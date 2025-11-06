ETV Bharat / state

ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీ - 12 తులాల బంగారు నగలు అప్పగింత

ఆటోలో ప్రయాణికులు మర్చిపోయిన నగలు పోలీసులకు అప్పగించిన డ్రైవర్‌ చంద్రశేఖర్ - పోలీసుల సమక్షంలో బంగారు నగలు అప్పగింత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:36 PM IST

Honest Auto Driver Returns 12 Tola Gold Ornaments: అనంతపురంలో ఓ ఆటో డ్రైవర్ చేసిన పనిని పలువురు అభిందిస్తున్నారు. ఆటోలో ప్రయాణికురాలు మర్చిపోయిన 12 తులాల బంగారు నగలను ఎలాంటి ఆశ లేకుండా పోలీసులకు అప్పగించాడు. చంద్రశేఖర్​ లాంటి వారు మంచితనం ఇంకా ఉందని నిరూపిస్తున్నారు.

అనంతపురంలో ఆటో డ్రైవర్ చంద్రశేఖర్ తన నిజాయితీని చాటుకున్నారు. ఆటోలో మర్చిపోయిన 12 తులాల బంగారు ఆభరణాలను ప్రయాణికులకు అందేలా చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, అనంతపురంలో చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి ఆటో డ్రైవింగ్ చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన లక్ష్మీబాయి, సూర్యనారాయణ, ఉమేష్ అనే ముగ్గురు చంద్రశేఖర్ ఆటోలో అనంతపురంలో జరుగుతున్న పెళ్లికి వచ్చారు.

వారిని మారుతీ నగర్​లో పెళ్లి జరుగుతున్న ప్రాంతంలో వదిలారు. అయితే ఆటో దిగే క్రమంలో ఒక సూట్ కేసును ఆటోలోనే ఉంచి మర్చిపోయారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ తర్వాత సూటికేసును గమనించారు. వెంటనే వారిని దించిన ప్రాంతానికి వెళ్లి సూటికేసును ఇవ్వాలని చూడగా, అక్కడ లక్ష్మీబాయి, సూర్యనారాయణ వారి ఆచూకీ తెలియలేదు.

దీంతో ఆటో డ్రైవర్ చంద్రశేఖర్ బంగారు ఆభరణాలతో ఉన్న సూట్ కేసును ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు అందజేశారు. జరిగిన విషయాన్ని పోలీసులకు వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు దీనిపై పూర్తి విచారణ చేసి సంబంధిత వ్యక్తులకు డీఎస్పి శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో బంగారు నగలను అందించారు.

ఆటో డ్రైవర్​ను అభినందించిన డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు: అందులో దాదాపు 12 తులాల బంగారు నగలు ఉన్నట్లు తెలుసుకొని, ఆటో డ్రైవర్ చంద్రశేఖర్​ను అభినందించారు. పోలీసుల సమక్షంలో సన్మానించారు. నిజాయితీ చాటుకున్న డ్రైవర్ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకమని డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఆటో డ్రైవర్​కు రూ. 10 వేలు నగదును బహుమతిగా అందించారు.

"నేను ఆటోడ్రైవర్​ని. ఉదయం నా ఆటోలో నంద్యాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లు ఎక్కారు. 12:10 నుంచి 12:30 మధ్యలో ఆటో నుంచి దిగారు. వాళ్లను దించేసి నేను వెళ్లిపోయాను. తరువాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తే వాళ్ల సూట్​కేస్ ఉంది. మళ్లీ వెంటనే దింపిన ప్రదేశానికే వెళ్లాను. అయినా వాళ్లు అక్కడ లేరు. అక్కడ చాలా సేపు వెయిట్ చేశాను. అయినా సరే ఎవరూ రాలేదు. దీంతో వెంటనే నేను పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లాను. పోలీసుల సమక్షంలోనే ఆ సూట్​కేసును ఓపెనే చేశాను. అందులో బంగారు నగలు ఉన్నాయి. వాటిని పోలీసులకు అప్పగించాను". - చంద్రశేఖర్, అనంతపురం ఆటో డ్రైవర్

"నంద్యాలకు చెందిన ఓ కుటుంబం పెళ్లి నిమిత్తం అనంతరపురంకి వచ్చారు. ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ ఆటో ఎక్కారు. దిగిన తరువాత వాళ్లు ఆటోలో బ్యాగ్ మర్చిపోయారు. అనంతరం దానిని చంద్రశేఖర్ చూసి, మా దగ్గరకు వచ్చి సమర్పించారు. ఇది ఎవరిది అని వెరిఫై చేసి, వాళ్లకి ఇచ్చాము. ఎంతో నిజాయితీగా బ్యాగ్ ఇచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రశేఖర్​ను సన్మానించాము. ఆయనను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను". - శ్రీనివాసరావు, అనంతపురం డీఎస్పీ

