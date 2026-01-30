ETV Bharat / state

న్యూడ్​ కాల్స్​తో హనీ ట్రాప్ - నెల రోజుల్లోనే 20 మందికి పైగా బాధితులు

హైదరాబాద్​ నగరంలో మోసాలకు పాల్పడుతున్న హనీ ట్రాప్‌ ముఠాలు - సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి మాయ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు - అర్థరాత్రి సమయంలో న్యూడ్​ కాల్​ చేసి రికార్డు చేస్తున్న ముఠా

Honey Trap Case Victims
Honey Trap Case Victims (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Honey Trap Case Victims in Hydeerabad : ఆకట్టుకునే మాటలు తీపి కబుర్లతో వలపు వల విసురుతారు. ఏ మాత్రం స్పందించినా వారి ఉచ్ఛులో చిక్కినట్టే. మాయమాటలతో హైదరాబాద్​ నగరంలో హనీ ట్రాప్‌ ముఠాలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయి. సామాన్యులే కాదు విద్యార్థులు, విద్యావంతులు కూడా ఈ ముఠాల మాయాజాలంలో చిక్కుకుని జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఈ తరహా ముఠాల బారిన పడోద్దని వారి నుంచి ఏమైనా బెదిరింపులు ఎదురైతే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అర్థరాత్రి న్యూడ్ కాల్స్ : ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్​ మీడియాలో అందమైన అమ్మాయిల పేరుతో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ సృష్టించి హాయ్ అంటూ చాటింగ్ మొదలు పెడతున్నారు. పరిచయం పెంచుకుని మెల్లగా వాట్సాప్ నంబర్లు సేకరిస్తారు. కోన్ని రోజుల తర్వాత ఓ అర్ధరాత్రి సమయంలో వీడియో కాల్ చేస్తారు. అవతలి వ్యక్తి కాల్ ఎత్తగానే నగ్నంగా మారి కొంత సేపు పలకరిస్తారు. ఆ దృశ్యాలను రికార్డ్ చేసి అనంతరం డబ్బులు ఇవ్వకుంటే సోషల్ మీడియాలో అప్​లోడ్​ చేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న కేసుల్లో చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయిని పోలీసులు తెలిపారు.

న్యూడ్​ కాల్స్​తో హనీ ట్రాప్ - నెల రోజుల్లోనే 20 మందికి పైగా బాధితులు (ETV)

బయటకు చెబితే పరువు పోతుందన్న భయంతో : తాజాగా హైదరాబాద్​లోని ఎస్సార్ నగర్​కు చెందిన బాధితుడి విషయంలో ఇలాగే జరిగినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. బాధితులు అశ్లీల వీడియోలు చూశారని మీపై కేసు నమోదైంది అంటూ పోలీసులంటూ ఫోన్ చేస్తారు. నలుగురికి తెలిస్తే పరువు పోతుందన్న భయంతో బాధితులు వారు అడిగినంత డబ్బును ఇచ్చేస్తున్నారు. గడిచిన నెల రోజుల్లోనే నగరంలో దాదాపు 20 మందికి పైగా హనీ ట్రాప్ బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అయితే, బయటకు చెబితే పరువు పోతుందని కుమిలిపోతున్న వారు వందల సంఖ్యలో ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

పోలీసులు డబ్బులు అడగరు : కేవలం లక్షలే కాకుండా, మానసిక వేదనకు గురై ఆత్మహత్యాయత్నాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు కూడా వెలుగు చూస్తున్నాయి. అర్ధరాత్రి వేళ గుర్తుతెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే వీడియో కాల్స్‌ను అస్సలు స్వీకరించవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ పొరపాటున ఎత్తినా, వెంటనే కెమెరాను మూసివేయాలని విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఎవరి దగ్గరి నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేయరని గుర్తించుకోవాలన్నారు. ఒక వేళ డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తూ కాల్స్ వస్తే భయపడకుండా సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని చెబుతున్నారు. మోసపోయామని తెలిసిన వెంటనే 1930 టోల్​ ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తే బాధితుల డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

ఫిర్యాదు చేస్తే మరో వ్యక్తిని కాపాడిన వారవుతారు : బాధితుల వివరాలను తాము అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతామని అదేవిధంగా మీరు ఇచ్చే ఫిర్యాదుతో మరో వ్యక్తి మోసపోకుండా కాపాడుతారని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబు వెల్లడించారు. టెక్నాలజీ ఎంత పెరుగుతుందో, నేరగాళ్లు కూడా అంతే వేగంగా కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచితులతో స్నేహం చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండటమే మనకు శ్రీరామరక్షని పోలీసులు వెల్లడిస్తున్నారు.

"గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి వీడియో కాల్స్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా వరకు మోసం ఉంటుంది. అవతల వ్యక్తి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఎందుకు చేశారనే విషయాలు మనకు తెలియవు. న్యూడ్​ కాల్స్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు మొత్త రికార్డు చేసి డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తున్న కేసులు వచ్చాయి. వీలైనంత వరకు గుర్తుతెలియని వీడియో కాల్స్​కు దూరంగా ఉండటమే మంచిది " -అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ

TAGGED:

HONEY TRAP CASES IN HYDERABAD
HONEY TRAP CASE VICTIMS
ARAVIND BABU DCP
CYBER CRIME IN TELANGANA
HONEY TRAP CASE VICTIMS

