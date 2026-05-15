విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఘోరం - శస్త్రచికిత్సలో తొలగించిన కాలును ఎత్తుకెళ్లిన కుక్క
ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన రోగికి శస్త్రచికిత్స చేసి కాలు తొలగించిన వైద్యులు - బయో వ్యర్థాలుగా తరలించేందుకు ఏర్పాటు - ఆ కాలును నోట కరుచుకుని బయటకు పరుగు తీసిన కుక్క
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:49 AM IST
Dog Carries Away Leg Removed During Surgery In Vijayawada : విజయవాడ కొత్త ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగిన నిర్లక్ష్య ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. శస్త్రచికిత్సలో తొలగించిన రోగి కాలును ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా ఉంచడంతో, ఓ శునకం దాన్ని నోట కరుచుకుని బయటకు తీసుకెళ్లిన సంఘటన ఆసుపత్రి నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను బయటపెట్టింది. ఈ ఘటనపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుండగా, ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఇన్ఫెక్షన్తో కాలు తొలగింపు : విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు, ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన ఓ రోగికి వైద్యులు బుధవారం శస్త్రచికిత్స చేశారు. పరిస్థితి విషమించడంతో రోగి కాలును తొలగించాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ఆ కాలును బయో వ్యర్థాలుగా తరలించేందుకు ఓ సంచిలో పెట్టి ఆసుపత్రి మొదటి అంతస్తులోని వ్యర్థాల గదిలో ఉంచారు.
మూడు రోజులకోసారి వ్యర్థాల తరలింపు : సాధారణంగా బయోవేస్ట్ను తరలించే ప్రత్యేక వాహనం(సేఫ్ వాహనం), మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాహనాలు మూడు రోజులకోసారి ఆసుపత్రికి వస్తుంటాయి. ఆ కారణంగా తొలగించిన కాలి భాగాన్ని తాత్కాలికంగా అక్కడే భద్రపరిచినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ గదిలో భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం, తలుపులు సరిగా మూసి ఉంచకపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మొదటి అంతస్తు వరకు వచ్చిన శునకం : ఆసుపత్రి ఆవరణలోకి ప్రవేశించిన ఓ కుక్క నేరుగా మొదటి అంతస్తులోని వ్యర్థాల గదిలోకి వెళ్లింది. అక్కడ ఉన్న సంచిని చింపి అందులోని కాలును నోట కరుచుకుని బయటకు పరుగులు తీసింది. అనంతరం ఆసుపత్రి వెలుపల కొంతదూరంలో ఆ కాలును పీక్కుని కొంతభాగం తినేసినట్లు సమాచారం. ఈ దృశ్యాలు చూసిన వారు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే కారణమా? : ఈ ఘటనకు ఆసుపత్రి సిబ్బంది, ముఖ్యంగా భద్రతా సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణమన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆసుపత్రి ఆవరణలోకి కుక్కలు రాకుండా చూడాల్సిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది విధుల్లో అలసత్వం ప్రదర్శించారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాక బయోవేస్ట్ నిర్వహణలోనూ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అప్రమత్తమైన అధికారులు : ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో ఆసుపత్రి సిబ్బంది వెంటనే కుక్కను వెంబడించి, దూరంగా పడేసిన కాలి భాగాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని భద్రపరిచినట్లు తెలిసింది. ఈ ఘటనపై అంతర్గత విచారణ చేపట్టిన అధికారులు, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు అమలు చేస్తామని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.
