన 18 ఏళ్ల ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థిని మూడేళ్లుగా తన మేనబావతో సన్నిహితంగా మెలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి అంగీకరిస్తారనే నమ్మకంతో ఇద్దరూ శారీరకంగా దగ్గరయ్యారు. కొన్ని నెలల క్రితమే తాను గర్భవతినని విద్యార్థిని బావకు చెప్పినా... గర్భస్రావం అవుతుందని చెప్పి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు విచారణలో తేలింది. బొప్పాయి తింటే గర్భస్రావం అవుతుందని సలహా ఇచ్చాడు. అతడు చెప్పినట్టు చేసిన విద్యార్థిని కొన్ని రోజుల క్రితమే వసతిగృహానికి చేరింది. మరోవైపు వసతిగృహంలో మెడికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టు ఖాళీగా ఉండటం, గర్భధారణ లక్షణాలు స్పష్టంగా బయటపడకపోవడంతో విద్యార్థిని పరిస్థితిని ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారు. తోటి విద్యార్థినులతో కలిసిమెలిసి సాధారణంగానే ఉంటుండటంతో సిబ్బందికీ అనుమానం రాలేదు.

సోమవారం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా ప్రసవ నొప్పులు మొదలవడంతో విద్యార్థిని బాత్రూమ్‌లోనే మగశిశువుకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ ఏడుపు బయటకు వినిపిస్తుందనే భయంతో ముక్కు, నోరు మూసేవేయండంతో.. ఊపిరాడక శిశువు మృతి చెందినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని వసతిగృహం మూడో అంతస్తు నుంచి పక్కనే ఉన్న ఈఎస్​ఐ డిస్పెన్సరీ ప్రాంగణంలోకి విసిరేయడంతో శిశువు తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతదేహాన్ని గమనించిన వసతిగృహ నిర్వాహకులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, రక్తపు మరకలు, బాత్రూమ్‌లో లభించిన ఆనవాళ్ల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసుల విద్యార్థినిని ప్రశ్నించగా అసలు విషయం బయటపడింది. అనంతరం విద్యార్థినిని నిలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. మరోవైపు గర్భానికి కారణమైన బాలిక బావ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. విద్యార్థిని, ఆమె మేనబావపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

Last Updated : June 25, 2026 at 8:06 AM IST

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GOLCONDA HOSTEL INCIDENT
GOLCONDA HOSTEL INCIDENT

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