ఘాట్‌ రోడ్డు మలుపులు - మంచు దుప్పట్లో కొండలు - అబ్బురపరిచే హార్సిలీహిల్స్‌ అందాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 4:41 PM IST
Horsley Hills Tourism : ఘాట్ రోడ్డు మలుపులు, మంచు దుప్పట్లో కొండల్లో ఆకాశ హర్మాల్లా స్వాగతం పలికే నీలగిరి వృక్షాలు, ఆహ్లాదం నింపే బోటింగ్, ఎటు చూసినా పరవశింపజేసే పచ్చదనం, పర్యాటకులు పరవశించి పోయేలా చేసే ప్రకృతి వీటన్నిటికీ అడ్డా మన ఊటీ హార్సిలీహిల్స్. శీతాకాలం కావడంతో మంచుతో ముసుగేసుకొని ఇక్కడి అందాలు రా.. రమ్మని ప్రకృతి ప్రేమికులను పిలుస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ సీజన్లో కొండపై సందడి మొదలవుతుంది. ఫిబ్రవరి వరకు ఈ తాకిడి అలాగే కొనసాగనుంది.
ఎన్నో ప్రత్యేకతలు : అన్నమయ్య జిల్లా బి.కొత్తకోట మండలం కోటావూరు పంచాయతీలో ఉన్న హార్సిలీహిల్స్ సముద్రమట్టానికి 4,312 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ మంచు కురుస్తూ ఉండటంతో నిత్యం చలి మాత్రం వణికిస్తుంది. ఘాట్ రోడ్డులో ఉదయం సైతం లైట్లు వేసుకుని వాహనాలపై ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. గత సంవత్సరం పుష్కలంగా కురిసిన వర్షాలతో కొండపై పచ్చదనం పరుచుకుంది. ఉదయం, సాయంత్రం మంచు పడుతుంది, మధ్యాహ్నం మాత్రం ఎండ ఉంటుంది. ఇది పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని మిగులుస్తుంది. అటవీ మార్గం నుంచి కొండపైకి ట్రెక్కింగ్కు యువత కోకొల్లలుగా తరలివస్తారు.
బెస్ట్ షూటింగ్ స్పాట్గా హార్సిలీ: కాగా గత సంవత్సరం హార్సిలీహిల్స్కు ఉత్తమ షూటింగ్ స్పాట్గా గుర్తింపును ఇచ్చి గౌరవించడంతో సినిమా, టీవీ పరిశ్రమ దృష్టి ఈ పర్యాటక కేంద్రంపై ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా బి. కొత్తకోట మండలం కోటావూరు రెవెన్యూ గ్రామంలో సముద్ర మట్టానికి 4 వేల 312 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ హిల్ స్టేషన్కు ఆంధ్రా ఊటిగా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. కడప జిల్లా కలెక్టర్గా 1863-67 మధ్యకాలంలో పని చేసిన సర్ రాబర్ట్ హార్సిలీ ఈ కొండపై ఉన్న వాతావరణానికి ఆకర్షితుడై వేసవి విడిది కేంద్రంగా దీనిని గుర్తించి అభివృద్ధి చేశారు.
ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో బస్సులు :
- చిత్తూరు-128, చెన్నై- 250, మదనపల్లె- 28, బి.కొత్తకోట నుంచి 27 కిలోమీటర్లు, తిరుపతి, బెంగళూరు నుంచి 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో హార్సిలీహిల్స్ ఉంది.
- బి.కొత్తకోట, మదనపల్లె, హార్సిలీహిల్స్ క్రాస్ నుంచి బస్సులు, అద్దె టాక్సీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- కదిరి, అనంతపురం నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు కాండ్లమడుగు క్రాస్ మీదుగా కొండపైకి వెళ్లాలి.
- రాయచోటి, మదనపల్లె నుంచి వచ్చే వారు అంగళ్లు బైపాస్ మీదుగా ప్రయాణించాలి.
- హిందూపురం, చేలూరు, బెంగళూరు వైపు నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు బి.కొత్తకోట చేరుకోవచ్చు.
- మదనపల్లె నుంచి హార్సిలీహిల్స్కు కాండ్లమడుగు, అంగళ్ల మీదుగా రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో బస్సులు తిరుగుతాయి.
చూడాల్సిన ప్రాంతాలు : హిల్స్పై కొత్త, పాత వ్యూపాయింట్లు, గవర్నర్ బంగ్లా, ఏనుగు మల్లమ్మ ఆలయం, గాలిబండ, మినీజంతు ప్రదర్శనశాల, మొసళ్ల పార్కు, మానస సరోవరంలో బోటింగ్, పర్యావరణ అధ్యయన కేంద్రం, పర్యాటకశాఖ ప్రాంగణంలో స్విమ్మింగ్ పూల్, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటి, ఫిష్స్పా, గంగోత్రి చెరువును తప్పక చూడాల్సిందే.
వసతి ఇలా : పర్యాటక శాఖ అతిథి గృహాల్లో 60 గదుల వరకు ఉన్నాయి. వాటి స్థాయిని అనుసరించి రోజుకు అద్దె రూ.1,313 నుంచి రూ.7,508 వరకు ఉంటుంది. అటవీ శాఖకు సంబంధించిన అతిథి గదులు 11 ఉన్నాయి. అద్దె రోజుకు రూ.3,300 ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ద్వారా ఆయా గదులను ముందస్తుగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైవేటు అతిథి గృహాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
