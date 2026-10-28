యువకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే టార్గెట్ - 'హనీట్రాప్'తో మాయాజాలం చేశాడిలా!
Honey Trap Accused Pawan Kumar Arrested : ఉద్యోగం దొరకకపోవడంతో అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించాలని పవన్కుమార్ అనుకున్నాడు. ఆ ఉద్దేశంతోనే హనీట్రాప్ను ప్రధాన ఆదాయ మార్గంగా ఎంచుకుని, అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడు.
Published : October 28, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:46 PM IST
Honey Trap Accused Pawan Kumar Arrested : అమ్మకు అనారోగ్యం, డబ్బులు కావాలంటూ అభ్యర్థనలు. చెల్లి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకుంది. కారణం మీరేనంటూ డబ్బులు డిమాండ్. బంధువులు వస్తున్నారు. దైవదర్శనం ఇప్పించాలంటూ కొందరికి వాట్సప్లో మస్కా. ఇదీ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో నకిలీ ఖాతాలతో హనీట్రాప్కు పాల్పడిన పవన్ కుమార్ మాయాజాలం. రెండ్రోజుల విచారణలో నిందితుడు వెల్లడించిన అంశాలు పోలీసులనే ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి.
అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదన
హైదరాబాద్ సైదాబాద్ ఠాణాలో నమోదైన హనీట్రాప్ కేసు వ్యవహారంలో పోలీసుల దర్యాప్తు మరింత లోతుగా కొనసాగుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన పవన్ కుమార్, ఉద్యోగం దొరకకపోవడంతో అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో హనీట్రాప్కు తెరతీసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తొలుత 'గే' యాప్లో ఇతరులతో పరిచయాలు పెంచుకున్న పవన్, సులువుగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆలోచనకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందమైన అమ్మాయిల ఫొటోలతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి యువకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'హాయ్' అంటూ సందేశాలు పంపేవాడు. అవతలి వ్యక్తి స్పందించగానే అశ్లీల సంభాషణలతో మాటలు కలిపి వారిని తన వలలోకి లాగేవాడు. తర్వాత నగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు సేకరించేవాడు. ఇలా దాదాపు వెయ్యి మందితో ఛాటింగ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నాలుగేళ్లుగా ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్న పవన్ కుమార్ ఏడాదిన్నరగా దీనినే ప్రధాన ఆదాయ మార్గంగా మార్చుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
డబ్బులు ఇవ్వాలని బెదిరింపులు
సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయమైన కొందరు స్వలింగ సంపర్కులను పవన్ కుమార్ హోటళ్లకు రప్పించేవాడు. అక్కడ రహస్యంగా వీడియోలు చిత్రీకరించి భద్రపరిచేవాడు. తర్వాత వీడియోలు, ఫొటోలను అడ్డుపెట్టుకొని డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ బెదిరించే వాడు. సమాజంలో పరువు పోతుందనే భయంతో బాధితులు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చేవారని పోలీసులు గుర్తించారు.
ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కేరళ, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ సహా విదేశీయులు కూడా అతడి వలకు చిక్కినట్లు తేలింది. నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్లో కొన్ని నగ్న వీడియోలు, ఫొటోలను పోలీసులు గుర్తించారు. వాటి ఆధారంగా బాధితులను సంప్రదించి అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
ఏడాదిన్నరలో దాదాపు రూ.20 లక్షలు
బాధితుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు పవన్ కుమార్ రకరకాల కట్టుకథలు అల్లేవాడు. తన తల్లిదండ్రులను ఆసుపత్రిలో చేర్పించానని, అత్యవసర చికిత్సకు డబ్బులు కావాలని చెప్పి రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. మరోవైపు తన సోదరి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకుందని, ఆమెకు ఏమైనా జరిగితే బాధితులే కారణమంటూ వాట్సప్ కాల్స్లో బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో ఆధారాలు సేకరించారు. అంతేకాకుండా తిరుమల, శబరిమల వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో వీఐపీ దర్శనాలు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మించి భారీగా డబ్బులు కాసేసినట్లు తేలింది. పూజలు, వ్రతాలు, ప్రయాణ ఖర్చుల పేరుతో ఏడాదిన్నరలోనే దాదాపు రూ.20 లక్షలు కాజేసినట్లు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఫిర్యాదు చేసేందుకు ముందుకు రాని బాధితులు
పవన్ కుమార్ను ఇటీవల సైదాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఛార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అయితే నిందితుడి సెల్ఫోన్లోని నంబర్ల ఆధారంగా బాధితులకు ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఎవరూ స్పందించడం లేదు. కొందరు ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేస్తుండగా, మరికొందరు తమకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని చెబుతున్నట్లు తెలిసింది. ఇంకొందరు తమ వివరాలు బయటపడితే కుటుంబంలో, సమాజంలో పరువు పోతుందనే ఆందోళనతో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెనకాడుతున్నారు.
అయితే బాధితుల వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని డీసీపీ కిరణ్ ఖరే భరోసా ఇచ్చారు. ఇవాళ నిందితుడి కస్టడీ పూర్తయ్యాక వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అనంతరం జైలుకు తరలించనున్నారు. బాధితులు ముందుకొచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే కేసులో మరిన్ని మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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