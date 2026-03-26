నిద్రలోనే తెల్లారిన బతుకులు - బస్సులోంచి బయటకొచ్చేలోపే ప్రాణాలు మసి
మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం సమీపంలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - టిప్పర్ని ఢీకొని హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్నికి అహుతి - 14 మంది సజీవదహనం, 27 మందికి గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 10:35 PM IST
Horrific Bus Accident in Markapuram District: 5 నెలల పసికందు! భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న యువతీ యువకులు! కుటుంబానికి వెన్నెముకగా నిలిచే కష్టజీవులు! ఇలాంటి వారి కలలు తెల్లారేలోగా కడతేరాయి. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో రాత్రి నిద్రించిన ప్రయాణికులు అగ్నిప్రమాదానికి గురై శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకున్నారు. మార్కాపురం జిల్లాలో ట్రావెల్స్ బస్సు, టిప్పర్ ఢీకొని 14 మంది సజీవదహనం అయ్యారు. 27 మంది రకరకాల గాయాలతో బయట పడ్డారు.
సాఫీగా సాగుతున్న ప్రయాణం! బస్సులో హాయిగా నిద్రిస్తున్న ప్రయాణికులు ! సడెన్గా పెద్ద శబ్ధం! ఏం జరిగిందే గ్రహించేలోపే అగ్నికీలలలు చుట్టుముట్టాయి! గాఢనిద్ర నుంచి మేల్కొనే లోపే బస్సంతా వ్యాపించాయి! బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్ గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి ముందురోజు అంటే బుధవారం సాయంత్రం ఐదున్నరకు హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ బస్సు తెలంగాణలోని జగిత్యాల నుంచి నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి బయల్దేరింది. గురువారం ఉదయం ఐదున్నర ఆరు గంటల మధ్య మార్కాపురం మండలం రాయవరం సమీపంలోని పలకల క్వారీల వద్దకు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో చీమకుర్తి నుంచి మార్కాపురం వైపు కంకర లోడ్తో వెళ్తున్న టిప్పర్ని ఢీకొట్టింది.
బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జవగా టిప్పర్ రోడ్డుకు అడ్డంగా పడింది. 2 వాహనాల్లోని ఇంధనం లీకైంది. అగ్గి రాజుకుంది. క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించాయి. పెద్దఎత్తున ఎగసిపడ్డాయి. స్లీపర్ కమ్ సీటింగ్ బస్సు కావడంతో పైనున్న వారు కిందకి దిగలేకపోయారు. కొంతమంది అద్దాలు పగలగొట్టుకుని బయటకు దూకేయగా అలా చేయడానికి వీలుపడనివాళ్లు మంటల్లో సజీవదహనం అయ్యారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకునేలోపే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. కొందరి శరీరాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి. మాంసపు ముద్దలే మిగిలాయి. మృతదేహాలను బస్సు నుంచి ఒక్కొక్కటిగా పోలీసులు బయటకు తీశారు. మార్కాపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. డీఎన్ఏ టెస్టుల ఆధారంగా బంధువులకు వాటిని అప్పగించనున్నారు.
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 41 మంది ఉన్నారు. మృతులను అంబటి అనిల్, లియో, బండారి పద్మ, ముత్తంగి వెంకటేశ్వర్లు, తమ్మశెట్టి పిచ్చమ్మ, రుక్మిణి, ఉప్పు రమాదేవి, పొదిలి మహేంద్ర, ప్రభావతి, కత్తి జయరాములు, ఆత్మకోరు చిన్న, దేవేంద్ర రామయ్య, చైత్ర, జ్యోతిగా గుర్తించారు. బస్సు కండిషన్ సరిగా లేదని డ్రైవర్తో ప్రయాణికులు ముందుగానే చెప్పినట్లు తెలిసింది. మార్గం మధ్యలో యర్రగొండపాలెం వద్ద గంటసేపు నిలిపివేసి డ్రైవర్, క్లీనర్ మరమ్మతులు కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత దాదాపు గంట సేపటికే బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అవడం వల్లే ప్రమాదమని బస్సు డ్రైవర్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం: ఈ బస్సు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షలు పరిహారం ప్రకటించింది. గాయపడిన వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షలు, కేంద్రం రూ.50 వేలు సాయం చేస్తామని తెలిపింది. బస్సులో ప్రయాణికులు సజీవదహనమవడం అత్యంత విషాదకరమంటూ ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. దుర్ఘటనపై గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తంచేశారు.
ఘటనపై సీఎం పూర్తిస్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. హుటాహుటిన హోంమంత్రి అనిత, రవాణాశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తాను ఘటనా స్థలికి పంపారు. అక్కడికి చేరుకున్న వారు ప్రమాదానికి గురైన బస్సును పరిశీలించారు. అధికారులను కారణాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా ఏంచేయాలనేది నిపుణులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు.
