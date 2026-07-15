ఇంటిపై బెంగపెట్టుకుంటున్న హాస్టల్ విద్యార్థులు - కారణాలు ఇవేనంటున్న నిపుణులు
హాస్టళ్లలో ఉండే ప్రధాన సమస్యలు ఇవే! - పంజరంలో పెట్టినట్లుగా భావిస్తున్న పిల్లలు - ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారటంతో కలత - యాజమాన్యం పిల్లలతో మెలగాల్సిన తీరు ఇదే!
Published : July 15, 2026 at 1:17 PM IST
Homesick Feeling Among Hostel students : అప్పటివరకు ఉన్న ఊరు, అమ్మనాన్నలే ప్రపంచంగా హాయిగా గడుపుతున్న విద్యార్థును ఒక్కసారిగా గురుకులాల్లో చేర్పిస్తున్నారు. తమ పిల్లలు ఉన్నతస్థాయిలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వారు అక్కడ చేరుస్తున్నారు. కానీ అందులోకి వెళ్లిన కొన్నిరోజులకే తల్లిదండ్రులకు ఫోన్లపై ఫోన్లు చేస్తున్నారు. 'నేను ఇక్కడ ఉండలేను, నన్ను తీసుకెళ్లు, నేను ఇంటికి వస్తాను' అని ఏడుస్తున్నారు. హాస్టల్లో చేరిన ప్రతి పిల్లాడి పరిస్థితి ఇలానే ఉంది. దీనికి కారణం వారు ఇంటిపై పెట్టుకున్న బెంగనే అని తెలుస్తోంది.
దీని నుంచి వారిని బయటపడేలా చేసేవి ఇవే! : రెసిడెన్షియల్లో చేరిన పిల్లల సమస్యపై అమ్మనాన్నలే పరిష్కారం చూపాలి. లేదంటే వారు సమస్యల్లో పడతారని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రధానంగా వారికి ఇంటికి వెళ్లాలని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారుతుంది. దాంతో వారు అక్కడ అలవాటు పడి కొత్త పరిచయాలు అయ్యే వరకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటునే ఉంటారు. ఆ తర్వాత అంతా మాములు పరిస్థితికి వస్తుందని ఓ జూనియర్ కాలేజ్ యాజమాన్యం తెలిపింది. అయితే ఇంటికి వెళ్లాలన్న నెపంతో ఒక్కొసారి అబద్ధాలు కూడా చెబుతున్నారని అంటున్నారు.
పిల్లల నుంచి వచ్చే ప్రధాన ఫిర్యాదులు :
- అన్నం అస్సలు తినబుద్ధి కావటం లేదు, తింటే రుచిగా ఉండటం లేదు.
- తోటి విద్యార్థులు స్నేహంగా ఉండటంలేదు. నా గదిని మార్చాలి.
- కడుపునొప్పి ప్రతిరోజూ వస్తోంది. ఒక్కొసారి జ్వరం వచ్చినట్లుగా ఉంటుంది.
- పాఠాలు ఏమాత్రం అర్థంకావటం లేదు. టీచర్లు వేగంగా చెబుతున్నారు.
- రూమ్లు, బాత్రూమ్లు శుభ్రంగా ఉండటం లేదు.
- ఈ కళాశాల వాతావరణ బాగాలేదు. నేను ఇక్కడ చదవను, వేరే కాలేజ్లో చదువుతాను.
హాస్టళ్లలో ఉన్న సమస్యలు ఇవే! :
- తోటి విద్యార్థులతో గొడవల కారణంగా మనస్తాపానికి గురవుతారు. ఈ విషయం వార్డెన్ల దృష్టికి తీసుకెళ్తే దానిని పరిష్కారించకుండా వదిలేస్తారు.
- ఒక్క గదిలోనే ఎక్కువ మందిని ఉంచుతారు. దాంతో వారు దుప్పట్లు, టవళ్లు, సబ్బుల వంటివి ఒకరు మరొకరు వాడటం వల్ల గజ్జి లాంటి చర్మ సమస్యలు వస్తున్నాయి.
- ఊరిలోని పాతస్నేహితులను గుర్తుచేసుకోవటం అలాగే అమ్మనాన్నలతో గడిపిన క్షణాలు గుర్తుచేసుకుంటూ రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకుంటారు. దీంతో ఉదయం నీరసించిపోతారు.
- విద్యార్థులు అప్పటివరకు ఇంటి ఆహారం తిని, ఒక్కసారిగా హాస్టల్ ఫుడ్కు అలవాటుపడలేకపోతున్నారు.
యాజమాన్యాలు చేయాల్సినవి :
- విద్యార్థులు ఏదైనా సమస్య దృష్టికి తీసుకుని వస్తే దానికి సానుకూలంగా స్పందించాలి. పరిష్కరించి వారిని ఒప్పించాలి.
- అనారోగ్య సమస్య అని చెబితే వదిలేయకుండా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి సరైనా చికిత్స అందించాలి.
- విద్యార్థుల స్థాయిని అంచనా వేసి అందరికీ అర్ధం అయ్యేలా పాఠాలు బోధించాలి. పిల్లలు సులభంగా నేర్చుకునేందుకు అధ్యాపకులకు సూచనలు ఇవ్వాలి.
- రోజూ ఆటలకు తప్పనిసరిగా సమయం ఇవ్వాలి. అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కూడా చోటు కల్పించి వారిని ఉత్సహపరుచాలి.
స్వేచ్ఛ లేదని భావిస్తుంటారు : అప్పటివరకు డే స్కాలర్గా స్కూల్కి వెళ్లి ఒక్కసారిగా హాస్టల్లోకి వెళ్లటంతో వారిని పంజరంలో పెట్టినట్లుగా భావిస్తారు. స్వేచ్ఛ కోల్పోవటం ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు. తల్లిదండ్రులు కూడా వారిని తిట్టకుండా భరోసా కలిగేలా మాట్లాడాలి. ముఖ్యంగా ఇతరులతో పోల్చుకోవద్దని చెప్పాలి' అని సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మిర్యాల లావణ్య తెలిపారు.
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