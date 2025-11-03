నిమ్మతోటల్లో తేనెటీగల పెంపకం - పెట్టెకు 3 కిలోల వరకు ఉత్పత్తి
తెనాలి రైతుల వినూత్న ప్రయోగం - తేనె రకం ఆధారంగా రూ.370, రూ.440, రూ.640 చొప్పున విక్రయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 12:12 PM IST
Innovative Bee Production Using Boxes in Guntur District: తేనెటీగల పెంపకాన్ని వ్యవసాయాధార పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చు. ఇటీవల రైతులు ఆదాయ వనరుగా వీటి పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు. పూర్వపు రోజుల్లో సైతం అడవుల నుంచి తేనె సేకరిస్తుండే వారు. కానీ ఇప్పుడు అవి కూడా కాలానుగుణంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటి ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడం వల్ల, తేనెటీగల పెంపకాన్ని లాభసాటి పరిశ్రమగా మారింది.
తేనె ఉత్పత్తిలో పేరొందిన తెనాలి: తేనె ఈ పేరు చెప్పగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది అరకు, విశాఖ మన్యం. అయితే ఇటీవల మన గుంటూరు జిల్లాలోనూ ఓ ప్రాంతం తేనె ఉత్పత్తి, విక్రయాల్లో పేరుపొందింది. అనేక రాష్ట్రాలకూ ఇక్కడి నుంచి సరఫరా అవుతోంది. తెనాలి ప్రాంతంలోని ఆ తేనెపట్టుల కథే ఇది. తెనాలికి తేనె ఉత్పత్తిలో మంచి పేరుంది. గత 15 ఏళ్లుగా ఉత్పత్తి, విక్రయాలతో ఈ ప్రాంతం కళకళలాడింది. కరోనా, లాక్డౌన్ కారణంగా ఎగుమతులన్నీ నిలిచిపోయి అనేక మంది ఈ వ్యాపారానికి దూరమయ్యారు. అయినప్పటికీ పది మంది మాత్రం ఆ వారసత్వాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తునే ఉన్నారు.
సంగం జాగర్లమూడి - తెనాలి మధ్య రోడ్డు వెంట ఈ దుకాణాలు, వాటి ఎదుట తేనె సీసాలతో నిత్యం సందడిగా ఉంటోంది. పొన్నూరు, వలివేరులోనూ కొందరు ఇదే వ్యాపారంలో ఉండగా వీరు తెనాలితో పాటు గోదావరి జిల్లాల్లో కొబ్బరి తోటలు, ఏలూరు వైపు పామాయిల్ తోటల్లో, కర్నూలులో నువ్వులు, పొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న కృష్ణా డెల్టాలో మామిడి, సపోట, జామ, నిమ్మతోటల్లో తేనెపెట్టెలు పెడుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
అనువైన వాతావరణం: తెనాలి పరిసరాల్లో ఎటుచూసినా జలసవ్వళ్లు, ఉద్యాన తోటలతో చల్లటి వాతావరణం ఉంటుంది. ఇది తేనెటీగలు బతకడానికి, తేనె ఉత్పత్తికి అనువైనదని ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడి నిమ్మతోటలు ఇందుకు కేంద్రంగా మారుతున్నాయి. వీరి వద్ద అరుదుగా దొరికేటటువంటి వాము పూత తేనె అయితే కేజీ ధర రూ.800 నుంచి రూ.1000 ఉంటోంది. అడవి తేనె కేజీ రూ.వెయ్యి వరకు ధర పలుకుతోంది. అయితే మామూలు తేనె రకం ఆధారంగా రూ.370, రూ.440, రూ.640 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. ఐరోపా ఈగలతో ఉత్పత్తయిన తేనె కేజీ రూ.250గా ఉంది. ఇది తొందరగా ఉత్పత్తయ్యే హైబ్రిడ్ రకం కావడంతో ధర కూడా తక్కువగా ఉంటోంది.
కేరళ, జార్ఖండ్లోని తేనెటీగల నర్సరీల నుంచి పెట్టెలు, తెనెటీగలు తెస్తున్నారు. ఇక్కడ పెట్టె ధర రూ.3,500 వరకూ ఉండగా ఒక పెట్టెకు 6 నుంచి 8 రేకలు వరకూ ఉంటున్నాయి. రేకకు 3,000 వరకూ ఈగలు ఉంటుండగా ఇందులో రాణి ఈగ కీలకం. అది చనిపోతే ఇక ఆ పెట్టె పాడైపోయినట్లే. పూత బాగుంటే పెట్టెకు 30-45 రోజుల వ్యవధిలో 3 కిలోల తేనె వస్తుందని ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్నారు.
నా వద్ద 320 తేనెపెట్టెలు ఉన్నాయని అంగలకుదురుకు చెందిన తేనె ఉత్పత్తి, విక్రయదారు సుబ్బారావు అన్నారు. వీటిని స్థానికంగా, ఇతర ప్రాంతాల్లోని ఉద్యాన తోటల్లో పెడుతుంటాను. సీజన్, ఉత్పత్తిని బట్టి నెలకు టన్ను వరకు విక్రయం జరుగుతుంది. నా ఉత్పత్తి నెల్లూరు, శ్రీకాళహస్తి, శ్రీశైలం నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై వరకూ వెళుతుంది.
