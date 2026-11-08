కడపలో ఆకతాయిల వీరంగం - భయాందోళనలో ప్రజలు
Hooligans Rampage in Kadapa : కడప నగరంలో పరిస్థితులు కట్టు తప్పుతున్నాయి. వారాంతపు రోజుల్లో ఆకతాయిలు రెచ్చిపోతున్నారు. శివారు ప్రాంతాల్లో మద్యం తాగి ఆ మత్తులో దాడులకు పాల్పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 5:12 PM IST
కడప నగరంలో ఆకతాయిల ఆగడాలు మితిమీరుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వారాంతపు రోజుల్లో శివారు ప్రాంతాల్లోని డాబాలు, బార్లలో మద్యం సేవించి, ఆ మత్తులో దాడులకు తెగబడుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ముఠాలుగా ఏర్పడి నడిరోడ్లపై గొడవలకు దిగడమే కాకుండా ప్రభుత్వ ఆస్తులను సైతం ధ్వంసం చేస్తున్నారు. దీంతో నగరవాసులు తీవ్ర కలవరానికి గురవుతున్నారు. తాజాగా అర్ధరాత్రి ఏడురోడ్ల కూడలి వద్ద ఉన్న కడప అనే ఆంగ్ల అక్షరాలను ఆకతాయిలు ధ్వంసం చేశారు. కూడలి చుట్టూ ఉన్న బండలను, సెవెన్ రోడ్స్ అనే అక్షరాలను కూడా తొలగించారు. పక్కనే ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఆకతాయిలు ఈ స్థాయిలో ఆగడాలకు పాల్పడటం గమనార్హం.
మరో ఘటనలో మృత్యుంజయకుంట సమీపంలో రాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో కొందరు యువకులు రెండు ముఠాలుగా విడిపోయి నడిరోడ్డుపై పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. అలాగే, పాత బస్టాండ్ నుంచి విధి నిర్వహణ ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగిని కొందరు గుర్తుతెలియని యువకులు వెంబడించి భయభ్రాంతులకు గురిచేసి అతని సెల్ఫోన్ లాక్కెళ్లారు.
ఆ ప్రాంతాల్లో మరీ ఘోరం : నగరంలోని ఎర్రముక్కపల్లె, ప్రకాష్నగర్, అల్మాస్పేట, రాజంపేట బైపాస్ రోడ్డు, చలమారెడ్డి కూడలి, బిల్టప్, గౌస్నగర్, అగాడి, రాజారెడ్డివీధి, మాసాపేట, దొరల సమాధులు, శంకరాపురం, ఫక్కీర్పల్లె కూడలి, చిన్నచౌకు, మేరీనగర్, అంగడివీధి వంటి ప్రాంతాల్లో యువత ఆగడాలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి. మద్యం మత్తులో ముఠాలుగా ఏర్పడి ఘర్షణ పడటమే కాకుండా, అటుగా వెళ్లే వాహన చోదకులను ఆపి గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పలు రోడ్డు ప్రమాదాలకూ కారణమవుతున్నారు.
నగర శివారు ప్రాంతాలతో పాటు చాలా చోట్ల కనీసం సీసీ కెమెరాల నిఘా కూడా లేకపోవడం ఆకతాయిలకు వరంగా మారింది. దీంతో అర్ధరాత్రి వేళల్లో అల్లరిమూకలు నానా రభస సృష్టిస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లో గస్తీ కాయాల్సిన బ్లూకోల్ట్స్ వ్యవస్థ కూడా అంతంత మాత్రంగానే పనిచేస్తోంది. ప్రస్తుతం వరుస ఎన్నికల బందోబస్తు కారణంగా పోలీసులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో, రోడ్లపై జులాయిల ఇష్టారాజ్యం నడుస్తోంది. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, నిఘాను పటిష్ఠం చేసి ఈ ఆకతాయిల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని నగర ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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