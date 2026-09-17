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YUVA : విదేశీ కాన్సెప్ట్‌తో వినూత్న ఆలోచన - ఏడాదికి రూ.కోటి టర్నోవర్

శుభకార్యాల సమయంలో ఇంట్లో గదులు సరిపోక హోటళ్లలో రూంలు బుక్ చేసి ఆత్మీయతకు దూరం కావడం నేటి సమస్య. విదేశీ కాన్సెప్ట్‌ను హైదరాబాద్‌లో విజయవంతంగా అమలు చేస్తూ ఏడాదికి కోటి టర్నోవర్ సాధిస్తున్నాడు అరుందర్​సాయి.

Host My Best company founder Arundhar Sai
హోస్ట్‌ మై బెస్ట్‌ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అరుంధర్‌ సాయి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 5:28 PM IST

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Host My Best Company Founder Arundhar Sai : ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యమంటే చాలు సందడే సందడి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అంతే టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ టెన్షన్‌కు ప్రధాన కారణం బంధువులను ఎక్కడ ఉంచాలి. ఎలా ఉంచాలి. మర్యాదలో తేడా రావద్దు. పండుగలు, గృహప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్ల సమయాల్లో ఊళ్ల నుంచి బంధువులు, స్నేహితులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారు. మనకున్న పరిమిత గదుల్లో అందరూ సర్దుకోవడం కష్టమవుతుంది. పైగా అందరికీ సరిపడా పరుపులు, బెడ్లు, దిండ్లు, కుర్చీలు ఇంట్లో ఉండవు. దాంతో వేరే దారి లేక బంధువులను సమీపంలోని హోటళ్లలో అద్దెకు గదులు తీసుకుని ఉంచుతుంటారు. దీనివల్ల వేల రూపాయల భారం పడటమే కాకుండా, మన ఇంట్లో వేడుక జరుగుతుంటే బంధువులంతా ఎక్కడో హోటల్లో ఉండటం వల్ల ఆత్మీయతలకు దూరం కావలసి వస్తుంది.

ఏడాదికి కోటి రూపాయల టర్నోవర్​

ఈ నిత్య జీవిత సమస్యనే ఒక చక్కని వ్యాపార అవకాశంగా మలుచుకున్నాడు ఓ యువకుడు. విదేశాలలో విజయవంతంగా నడుస్తున్న కాన్సెప్ట్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, నగరవాసుల కష్టాలను తీర్చేందుకు హోస్ట్ యువర్ గెస్ట్ తాత్కాలిక బెడ్డింగ్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చాడు. విదేశాలకే పరిమితమైన ఈ వినూత్న వ్యాపార ఆలోచనను మొదటిసారిగా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రారంభించి ఎంతో మందికి ఉపాధికూడా కల్పిస్తున్నాడు. ఏడాదికి కోటి రూపాయల టర్నోవర్​తో విజయవతంగా వ్యాపార ముద్ర వేస్తూ యువతకు స్పూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు అరుందర్‌ సాయి. ఈ సేవలను మరో 5 బ్రాంచ్‌లకు విస్తరించడమే లక్ష్యమని తెలిపారు.

YUVA : విదేశీ కాన్సెప్ట్‌తో వినూత్న ఆలోచన - ఏడాదికి రూ.కోటి టర్నోవర్ (ETV Bharat)

హోస్ట్‌ మై బెస్ట్‌ సంస్థను మా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సపోర్టుతోనే ప్రారంభించానని అరుందర్‌ సాయి తెలిపారు. తన కుటుంబం కూడా వ్యాపారంలో ఉందని, తాను వివిధ ప్రదేశాల్లో చదివానని, సౌత్ కొరియా కూడా వెళ్లి వచ్చానని గుర్తు చేసుకున్నారు. గుంటూరు విజ్ఞాన్​ ఇంజనీరింగ్ చదివే సమయంతో మార్కెంటింగ్​పై అవగాహన పెంచుకున్నానని, ఈ అనుభవం తనకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని పేర్కొన్నారు.

"మా కుటుంబంలో ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినప్పుడు ఆతిథ్యం మంచిగానే ఉండేది. కానీ రాత్రి సమయంలో నిద్రపోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉండేది. వేరే హోటల్స్ బుక్​ చేయాల్సివచ్చేది. ఆ సమయంలో అతిథులకు ఆహారం కోసం చాలా కష్టమయ్యేది. అధికంగా ఖర్చు అయ్యేది. సమయం కూడా వృధా అయ్యేది. అదే ఫర్నిచర్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనే అలోచనతో హోస్ట్‌ మై బెస్ట్‌ సంస్థను ప్రారంభించాను" - అరుంధర్‌ సాయి, హోస్ట్‌ మై బెస్ట్‌ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు

5 బ్రాంచ్‌లు విస్తరించడమే లక్ష్యం

తనకు మంచి టీమ్ ఉందని, పండుగలు, గృహప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్ల సమయాల్లో ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఫర్నిచర్ సప్లై చేస్తామని తెలిపారు. ఒక్క రోజుకు కూడా ఇంటికి ఫర్నిచర్​ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. ఇలా ఏడాదికి కోటి రూపాయల టర్నోవర్‌ వస్తోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మార్కెటింగ్ చేస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చని, 50 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని, తాము ఎక్కుడ సంస్థ ప్రారంభించిన విజయవంతం అవుతామని నమ్మకం ఉందని, 5 బ్రాంచ్‌లను విస్తరించడమే లక్ష్యమని వెల్లడించారు.

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