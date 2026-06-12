కర్నూలు జిల్లాలో పురుగు మందు తాగి కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం - ఇద్దరు మృతి
హాలహర్వి మండలం గుళ్యం గ్రామంలో ఏడాది పసిబిడ్డతో కలిసి దంపతుల ఆత్మహత్య - అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన నీలావతి, చంటిబిడ్డ - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మహేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 3:21 PM IST
Three Members Committed Suicide In Kurnool District : కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు నియోజకవర్గంలోని హాలహర్వి మండలం గుళ్యం గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పత్తి పొలంలో పురుగులు మందు తాగి ముగ్గురు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. మహిళ, పురుషుడు ఏడాది పసిబిడ్డతో కలిసి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఘటన స్థానికంగా సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటనలో నీలావతి, చంటిబిడ్డ పొలంలోనే అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా కొనఊపిరితో ఉన్న మహేశ్ను పోలీసులు ఆదోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
కుటుంబ కలహాలే కారణమా? : గుళ్యం గ్రామానికి చెందిన మహేశ్ 15 ఏళ్ల కిందట కర్ణాటక ప్రాంతంలోని సంఘనకల్లు ప్రాంతానికి వలస వెళ్లారు. ఆ క్రమంలోనే రెండు వివాహాలు చేసుకున్న మహేశ్, సంఘనకల్లు ప్రాంతానికి చెందిన నీలావతితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాడు. ఇటీవలే (నిన్న) స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు ఈ రోజు ఉదయం పత్తి పొలంలో పురుగులు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. తల్లిదండ్రుల ఒడిలో హాయిగా పెరగాల్సిన ఏడాది చిన్నారి ఈ విషాదంలో బలి కావడంతో గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. కుటుంబ కలహాల కారణంగానే ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తల్లి, కుమారుడికి పురుగులు మందు బలవంతంగా పట్టిన తర్వాత తాను కూడా పురుగుమందు తాగి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
అప్పుల బాధతో కుటుంబం ఆత్మహత్య : ఇదిలా ఉండగా తాజాగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం మండలం ఎం. బీరేపల్లి గ్రామంలో అప్పుల బాధతో ఓ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నమైన విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పెరుగుతున్న అప్పుల ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక మహాలక్ష్మి (40) అనే మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు విషం ఇచ్చి, అనంతరం తాను కూడా విషం తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. ఈ ఘటనలో తల్లి మహాలక్ష్మితో పాటు ఆమె కుమారుడు రిషి (10) మృతి చెందగా, కుమార్తె శ్రీనిధి (12) అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
మొదట మహాలక్ష్మి కూల్డ్రింక్లో విష గుళికలు కలిపి రిషి, శ్రీనిధికి తాగించింది. అనంతరం ఆమె కూడా అదే విషాన్ని తాగింది. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ముగ్గురిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ మహాలక్ష్మి, రిషి మృతి చెందారు. శ్రీనిధిని మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
పై రెండు సంఘటనల్లో కుటుంబ కలహాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మానసిక ఒత్తిళ్లు రెండు కుటుంబాల్లోనూ విషాదాన్ని నింపాయి. తల్లిదండ్రుల నిర్ణయాలకు అమాయక చిన్నారులు బలి కావడం ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేస్తోంది. సమస్యలకు ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదని, కష్టకాలంలో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, సమాజం అండగా నిలవాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ఘటనలు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి.
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