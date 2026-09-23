రాయలసీమలో రూ.40 వేల కోట్లతో 'హార్టికల్చర్ హబ్' - మారనున్న సీమ రూపురేఖలు
రాయలసీమను ఉద్యాన హబ్గా మార్చేందుకు సంకల్పించిన హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఖరారైంది. అక్టోబర్ 2న అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 6:50 PM IST
RAYALASEEMA HORTICULTURE HUB : రాయలసీమను ఉద్యాన హబ్గా మార్చేందుకు సంకల్పించిన హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఖరారైంది. అక్టోబర్ 2న అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్వోదయ పథకం కింద వివిధ రూపాల్లో రూ.40 వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు సమకూర్చడంతో పాటు, మరో రూ.60 వేల కోట్ల ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు.
రాయలసీమలోని నాలుగు ఉమ్మడి జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అమలు చేయనున్న ఈ ప్రాజెక్టుతో కరవు పీడిత ప్రాంతాల్లో హార్టికల్చర్కు ప్రోత్సాహం, రైతులకు మెరుగైన ఆదాయ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టనుంది. మదనపల్లె కార్యక్రమంలోనే రిలయన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్న ‘ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్’కు కూడా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
లబ్ధి పొందే జిల్లాలు: అనంతపురం, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కర్నూలు, మార్కాపురం, నంద్యాల, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఉన్న 5,869 గ్రామాలను 201 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. ఒక్కో క్లస్టర్లో 5,000 నుంచి 10,000 హెక్టార్ల భూమి ఉంటుంది.
ప్రధాన పంటలు: మామిడి, బత్తాయి, నిమ్మ, దానిమ్మ, జామ, అరటి, బొప్పాయి, ఆపిల్, అవకాడో, అంజీర్, నల్ల మిరియాలు కొత్త పంటల సాగుకు కూడా ప్రోత్సాహం అందించబడుతుంది.
లక్ష్యాలు: ఉద్యాన పంటల సాగును, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం. ప్రస్తుతం 2.1 మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సాగు అవుతున్న ఉద్యాన పంటల ద్వారా ఏటా 22.2 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి లభిస్తోంది. 2030 నాటికి, సాగు విస్తీర్ణాన్ని 3.4 మిలియన్ హెక్టార్లకు విస్తరించడం ద్వారా, వార్షిక ఉత్పత్తిని 43.5 మిలియన్ టన్నులకు చేరాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కలిపి 9 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నారు.
5 రోజులు సీఎం బిజీబిజీ : ఇక సెప్టెంబర్ 29 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఐదు రోజుల పాటు సీఎం చంద్రబాబు వరుస కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. 29న విజయవాడలో డీఓపీటీ కర్మయోగి మిషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, అనంతరం నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలో పల్లె పండుగకు హాజరవుతారు. 30న విజయవాడలో 24 వేల మందికి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అక్టోబర్ 1న ‘పేదల సేవలో’ కార్యక్రమంలో భాగంగా పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొంటారు.
2న మదనపల్లెలో హార్టికల్చర్ హబ్కు శంకుస్థాపనతో పాటు స్వర్ణాంధ్ర–స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడలో నిర్వహించే వార్షిక స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలోనూ సీఎం పాల్గొంటారు. అక్టోబర్ 3న విజయవాడలో జరిగే పాన్ ఐఐటీ సదస్సుతో సీఎం వరుస కార్యక్రమాలు ముగియనున్నాయి.
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