తిరుపతిలో హోంస్టే విధానం- ఇక భక్తుల వసతి కష్టాలకు చెక్​

Published : October 16, 2025 at 11:34 AM IST

Home Stay Culture Increasing in Tirumala : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హోం స్టే ట్రెండ్​ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో సందర్శక ప్రాంతాలు చూడడానికి వచ్చిన పర్యాటకులకు ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా పలు జిల్లాల్లో సైతం ఈ హోంస్టే విధానాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలోనూ ఈ విధమైన సదుపాయాలు పొందవచ్చు. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

తిరుపతికి వెళ్తున్నామంటే ఒకటి, రెండు నెలల ముందు నుంచే హడావుడి మొదలవుతుంది. దర్శనం ఎలాగో అలా చేసుకున్నా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకో కలిసి వెళ్లినా ఒంటరిగా అయినా బస చేయడానికి గదులు దొరక్కపోతే ఆరుబయట జాగారం చెయ్యడం తప్పదు. ఇప్పుడీ అవస్థలను తీర్చడానికి తిరుపతి నగరంలో హోంస్టే సంస్కృతి పెరిగింది. అన్ని వసతులతో ఇవి అందుబాటులో ఉండటంతో యాత్రికులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

హోంస్టేతో ఉపయోగాలు

  • హాలు, పడక గదులు, వంట గది, ఫర్నీచర్, ఏసీ, టీవీ, అంతర్జాలం సదుపాయాలు. సొంత ఇంటిలో ఉన్న అనుభూతి.
  • హోటళ్లలో తినే అవసరం లేకుండా సొంతంగా వంట చేసుకోవచ్చు.
  • చెక్‌ ఇన్‌ అయిన సమయం ఆధారంగా 24 గంటల తరువాత ఖాళీ చేయాలి.
  • హోంస్టేలో గంటల సమయానికి అద్దె చెల్లించి స్నానాదులు, దుస్తులను మార్చుకుని తిరుగు ప్రయాణం కావొచ్చు.
  • సీసీ కెమెరాలు ఉండటంతో గదులు పొందేవారి కదలికలపై నిఘా ఉంటుంది.

తీరిన అవస్థలు : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వసతి గృహాలు పరిమిత సంఖ్యలో ఉండటంతో కావాల్సినప్పుడు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. కొన్ని హోటళ్లు ఉన్నా వాటి ధరలు భారీగా ఉండటంతో అందులో దిగడానికి సామాన్యులు వెనకడుగు వేసేవారు. ప్రస్తుతం ఈ పరిస్థితి మారిపోయింది. తిరుపతిలో ఎటుచూసినా హోంస్టేలు కనిపిస్తున్నాయి. ధరలు అందుబాటులో ఉండటంతో వీటికి డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. గతంలో వసతి కోసం యాత్రికులు తిరుమల చేరుకునేవారు. ప్రస్తుతం తిరుపతిలోనే అభిరుచులకు అనుగుణంగా హోంస్టేలు ఉండడంతో ఎక్కువ మంది కొండ కింద ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు.

ఎందరికో ఉపాధి అందుతుంది ఇలా : ఈ రంగం వందలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. హోంస్టేలో రిసెప్షనిస్టు, హౌస్‌ కీపింగ్, క్లీనింగ్‌ స్టాఫ్, అటెండర్లుగా వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన నిరుద్యోగులు సేవలు అందిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. హోంస్టేల ద్వారా చిన్నచిన్న వ్యాపారులకూ ఆదాయం వస్తోంది.

రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుంటే రాయితీలు : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని హోంస్టే యజమానులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకుంటే పర్యాటక శాఖ అనేక రాయితీలు ఇస్తోందని జిల్లా పర్యాటకశాఖ అధికారి ఎం.జనార్దన్‌రెడ్డి తెలుపుతున్నారు. వీటి పనితీరు, సందర్శకుల భద్రతపై పర్యాటకశాఖ నిఘా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. వీటిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం కూడా సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

  • హోంస్టేల వివరాలు
  • జిల్లా వ్యాప్తంగా : సుమారు 550
  • తిరుపతిలో : సుమారు 350
  • కుటుంబంలోని ఇద్దరు పెద్దలు, ఇద్దరు చిన్నారులు ఉంటే : రూ. 1500 నుంచి రూ.2000
  • నిత్యం నగరానికి వచ్చేవారు : సుమారు లక్ష
  • రెండు కుటుంబాలు కలిసి ఉండే గదులకు : రూ.2500 నుంచి రూ.3000

