హనీకూంబ్ పెట్టెల్లో తేనెటీగల పెంపకం - ఒక పెట్టెకు 5 కిలోల తేనె ఉత్పత్తి!
తేనె పెట్టెలు ఒకసారి ఏర్పాటు చేస్తే నాలుగేళ్ల వరకు పెట్టుబడి ఖర్చు ఉండదు - - బీ కీపర్స్ ఒరిజినల్ హనీ పేరుతో ఆన్లైన్లో విక్రయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 1:45 PM IST
Innovative Honey Bee Cultivation For Honey Box: తేనెటీగల పెంపకాన్ని వ్యవసాయాధార పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చు. రైతులు ఆదాయ వనరుగా వీటి పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు. పూర్వపు రోజుల్లో అడవుల నుంచి తేనె సేకరిస్తుండే వారు. కానీ ఇప్పుడు అవి కూడా కాలానుగుణంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటి ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడం వల్ల, తేనెటీగల పెంపకం లాభసాటి పరిశ్రమగా మారింది. తేనె ఉత్పత్తులపై పవన్ కుమార్ ఏ విధంగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
ధర్మవరానికి చెందిన కంబదూరి పవన్ కుమార్ తేనె తయారీతో మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాడు. ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేసిన ఆయన ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా వినూత్నంగా సాగు చేయాలని ఆలోచించారు. హైదరాబాద్లోని అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ సెంటర్లో నెల రోజుల పాటు తేనె పెంపకంపై ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్కి చెందిన (అపిస్ మెలిఫెరా అనేజాతి) తేనెటీగల ఉత్పత్తులపై పరిశోధించారు.
బత్తలపల్లి మండలం ఈదులముష్టూరులోని మిద్దెలు దగ్గర దానిమ్మ తోటలో ఈ సంవత్సరం మేలో తేనెటీగల పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు. ఒక్కోటి రూ.6,000తో తొమ్మిది హనీకూంబ్ పెట్టెలను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక పెట్టెలో 8 ఫ్రేమ్లు ఉండేలా తయారు చేశారు. అందులో లక్ష వరకు తేనెటీగలు ఉంటాయి. తేనెటీగల పెంపకం సంచార పరిశ్రమ కావడం వల్ల పంటల్లో పూత దశ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి పెట్టెలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఒక పెట్టెకు 5 కిలోల ఉత్పత్తి : పెట్టె ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి 30 నుంచి 40 రోజుల్లోపు తేనె ఉత్పత్తి అవుతోంది. పూత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత తేనె వస్తుందని, వేసవి కాలంలో పూత తక్కువగా ఉండటంతో ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు నుంచి జనవరి వరకు తేనె ఉత్పత్తులకు అనువైన కాలమని రైతు వివరించారు.
మగ ఈగ ఆయుష్షు 45 రోజులు ఉంటే, రాణి ఈగకు మాత్రం వంద రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. గుడ్లు ఉత్పత్తి పెరగే కొద్దీ, కొత్త తేనెటీగలు పుట్టుకొస్తుంటాయి. తద్వారా తేనె ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఒక పెట్టెకు 5 కిలోల చొప్పున 3 కోతల్లో 70 కిలోల దిగుబడి వచ్చింది. బీ కీపర్స్ ఒరిజినల్ హనీ పేరుతో కిలో రూ.500 చొప్పున ఆన్లైన్లోనూ, తెలిసిన వారికి విక్రయించారు. ఎనిమిది నెలల్లో రూ.లక్షకు పైగా ఆదాయం వస్తుందని తెలిపారు.
నాలుగు ఏళ్ల వరకు పెట్టుబడి ఉండదు: తేనె పెట్టెలు ఒకసారి ఏర్పాటు చేస్తే నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పెట్టుబడి ఖర్చు ఉండదు. గుడ్లు పెట్టడం వల్ల ఏటా ఉత్పత్తులు మరింత పెరుగుతాయి. తేనె, ఈగల ఉత్పత్తితో పాటు ఉప ఉత్పత్తులైన జింజర్ హనీ, వెల్లుల్లి తేనె, రోజ్ హనీ, మైనం, పుప్పొడి, జెల్లీస్ వంటివి తయారు చేసి, ఎక్కువ పెట్టెలు ఏర్పాటు చేస్తామని పవన్ కుమార్ చెప్పారు.
