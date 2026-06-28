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శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

కవిటి మండలంలో ఆగి ఉన్న ఆటోని ఢీకొన్న లారీ - సంఘటన స్థలంలో ముగ్గురు మృతి - మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు

​​Lorry Rams Into Luggage Auto
​​Lorry Rams Into Luggage Auto (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 12:35 PM IST

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Road Accident in Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న ఆటోను లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం జమేధారిపట్టుగా జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

కవిటి మండలం జమీందార పుట్టుక జాతీయ రహదారిపై లగేజ్ ఆటో బ్రహ్మపుర వెళ్లేందుకు సిద్ధం చేసుకున్న డ్రైవర్​ పక్కనే ఉన్న షాపు వద్దకు వెళ్లాడు. నిమిషాల సమయంలో పలాస వైపు నుంచి వస్తున్న లారీ ఆటోని ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆటోలో ఉన్న ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులు గుజ్జు పుట్టుగకు చెందిన మురపాల పార్వతి, రాపాకు పుట్టుగకు చెందిన నర్తు పద్మమ్మ, ఇచ్చాపురం పురపరిది ఏఎస్ పేటకు చెందిన మండపల్లి తరినమ్మగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంపై కవిటీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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