ETV Bharat / state

ఇంటి భోజనం, తీరంలో కన్నా తక్కువ ధర - 'హోంస్టే'కు పెరుగుతున్న ఆదరణ

విడిది గృహాలను ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్‌ - ఒక్కొక్క ఇంట్లో డబుల్, సింగిల్, కామన్ బెడ్స్ అందుబాటులోకి - ఇంటి తరహా భోజనం, అల్పాహారం

Homestay System Is Increasing In Chirala
Homestay System Is Increasing In Chirala (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Homestay System Is Increasing In Chirala : సొంతూరిలో మీ ఇల్లు ఖాళీగా ఉందా, ఇంటి సగ భాగాన్ని వినియోగించడం లేదా, అపార్టుమెంట్​లోని ఫ్లాటు ఖాళీగా ఉంచేస్తున్నారా, విల్లా అద్దెకు ఇవ్వాలని చూస్తున్నారా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం వాటిని ఎంచక్కా పర్యాటకుల అవసరాలకు ఉపయోగించండి. ప్రకృతి అందాలు తిలకించిన వారికి సొంతింట్లో ఉన్న అనుభూతి కలిగించేందుకు ‘హోంస్టే’ విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అందులో భాగంగా బాపట్ల జిల్లా చీరాలలోని ఔత్సాహికులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని పర్యాటకులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చీరాలలో ఈ తరహా ఇంటి ఆతిథ్యానికి ఇప్పుడిప్పుడే ఆదరణ పెరుగుతోంది.

హోం స్టేలకు మరింత పెరిగిన ఆదరణ : పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో హోంస్టేలకు మరింత ఆదరణ పెరుగుతోంది. బాపట్ల, వేటపాలెం, చీరాల తీర ప్రాంతాలు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. బీచ్‌లకు దగ్గరలో తీర గ్రామాల్లో పచ్చని పొలాల మధ్య హోంస్టేకు ఇప్పుడిప్పుడే ఆదరణ పెరుగుతోంది. చుట్టూ పచ్చదనం ఉండే ప్రాంతాల్లో అతిథి గృహాలను నిర్మిస్తున్నారు. హోంస్టేలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కింద స్థలాన్ని పూర్తిగా సెల్లార్‌కు వదిలిపెట్టి కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు పార్కింగ్‌ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.

చీరాలలో పెరుగుతున్న హోంస్టే కల్చర్ (ETV)

వారాంతాల్లో హైదరాబాద్, ఇతర ప్రాంతాలు, నగరాల నుంచి వస్తున్నవారు వీటిలో ఉంటూ బీచ్‌లకు వెళ్లి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొత్తపేట, చీరాల, వడ్డెసంఘం తదితర ప్రాంతాల్లో చాలా మంది తమ గృహాల్లో పర్యాటకులకు కావాల్సిన వసతులు ఏర్పాటు చేసి, అద్దెకిస్తున్నారు. పర్యాటకుల కోసం ఇప్పటికే వందల సంఖ్యలో వాడరేవు, రామాపురం సముద్రతీర ప్రాంతంలో ప్రైవేట్ అతిధిగృహాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని ఆన్ లైన్ ద్వారానే బుక్ చేసుకోవాలి.

ఇంటి తరహా భోజనం, అల్పాహారం : కొన్ని సమయాల్లో ప్రైవేట్ అతిధిగృహాలు ఖాళీగా లేకపోవడంతో అనుకోకుండా బంధువులతో తీరానికి వద్దామనుకునే దూర ప్రాంతాల వారికి నిరాశే మిగులుతోంది. దీన్ని గమనించిన కొందరు ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా (హోంస్టే) తయారు చేస్తున్నారు. దీనికోసం గూగుల్లోకి వెళ్లి చీరాల ప్రాంతం హోంస్టేలు అని సెర్చ్ చేస్తే వాటి వివరాలు లభ్యమవుతున్నాయి. ఒక్కొక్క ఇంట్లో డబుల్, సింగిల్, కామన్ బెడ్స్ అందుబాటులోకి ఉన్నాయి.

అంతే కాకుండా వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కింగ్ స్థలాలు ఉంటున్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చిన వారికి ఇంటి తరహా భోజనం, అల్పాహారం అందించడంతో వీటిపై పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తీరంలో కన్నా తక్కువ ధరకు ఇవి దొరకడం, సమయం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇందులో ఉండేందుకు సందర్శకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారనే అభిప్రాయాన్ని నిర్వాహకులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

‘హోం స్టే’ విధానంలో నిబంధనలు : 2025-29 పర్యాటకశాఖ నూతన విధానంలో ‘హోంస్టే’ విధానంలో కొన్ని నిబంధనలు పేర్కొన్నారు. ఇచ్చేందుకు ఒక గది నుంచి గరిష్ఠంగా ఆరు గదుల వరకు ఖాళీగా ఉన్నవారు పర్యాటకశాఖ వద్ద వివరాలను aptourism.gov.in/trades/login/firm registration వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. వచ్చే వారు ఎవరైనా సరే విడిది గృహాలను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారానే బుకింగ్‌ చేసుకోవాలి.

"గత నాలుగు నెలల నుంచి 'ఆర్కే విల్లా' పేరిట ఒక హోంస్టే నిర్వహిస్తున్నాం. రోజుకి ( 24 గంటలకి) ఒక గదికి రూ. 2000 అద్దె వసూలు చేస్తున్నాం. మా హోంస్టేలో అన్నీ ఏసీ గదులే ఉన్నాయి. వచ్చిన వారికి అల్పాహారం, భోజనం కూడా మేమే ఏర్పాటు చేస్తాం. ముఖ్యంగా నగరాల నుంచి అనేక మంది వస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నా వారు కూడా పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్​ సమయాల్లో వస్తుంటారు. మా హోంస్టేలో ఫంక్షన్​ హాల్​ కూడా ఉంది. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నాయి." - హనుమంతరావు, హోం స్టే నిర్వాహకుడు

మీ ఇంట్లో ఒక గది ఖాళీగా ఉందా - హోం స్టే నిర్వాహకులుగా మారిపోండి!

కోనసీమలో హోంస్టే కేంద్రాలు - అందుబాటులోకి కేరళ తరహా హౌస్​ బోటింగ్

TAGGED:

HOMESTAY SYSTEM IN CHIRALA
CHIRALA HOMESTAY SYSTEM
CHIRALA HOMESTAY CULTURE
HOMESTAY SYSTEM CHIRALA
HOMESTAY SYSTEM IN CHIRALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.