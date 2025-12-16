Telangana Panchayat Elections Results2025

ఉమెన్స్​ యూనివర్సిటీలో షూటింగుల గోల

విశ్వవిద్యాలయంలో వేధింపులపై విద్యార్థినిల ఆరోపణలు - హాస్టల్​ ఇన్​ఛార్జ్ ​వినోద్​ను సస్పెండ్​ చేస్తున్నట్లు యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపల్​ పావని వెల్లడి - ఇకపై సెలవుల్లో మాత్రమే సినిమా షూటింగ్స్​

Allegations of Harassment at Koti University
Allegations of Harassment at Koti University (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 5:50 PM IST

Allegations of Harassment at Koti University : కోఠి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో వేధింపులపై ఆరోపణలు కలకలం రేపాయి. విశ్వవిద్యాలయంలో పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థినీలను హాస్టల్​ మెస్​ ఇన్​ఛార్జ్ వినోద్​ వేధిస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ హాస్టల్​ ఇన్​ఛార్జ్ ​వినోద్​ను సస్పెండ్​ చేస్తున్నట్లు యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపల్​ పావని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థునిల వేధింపు ఘనటపై విచారణ జరిపించాలని హాస్టల్​ అమ్మాయిలంతా ఆందోళనకు దిగారు. ఈ మేరకు విశ్వవిద్యాలయం వీసీని​ కలిసేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు.

విద్యార్థుల ఆందోళన : కోఠి ఉమెన్స్​ కాలేజీకి గత ఏడాది ఓయూ నుంచి విడిగా యూనివర్సిటీ హోదా వచ్చింది. దీంతో ఈ కాలేజీలో సీనియర్స్ అందరూ ఓయూ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ఇప్పుడున్న జూనియర్స్​ మాత్రమే కోఠి ఉమెన్స్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. అయితే సీనియర్స్​ హాస్టల్లో మెస్​ ఇన్​ఛార్జ్​గా​ ఉండే వినోద్​ అమ్మాయిలతో చెడు ప్రవర్తించడంతో అక్కడి అమ్మాయిలు కంప్లైంట్​ వీసీకి కంప్లైంట్​ ఇచ్చారు. కానీ వారు ఎవరూ యాక్షన్​ తీసుకోకపోవడంతో షీ టీమ్​కి ఒక వాయిస్​ రికార్డింగ్ వెళ్లింది.

ఇవాళ విద్యార్థినిలు విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి సూర్య ధనుంజయ్, ప్రిన్సిపల్​ లోక పావనికి వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వివరించారు. అలాగే యూనివర్సిటీలో తమకు భద్రత లేదని, సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ప్రైవేట్​ సెక్యూరిటీ మద్యం సేవించి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని విద్యార్థినిలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

''వినోద్ అనే వ్యక్తి వల్ల హాస్టల్లో అమ్మాయిలు వేధింపులకు గురవుతున్నారని వీసీకి చెప్పినా కూడా వారు పట్టించుకోక పోవడం వల్ల ఈ రోజు పరిస్థితి ఇంత వరకు వచ్చింది. ఒకవేళ వాళ్లు అదే రోజు రెస్పాండ్​ అయ్యి ఉంటే షీ టీమ్స్​ను అప్రోచ్​ అయ్యే అవసరం లేకుండే, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద సీన్​ అయ్యే అవసరం లేకుండే. ఆ వ్యక్తిని సస్పెండ్​ చేసేసి, ఉమెన్స్​ కాలేజీలో అబ్బాయిలను పెట్టడం ఎంత వరకు కరెక్ట్​ కాదు. హాస్టల్లో సీసీ కెమెరాలు లేవు, ఆ ఉన్న మూడు కెమెరాలు పని చేయడం లేదు. బయట ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఈ ఇష్యూ అవుతుందని కానీ మాకు ఈ విషయం బయటి వాళ్లు చెప్పే వరకు మాకు తెలియదు.'' - పీజీ విద్యార్థిని

దీనిపై స్పందించిన ప్రిన్సిపల్.. వార్డెన్ వినోద్​ను వెంటనే సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. గతంలో షూటింగ్​లు జరిగినా ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలగలేదని, ఇప్పుడు విద్యార్థినిలు ఫిర్యాదు చేసినందున సెలవు రోజుల్లోనే షూటింగ్​కు అనుమతి ఇస్తామని తెలిపారు.

''కంప్లైంట్​ చేసిన వినోద్​ తక్షణమే సస్పెండ్​ చేస్తున్నాం. షూటింగ్​ విషయాల్లో విద్యార్థినిలు ఆ భద్రత భావానికి గురవుతున్నారు. అందుకే షూటింగ్స్​ అన్ని ఇంతకు ముందు ప్లాన్​ చేసిన షెడ్యూల్ అన్ని సెలవుల్లో మాత్రమే ప్లాన్​ చేస్తాం. పిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ​​ కలిగించం. వాళ్ల వర్కింగ్ డేస్​లో షూటింగ్స్​ పెట్టము. ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన షూటింగ్​లో ఇలాంటి ఇబ్బంది ఎప్పుడూ రాలేదు. ఇప్పుడే ఫస్ట్​ టైం వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం వాళ్లు చెప్పారు. ఇప్పటి నుంచి షూటింగ్​కి వచ్చే వారికి హాలీడేస్​లో షూటింగ్ పర్మిషన్​ ఇస్తాం. మేము విద్యార్థినిలను ఒత్తిడి చేయడం లేదు. పిల్లలంతా చెప్పిన తరువాత వినోద్​ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం.'' - లోక పావని, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ విశ్వవిద్యాలయం ప్రిన్సిపల్

అసలేమైందంటే : ఇటీవల షూటింగ్ జరుగుతుండగా ఇద్దరు విద్యార్థినిలకు యాక్టింగ్​ అవకాశం ఇస్తామని క్యారవ్యాన్​లోకి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తిప్పారని విద్యార్థులు వాపోయారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అక్కడి విద్యార్థులతో సినిమా యూనిట్​ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని పేర్కొన్నారు. దీంతో తమకు రక్షణ కల్పించాలని వీసీని కోరారు. మొత్తానికి హాస్టల్​ మెస్ ఇన్​ఛార్జ్​ వినోద్​ సస్పెండ్​తో పాటు సినిమా షూటింగ్​లను కేవలం సెలవు రోజుల్లో అనుమతి ఇస్తామని ప్రిన్సిపల్​ పేర్కొన్నారు. దీంతో విద్యార్థినిలు ఆందోళన విరమించారు.

