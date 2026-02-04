హాయ్ కన్నా అంటూ అమాంతం దోపిడీ - తియ్యని మాటలతో వలపు వల!
యువకులు, విద్యావంతులే లక్ష్యంగా హనీట్రాప్ వల - నెలరోజుల్లోనే హైదరాబాద్లో 20 కేసులు - తీపి కబుర్లతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న ముఠాలు - వీడియోలు చూపించి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు
Published : February 4, 2026 at 12:18 PM IST
Honeytrap Cases Increases in Hyderabad : హాయ్ అంటూ మాటకలుపుతారు. హస్కీ వాయిస్తో మాట్లాడుతూ రెచ్చగొడతారు. కాలక్షేపం కోసమంటూ చాటింగ్ మొదలుపెట్టి అర్థరాత్రులు హఠాత్తుగా వీడియోకాల్స్లో ప్రత్యక్షమవుతారు. తీపి కబుర్లతో వలపు వల విసురుతారు. అంతే ఆ టైంలో ఏమాత్రం స్పందించినా వారి ఉచ్చులో చిక్కుకున్నట్లే ఇంతకీ ఎవరు వారు అర్థరాత్రులు ఫోన్లు చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది వారికి? తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడి ఏం చేస్తారు? ఒకవేళ వారితో మాట్లాడితో మనకు వచ్చే నష్టం ఏముందనుకుంటున్నారా? వారి వలపు వలకు చిక్కి విలవిలలాడిన వారిని అడిగితే తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో?
ఇన్స్టంట్ లవ్ ఉచ్చులో పడ్డావంటే అంతే! : ఆకట్టుకునే మాటలు గంటలకొద్ది తీపి కబుర్లు. నువ్వులేక నేనుండలేనంటూ సినిమా డైలాగ్లు. కష్టాల్లో ఉన్నానంటూ సానుభూతి కోరుతుంది. నీకు కష్టం వచ్చిందంటే కన్నీరు పెట్టుకుంటుంది. ఎడబాటు భరించలేనంటూ క్షణానికొక మెసెజ్ పంపుతుంది. ఇక గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్నైట్ల సంగతి సరేసరి. అన్నం తిన్నావా కన్నా, జాగ్రత్త నాన్నా అంటూ ప్రేమ ఒలకబోస్తుంది. పరిచయమైన పదిరోజుల్లోనే ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే ఈ ఇన్స్టంట్ లవ్ ఉచ్చులో పడ్డావంటే సుడిగుండంలో చిక్కుకున్నట్లే. మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టించే హానీట్రాప్ ముఠాలు ఈ మధ్య కాలంలో చెలరేగిపోతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో ఇటీవల హానీట్రాప్ కేసులో పెరిగిపోతున్నాయి. తియ్యని మాటలతో యువకులనే కాదు. పెళ్లయిన వారినీ బోల్తాకొట్టిస్తున్నారు. విద్యార్థులు, విద్యావంతులు ఈ ముఠాల మాయాజాలంలో చిక్కి సర్వం సమర్పించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో అందమైన అమ్మాయిల ఫొటోలు ప్రొఫైల్స్గా పెట్టి చాటింగ్ మొదలుపెడుతున్నారు.
వీడియో కాల్స్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయకండి : పరిచయం పెంచుకుని ఫోన్ నెంబర్లు సేకరిస్తారు. కొద్దిరోజుల తర్వాత హఠాత్తుగా అర్థరాత్రులు వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడతారు. ఉన్నట్టుండి నగ్నంగా మారిపోతారు. ఆ వీడియోను రికార్డుచేసి ఆ తర్వాత బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు. లేకుంటే వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తామని, బంధువులకు పంపుతామని బెదిరించి డబ్బులు గుంజుతున్న కేసులు పెరిగిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెలియని ఫోన్ నెంబర్ల నుంచి వీడియో కాల్ చేస్తే వీలైనంత వరకు లిఫ్ట్ చేయవద్దని పోలీసులు సూచించారు.
''తెలియని వారి నుంచి వీడియో కాల్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి వెంటనే ఆనర్స్ చేయకూడదు. ఎవరైతే వీడియో కాల్స్ చేస్తారో అవతలి వ్యక్తి ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారో? ఎందుకు చేశారో? మనకు తెలియదు. తెలియని నెంబర్ నుంచి కాల్స్ వస్తే ఒక్కసారి ఆగి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఇటీవల చాలా ఘటనలు జరిగాయి. తెలియని నెంబర్ నుంచి వీడియో కాల్స్ వచ్చినప్పుడు, అవతలి వారు న్యూడ్గా ఉండి వారితో మనం మాట్లాడే క్రమంలో వారు ఆ ప్రాసెసంతా రికార్డు చేసి దాన్ని మళ్లీ మనకే చూపించి బెదిరించడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటే మీకు తెలియని నెంబర్ల నుంచి వీడియో కాల్స్ వస్తే ఒక్కటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి దానిపై కంఫర్మేషన్ చేసుకున్నాకే మాట్లాడడం మంచిది.'' - అరవింద్ బాబు, డీసీపీ, సైబర్ సెల్
ఇటీవర జరిగిన ఘటన : హైదరాబాద్ ఎస్సార్నగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తిని ఇదే విధంగా దోచుకున్నారు. మరికొన్ని ముఠాలు తెలివిగా పోలీసులమంటూ ఫోన్చేసి మీరు అశ్లీల వీడియోలు చూస్తున్నారని, మీపై కేసు నమోదైందంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. పరువు పోతుందన్న భయంతో బాధితులు అడిగినంత సమర్పించుకుంటున్నారు. మరికొన్ని కేసుల్లో అమ్మాయిల మాదిరిగానే చాటింగ్ చేసి వాటిని స్క్రీన్షాట్లు తీసి తిరిగి వారికే పంపించి డబ్బులు గుంజుతున్నారు. ఎవరైనా ఈ విధంగా బెదిరిస్తే భయపడిపోవద్దని ఫిర్యాదు చేస్తే తప్పకుండా సాయం చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
నెలలో 20కి పైగా కేసులు నమోదు : గత నెలరోజుల వ్యవధిలోనే హైదరాబాద్లో 20కి పైగా హానీట్రాప్ కేసులు నమోదయ్యాయి. బయటకు చెబితే పరువుపోతుందని కుమిలిపోతున్నవారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. కేవలం డబ్బులు పోగొట్టుకోవడమే గాక మానసిక వేదనను అనుభవిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అపరిచిత వ్యక్తులతో స్నేహం చేసేప్పుడు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
