ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీలో షూటింగుల గోల
విశ్వవిద్యాలయంలో వేధింపులపై విద్యార్థినిల ఆరోపణలు - హాస్టల్ ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపల్ పావని వెల్లడి - ఇకపై సెలవుల్లో మాత్రమే సినిమా షూటింగ్స్
Published : December 16, 2025 at 5:50 PM IST
Allegations of Harassment at Koti University : కోఠి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో వేధింపులపై ఆరోపణలు కలకలం రేపాయి. విశ్వవిద్యాలయంలో పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థినీలను హాస్టల్ మెస్ ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ వేధిస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ హాస్టల్ ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపల్ పావని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థునిల వేధింపు ఘనటపై విచారణ జరిపించాలని హాస్టల్ అమ్మాయిలంతా ఆందోళనకు దిగారు. ఈ మేరకు విశ్వవిద్యాలయం వీసీని కలిసేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు.
విద్యార్థుల ఆందోళన : కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజీకి గత ఏడాది ఓయూ నుంచి విడిగా యూనివర్సిటీ హోదా వచ్చింది. దీంతో ఈ కాలేజీలో సీనియర్స్ అందరూ ఓయూ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ఇప్పుడున్న జూనియర్స్ మాత్రమే కోఠి ఉమెన్స్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. అయితే సీనియర్స్ హాస్టల్లో మెస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండే వినోద్ అమ్మాయిలతో చెడు ప్రవర్తించడంతో అక్కడి అమ్మాయిలు కంప్లైంట్ వీసీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. కానీ వారు ఎవరూ యాక్షన్ తీసుకోకపోవడంతో షీ టీమ్కి ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ వెళ్లింది.
ఇవాళ విద్యార్థినిలు విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి సూర్య ధనుంజయ్, ప్రిన్సిపల్ లోక పావనికి వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వివరించారు. అలాగే యూనివర్సిటీలో తమకు భద్రత లేదని, సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ మద్యం సేవించి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని విద్యార్థినిలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
''వినోద్ అనే వ్యక్తి వల్ల హాస్టల్లో అమ్మాయిలు వేధింపులకు గురవుతున్నారని వీసీకి చెప్పినా కూడా వారు పట్టించుకోక పోవడం వల్ల ఈ రోజు పరిస్థితి ఇంత వరకు వచ్చింది. ఒకవేళ వాళ్లు అదే రోజు రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటే షీ టీమ్స్ను అప్రోచ్ అయ్యే అవసరం లేకుండే, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద సీన్ అయ్యే అవసరం లేకుండే. ఆ వ్యక్తిని సస్పెండ్ చేసేసి, ఉమెన్స్ కాలేజీలో అబ్బాయిలను పెట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ కాదు. హాస్టల్లో సీసీ కెమెరాలు లేవు, ఆ ఉన్న మూడు కెమెరాలు పని చేయడం లేదు. బయట ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఈ ఇష్యూ అవుతుందని కానీ మాకు ఈ విషయం బయటి వాళ్లు చెప్పే వరకు మాకు తెలియదు.'' - పీజీ విద్యార్థిని
దీనిపై స్పందించిన ప్రిన్సిపల్.. వార్డెన్ వినోద్ను వెంటనే సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. గతంలో షూటింగ్లు జరిగినా ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలగలేదని, ఇప్పుడు విద్యార్థినిలు ఫిర్యాదు చేసినందున సెలవు రోజుల్లోనే షూటింగ్కు అనుమతి ఇస్తామని తెలిపారు.
''కంప్లైంట్ చేసిన వినోద్ తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. షూటింగ్ విషయాల్లో విద్యార్థినిలు ఆ భద్రత భావానికి గురవుతున్నారు. అందుకే షూటింగ్స్ అన్ని ఇంతకు ముందు ప్లాన్ చేసిన షెడ్యూల్ అన్ని సెలవుల్లో మాత్రమే ప్లాన్ చేస్తాం. పిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించం. వాళ్ల వర్కింగ్ డేస్లో షూటింగ్స్ పెట్టము. ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన షూటింగ్లో ఇలాంటి ఇబ్బంది ఎప్పుడూ రాలేదు. ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం వాళ్లు చెప్పారు. ఇప్పటి నుంచి షూటింగ్కి వచ్చే వారికి హాలీడేస్లో షూటింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తాం. మేము విద్యార్థినిలను ఒత్తిడి చేయడం లేదు. పిల్లలంతా చెప్పిన తరువాత వినోద్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం.'' - లోక పావని, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ విశ్వవిద్యాలయం ప్రిన్సిపల్
అసలేమైందంటే : ఇటీవల షూటింగ్ జరుగుతుండగా ఇద్దరు విద్యార్థినిలకు యాక్టింగ్ అవకాశం ఇస్తామని క్యారవ్యాన్లోకి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తిప్పారని విద్యార్థులు వాపోయారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అక్కడి విద్యార్థులతో సినిమా యూనిట్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని పేర్కొన్నారు. దీంతో తమకు రక్షణ కల్పించాలని వీసీని కోరారు. మొత్తానికి హాస్టల్ మెస్ ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ సస్పెండ్తో పాటు సినిమా షూటింగ్లను కేవలం సెలవు రోజుల్లో అనుమతి ఇస్తామని ప్రిన్సిపల్ పేర్కొన్నారు. దీంతో విద్యార్థినిలు ఆందోళన విరమించారు.
