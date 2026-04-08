సమ్మర్​ వెకేషన్​కు బెస్ట్​​ ఆప్షన్ - 'ఆంధ్ర​ ఊటీ'! ఎక్కడ ఉంది? ఎలా వెళ్లాలి?

Published : April 8, 2026 at 1:25 PM IST

AP OOty Horsley Hills : వేసవి కాలంలో ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పర్యాటకులు చల్లని వాతావరణం కలిగిన ప్రదేశాలను వెతుకుతుంటారు. అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, దట్టమైన అడవులు, పక్షుల కిలకిలారావాలు వినిపించే ప్రదేశాలు ఎక్కువమంది ఇష్టపడతారు. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని హార్సిలీ హిల్స్. ఈ ప్రాంతం వేసవి సెలవుల కోసం బెటర్​ ఆప్షన్​. ఈ ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది, ఎలా వెళ్లాలి అవే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏనుగు మల్లమ్మ ఆలయం : హార్సిలీ హిల్స్ ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా బి.కొత్తకోట మండలం కోటావూరు గ్రామ పరిధిలో ఉంది. ఇది పర్యాటకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం చెప్పే ఒక చల్లని, ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇష్టమైన ప్రదేశం. హార్సిలీ హిల్స్‌కు అసలు పేరు ఏనుగు మల్లమ్మకొండ. ఈ కొండ సముద్రమట్టానికి సుమారు 4312 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. ఇక్కడ ఒక భక్తురాలు తపస్సు చేస్తున్నారని స్థానిక కథనం చెబుతుంది. ఒక ఏనుగు ఆమెకు పండ్లు తెప్పించి సంరక్షించింది. అందుకే ఈ ప్రదేశంలో ఏనుగు మల్లమ్మ ఆలయం నిర్మించబడింది.

హార్సిలీ హిల్స్​గా ప్రసిద్ధి : 1865-67 మధ్యకాలంలో సబ్ కలెక్టర్ డబ్ల్యూ.బీ.హార్సిలీ ఈ కొండను సందర్శించి, ఇక్కడి వాతావరణం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. కొండను అభివృద్ధి పరిచేందుకు ఆయన ఒక బంగ్లాను నిర్మించి పనులు ప్రారంభించారు. ఆయనపై ఉన్న అభిమానంతో ఈ కొండకు హార్సిలీ హిల్స్ అని పేరు పెట్టారు.

కొండకు చేరుకునే విధానం : హార్సిలీ హిల్స్‌కు చేరుకోవడానికి మదనపల్లె-కదిరి నేషనల్ హైవేలోని అమర నారాయణపురం (కాండ్లమడుగు క్రాస్) నుంచి నేరుగా ఫారెస్ట్ ఏరియా ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. కొండకు చేరుకోవాలంటే మదనపల్లె నుంచి సుమారు 30 కి.మీ, బి.కొత్తకోట నుంచి 29 కి.మీ ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. బెంగళూరు నుంచి వచ్చేవారు చింతామణి, గౌనిపల్లె, బి.కొత్తకోటల ద్వారా కొండకు రావచ్చు. మరో మార్గంగా మదనపల్లె నుంచి అంగళ్లు, రిషివ్యాలీ క్రాస్‌ల ద్వారా కూడా హార్సిలీ హిల్స్ చేరుకోవచ్చు.

శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం జిల్లాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు అమర నారాయణపురం వద్ద నుంచి హార్సిలీ హిల్స్ వైపు ప్రయాణం చేయాలి. మదనపల్లె, తుమ్మనంగుట్ట, కురబలకోట, మదనపల్లె రోడ్ (సీటీఎం) రైల్వే స్టేషన్లు సమీపంలో ఉన్నాయి. మీ ప్రయాణానికి అనుగుణంగా సరైన రైల్వే స్టేషనును ఎంచుకోవచ్చు.

మదనపల్లె నుంచి హార్సిలీ హిల్స్‌కు ఉదయం , సాయంత్రం ఆర్టీసీ బస్సులు సౌకర్యంగా నడుస్తున్నాయి. హార్సిలీ హిల్స్ క్రాస్‌కు చేరుకున్న తర్వాత కొండపైకి ట్యాక్సీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే, ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా కూడా ఈ ప్రదేశానికి సులభంగా రాకపోకలు చేయవచ్చు.

పర్యాటకులకు అన్ని విధాలుగా సేవలు : పర్యాటక శాఖ మేనేజరు శ్రీధర్ తెలిపినట్లుగా, "ఈసారి హార్సిలీ హిల్స్‌కు సందర్శకులు భారీగా వస్తారని అంచనా వేశాం. కొండపైకి వచ్చిన సందర్శకులకు తాగునీటి సరఫరాలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. సమావేశ గది, స్విమ్మింగ్ పూల్ వంటి సదుపాయాలను ఆధునీకరించాం. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ సంక్షోభం కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఉన్నప్పటికీ ధరలను పెంచలేదు. పర్యాటకులకు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని రెస్టారెంట్ల ద్వారా అందిస్తున్నాం."

ఇలా హార్సిలీ హిల్స్ ఒక చల్లటి, సుందరమైన వాతావరణంతో అందరికి ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న వేసవి సెలవుల గమ్యస్థానంగా మారింది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు, శాంతిని అనుభవించాలనుకునే వారికీ ఇది ఒక ఉత్తమ స్థలం.

