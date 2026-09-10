చదువుకుంటూనే సంపాదన - 50 రకాల పొడులు, డ్రై ఫ్లేక్స్ తయారు చేస్తున్న విద్యార్థినులు
చదువు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం. ఇదే అందరీ లక్ష్యం. కానీ కొంతమంది యువత చదువుకుంటూనే వ్యాపారవేత్తలుగా రాణించేందుకు ముందడుగు వేస్తున్నారు. అందుకోసం మెళకువలు నేర్చుకుంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 1:20 PM IST
Horticultural University Students Producing Powders and Dry Flake Products : ఓవైపు చదువుకుంటూనే అభిరుచితో పాటు భవిష్యత్ ఉన్న రంగాల్లో రాణించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు నేటి యువత. జాబ్ సీకర్గా కాదు జాబ్ గివర్గా ఎదగాలని భావిస్తున్నారు. ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్లేందుకు విద్యార్ధి దశ నుంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆ విద్యార్థినులు. డీహైడ్రేషన్ సాంకేతికతతో కరివేపాకు, బీట్రూట్, మునగ వంటి 50 రకాల పొడులు, డ్రై ఫ్లేక్స్ ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తున్నారు. ఆ విశేషాలు ఏంటో మనమూ చూద్దాం పదండి.
ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థలో ఉద్యోగం సాధించడమే కాదు, తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడుతూ, వ్యాపారవేత్తలుగా రాణించేందుకు ముందడుగు వేస్తున్నారు నేటి యువత. ఇదే బాటలో దూసుకెళ్తున్నారు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలోని ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థినులు. చదువుతో పాటు వ్యాపార మెళకువలు నేర్చుకుంటూ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటున్నారు.
ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు శ్రీకారం : కరోనా తర్వాత ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. దీంతో సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. మరోవైపు సరైన నిల్వ వసతులు లేక ఉద్యాన పంటలు చాలావరకు వృథా అవుతుంటాయి. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ఉద్యాన వర్సిటీ విద్యార్థినులు శ్రీకారం చుట్టారు. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ విభాగం నుంచి వచ్చిన వీరు సరికొత్త పరిశోధనలు చేయడంతో పాటు వివిధ రకాల ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
సోలార్ డ్రైయర్ల సాయంతో ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, క్యారెట్, బీట్రూట్ వంటి కూరగాయలను డీహైడ్రేట్ చేసి పొడులు, డ్రై ఫ్లేక్స్గా మారుస్తున్నారు. కరివేపాకు, కొత్తి మీర, పుదీనా ఆకుకూరలను సైతం రంగు, పోషకాలు కోల్పోకుండా పొడి రూపంలో భద్రపరుస్తూ వంటలను మరింత సులభతరం చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్పత్తులు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఎంతగానో సహాయ పడతాయని చెబుతున్నారీ విద్యార్ధినులు.
ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తూ ఆదాయం : మామిడి, బొప్పాయి, పైనాపిల్, పనస వంటి పండ్లలోని నీటి శాతాన్ని తగ్గించి, పోషకాలు దెబ్బతినకుండా హెల్తీ క్యాండీలు, డ్రై బార్స్ తయారు చేస్తున్నారీ విద్యార్థినులు. వర్సిటీ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్ ద్వారా వీటిని విక్రయిస్తూ ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ పరిశ్రమను ఆన్లైన్కూ విస్తరించి, పలువురికి ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యమంటున్నారు.
"కరోనా తర్వాత ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. దీంతో సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. సోలార్ డ్రైయర్ల సాయంతో ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, క్యారెట్, బీట్రూట్ వంటి కూరగాయలను డీహైడ్రేట్ చేసి పొడులు, డ్రై ఫ్లేక్స్గా మారుస్తున్నాం. వర్సిటీ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్ ద్వారా వీటిని విక్రయిస్తున్నాం. సరైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే 6నెలల నుంచి ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయి." - విద్యార్ధినులు
మరోవైపు తేమ లేకపోవడం వల్ల ఈ ఉత్పత్తులకు బ్యాక్టీరియా సోకే ఆస్కారమే లేదు. సరైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే 6నెలల నుంచి ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటాయని చెబుతున్నారు అధ్యాపకులు. అంతేగాక సరైన ప్రోత్సాహం ఉంటే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారీ విద్యార్థులు. భవిష్యత్లో సమాజానికి ఉపయోగపడే మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తామని చెబుతున్నారు.
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