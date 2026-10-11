తీపి కబుర్లతో మొదలై - వీడియో కాల్స్ వరకు - రూ.లక్షలు పోతే గానీ మోసం తెలిసిరాలేదు!
Honey Trap On older People - ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిగి స్మార్ట్ఫోన్ వాడకంపై ఆసక్తి కలిగింది. దాంతో సోషల్ మీడియాలో ఖాతా తెరిచాడు. దాంట్లో యువతిలా పరిచయమైన యువకుడు వృద్ధుడిని మోసగించాడు.
Published : October 11, 2026 at 5:32 PM IST
Honey Trap on Older People : 'వయసనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. మనిద్దరి అభిప్రాయాలు కలుస్తున్నాయి. మీరు ఎంతో మంచివారు. మీతో స్నేహం నాకు ఎంతగానో నచ్చింది. మీ నుంచి ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాను. మిమ్మల్ని ఓసారి చూడాలని ఉంది. మీ ఫొటో ఇవ్వండి' అంటూ అప్పుడప్పుడే స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలోకి అడుగుపెట్టిన తాతగారికి మెసేజ్లు వచ్చాయి. మురిసిపోయి ఆ తాతగారు అలా ఫొటో పంపాడో లేదో అకౌంట్లో రూ.లక్షలు డ్రా చేసి మరీ అవతలి వారికి ధారాదత్తం చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పటికే ఇది ఏదో మోసమని మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. అవును అది నిజమే. నమ్మించి నిలువుదోపిడీ చేశారు. దీని వెనక ఉన్న అసలు కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆసక్తితో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఖాతా
ఉద్యోగ జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి, వచ్చే పెన్షన్తో హాయిగా బతుకుతున్న విశ్రాంత ఉద్యోగి అతను. స్మార్ట్ఫోన్ వాడకంపై ఆసక్తితో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఖాతా తెరిచాడు. అందమైన అమ్మాయి నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి. వాటిని ఫాలో కొట్టాడు. మొదట తీపికబుర్లతో మొదలైన వారి పరిచయం కొన్నిరోజుల్లోనే ఫొటోలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, వీడియో కాల్స్తో గాఢంగా మారింది. పుట్టినరోజు పేరుతో రూ.10 వేలు, ఆమె తండ్రి వైద్య ఖర్చుల కోసం రూ.లక్షలు ధారబోసి వాటిని తిరిగి అడిగినప్పుడు గానీ తెలిసిరాలేదు అతనికి ఎంత పెద్ద చక్రవ్యూహంలో చిక్కుకున్నాడో అని. ఆ పెద్దాయన ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి అవతలి వారు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేద్దామన్నా, సంకోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
హనీట్రాప్ ముఠా ఎత్తుగడ ఇదే!
అందమైన యువతుల ఫొటోలతో పరిచయం, తీయటి మాటలతో కవ్వించడం. ఆ తర్వాత నగ్న వీడియోల పేరుతో బ్లాక్మెయిల్. చివరికి పోలీసులమంటూ బెదిరించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేయడం. ఇదే ఇప్పుడు హనీట్రాప్ ముఠా అవలంభిస్తున్న ఎత్తుగడ. హైదరాబాద్లో సైబర్ కేటుగాళ్లు వృద్ధులను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి నుంచి ఏకంగా రూ.38 లక్షలు కాజేశారు. ఇలా హనీట్రాప్ వలలో చిక్కుకున్న వారి సంఖ్య పదులు దాటినా, ఫిర్యాదులు ఒకటి, రెండు మాత్రమే అందుతున్నాయి. ఆ కేటుగాళ్ల బెదిరింపులకు భయపడి కొందరు, పరువు పోతుందన్న భయంతో ఇంకొందరు పోలీసులను ఆశ్రయించేందుకు సుముఖత చూపడం లేదు.
26 ఏళ్ల యువకుడు అదుపులోకి
ఈ మోసాల వెనక ఏపీ, తెలంగాణ, దిల్లీ, రాజస్థాన్కు చెందిన నిందితులు ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. తాజాగా రూ.38 లక్షలు పోగొట్టుకున్న విశ్రాంత ఉద్యోగి ఫిర్యాదుతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన 26 ఏళ్ల ప్రియదర్శన్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
"టెక్నికల్గా అన్ని చెక్ చేసి నిందితుడి వివరాలను కనుక్కున్నాం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందినవాడిగా గుర్తించాం. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించాం. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాను ఎవరైతే వాడుతున్నారో వారు అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి నడుచుకోవాలని సూచిస్తున్నాం. 'మీపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాం' అని బెదిరిస్తే భయపడకండి. అలా పోలీసులు ఫోన్ చేయరని మీరంతా గుర్తించండి. మీకు ఎలాంటి అనుమానం వచ్చినా 1930, 100, 112 నంబర్లకు కాల్ చేసి ఆ వివరాలను తెలపండి' - నారాయణ రెడ్డి, సీఐ, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం
యువతుల ఫొటోలతో ఖాతాలు
చదువు మధ్యలోనే ఆపేసిన ప్రియదర్శన్ అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించేందుకు సామాజిక మాధ్యమాలను వేదికగా మలుచుకున్నాడు. యువతుల ఫొటోలతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఖాతాలు తెరిచి వీడియో, ఫొటోలు పోస్ట్ చేసేవాడు. వాటికి స్పందించిన వృద్ధుల వివరాలు తెలుసుకుని వారికి రిక్వెస్ట్ పెట్టి బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ డబ్బులు వసూలు చేసేవాడని విచారణలో తేలింది. నిందితుడి సెల్ఫోన్ను పరిశీలించగా 20 మందికి పైగా వృద్ధుల నగ్న వీడియోలు బయటపడ్డాయి. మరికొన్ని వీడియోలను ఇప్పటికే తొలగించినట్టు సమాచారం.
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