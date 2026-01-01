పేద విద్యార్థులకు కొండంత అండగా 'హోప్ ఫర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్'!
నిరుపేద విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తున్న 'హోప్ ఫర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్' - వేల మంది విద్యార్థులను చదివిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వైనం - అనాథ విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న సంస్థ
Published : January 1, 2026 at 1:25 PM IST
Story on Hope For Life Foundation : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడమనేది చాలా మంది కల. పోటీ పరీక్షల్లో ప్రతిభ చూపి కొలువు సాధించి జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లాలని చాల మందికి ఉంటుంది. అయితే ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లో డబ్బు అడగడం ఇష్టలేకో, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగానో ప్రిపరేషన్ను అర్ధాంతరంగా ఆపేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓ సంస్థ మేము ఉన్నామంటూ అండగా నిలుస్తోంది. ఎంతోమంది విద్యార్థులను చదివిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అదే హోప్ ఫర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్. ఆ సంస్థ చేస్తున్న సేవలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక్క ఫోన్కాల్ ఆమె ఆలోచననే మార్చింది : ప్రతిభ ఉన్నా ఉన్నత చదువు మధ్యలోనే ఆపేస్తున్న పేద విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తోంది హైదరాబాద్కు చెందిన ‘హోప్ ఫర్ లైఫ్’ ఫౌండేషన్. 7 వేల మందికిపైగా విద్యార్థులను చదివిస్తున్న ఈ సంస్థ భవిష్యత్తులో ఈ సంఖ్య 7 లక్షలకు చేరాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం లక్కినేనిగూడేనికి చెందిన హిమజ చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులకు దూరంగా బాలసదన్లో విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు. అనంతరం డిగ్రీ పూర్తి చేసిన కొన్నాళ్లకు అదే బాలసదనం నుంచి వచ్చిన ఓ ఫోన్కాల్ ఆమె ఆలోచననే మార్చింది.
7,132 మంది విద్యార్థులను చదివిస్తూ : ఇద్దరు అమ్మాయిలకు ఫీజు కట్టడానికి వీలవుతుందా అని బాలసదనం నిర్వాహకులు అడగ్గా అప్పటి ఆమె ఆర్థిక పరిస్థితి మేరకు ఒకరి బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఆతర్వాత మరో ఇద్దరి విద్యార్థుల ఫీజు కట్టే బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఇలా ముగ్గురు అమ్మాయిలను దత్తత తీసుకోవడంతో మొదలైన ప్రయాణం ఏకంగా హోప్ ఫర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ స్థాపనకు దారితీసింది. ఎంతోమందికి అండగా నిలిచేవిధంగా చేసింది.
ఈ సంస్థ ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో(ఏపీ, తెలంగాణ) 7,132 మంది విద్యార్థులను చదివిస్తోంది. వీరిలో 90% అనాథలు, 10% ఒంటరి తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉన్నవారున్నారు. ఉన్నత విద్యకు సాయం అందించిన 18 మందిలో ఏడుగురు ప్రభుత్వ, 11 మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగాలను సాధించారు. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి హాస్టల్ ఫీజులు, స్టడీ మెటీరియల్కు అయ్యే ఖర్చులను ఈ ఫౌండేషన్ భరిస్తోంది. ఈ విధంగా పేదవిద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తూ వారి ఉన్నతికి తోడ్పడుతోంది. ఇప్పటి వరకు ఎంతోమందికి ఫీజులను చెల్లించి వారి చదువు మధ్యలోనే అర్ధాంతరంగా ఆగిపోకుండా చూశారు.
గ్రామాల్లో గ్రంథాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తూ : ఓవైపు పేద విద్యార్థుల చదువులకు సహాయం అందిస్తూ మరోవైపు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పఠనాసక్తి పెంచేలా, యువత పోటీపరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విధంగా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కమ్యూనిటీ లైబ్రరీలను ప్రారంభిస్తున్నారు. 2018లో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని చిన్న ధన్వాడలో తొలి గ్రంథాలయాన్ని 2019లో హైదరాబాద్ నగరంలోని చర్లపల్లిలో రెండోది ఇటీవలే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల జిల్లా డోన్ మండలం రామదుర్గంలో మూడో గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. త్వరలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు నిర్వాహకురాలు వివరించారు. సమజానికి సేవ చేయాలనే మంచి ఉద్దేశం ఉంటే ఏం చేయొచ్చో ఆమె నిరూపించారు. ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
సమాజాభివృద్ధిలో స్వచ్ఛంద సంస్థల పాత్ర : సమాజాభివృద్ధిలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు(ఎన్జీవోలు) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. తమ సేవాకార్యక్రమాలతో మానవత్వాన్ని చాటుతున్నాయి. పేదలు, నిరాశ్రయులు, అభాగ్యులను ఆదుకుంటున్నాయి. ప్రకృతి విపత్తులు, ఆపద సమయాల్లో మేమున్నామంటూ ముందుకు వస్తూ తమ వంతుగా సాహాయపడుతున్నాయి. మరికొన్ని ఎన్జీవోలు పేదపిల్లలకు ఉచిత విద్యనందిస్తున్నాయి. నిరాశ్రయులు, అనాథలకు ఆహారం అందించడం లాంటి సేవాకార్యక్రమాలను ఎన్జీవోలు చేస్తున్నాయి. మరికొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిరుద్యోగులకు నైపుణ్య శిక్షణను అందించి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి.
