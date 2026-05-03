'పది' ఫలితాల్లో సత్తా - ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు సన్మానం
పదో తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన ఉత్తరాంధ్ర విద్యార్థులకు సన్మానం - 590కి పైగా మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు సత్కారం - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాశాఖ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 7:33 PM IST
Honoring to 10th Class Students in AP : ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు చెందిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు విజయనగరంలో అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖ జిల్లాలకు చెందిన 590కి పైగా మార్కులు సాధించిన 68 మంది విద్యార్థులను ప్రజాప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అభినందించారు. అలాగే విద్యార్థులను, వారి తల్లిదండ్రులను సన్మానించారు. విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్సీలు వేపాడ చిరంజీవిరావు, గాదె శ్రీనివాసులునాయుడు, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మీ, ఆరు జిల్లాలకు చెందిన విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు తెలిపారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వార్తాపత్రికలు, టీవీ ఛానల్లల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చిన ఘనత తమ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందన్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యారంగ బలోపేతానికి అవసరమైన అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నారని నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రభుత్వం తమకు ఇంత చక్కటి అవకాశం, గౌరవం, గుర్తింపు కల్పించినందుకు పదో తరగతిలో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే తమను సత్కరించడం పట్ల విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
పది ఫలితాల్లో బాలికలే పైచేయి : ఈ ఏడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90గా ఉండగా, బాలురు ఉత్తీర్ణత శాతం 82.68గా నమోదైంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 78.39 ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదైంది. గతేడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 72.8 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కావడం గమనార్హం. అయితే మొత్తంగా బాలురుతో పోలిస్తే 5.22 శాతం అధిక ఉత్తీర్ణత బాలికలు సాధించడం విశేషం. దాదాపు 2161 పాఠశాలల్లో వంద శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కాగా 16 పాఠశాలల్లో సున్నా శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.
ప్రథమ స్థానంలో మన్యం జిల్లా : ఫలితాల్లో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 96.07 శాతంతో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. చివరి స్థానంలో అల్లూరి జిల్లా 57.12 శాతంగా ఉంది. ఏపీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో ఈసారి అత్యధికంగా 96.04 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ఫస్ట్ క్లాస్లో 83.69 శాతం విద్యార్థులు పాసయ్యారు. సెకండ్ క్లాస్లో 11.87 శాతం విద్యార్థులు, థర్డ్ క్లాస్లో పాసైన 4.44 శాతం విద్యార్థులు పాసయ్యారు. మే 25 నుంచి జూన్ 4 వరకు అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
ఇందుకు సంబంధించి మే 1 నుంచి 9 వరకు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించే అవకాశం ఉంది. రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్కు మే 1 నుంచి దరఖాస్తుకు అవకాశం ఉంది. పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేశ్ అభినందనలను తెలియజేశారు. ఫెయిల్ అయినవారు నిరాశ చెందకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించాలని సూచించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు.
