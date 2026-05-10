ETV Bharat / state

అక్కడి ఇళ్లకు పొంతన లేని నంబర్లు - మార్చాలంటే రూ.5 వేలు కొట్టాల్సిందే

సైబరాబాద్​ బల్దియా పరిధిలో 700 ఫ్లాట్​లకు పొంతన లేని ఇంటినంబర్లు - ఇంటి నంబర్లు సరిచేసుకుందుకు యజమానుల పాట్లు

HOME OWNERS PAY BRIBE FOR NUMBER
HOME OWNERS PAY BRIBE FOR NUMBER (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Public Facing Difficulties to correcting house numbers : /121208/A/1/2814 ఇదేదో జాతీయ, అంతర్జాతీయ రహస్యాలను తెలిపే కోడ్ అనుకుంటే మీరు తప్పులో కాలేసినట్లే. సంజ్ఞలు, అంకెలు, ఇంగ్లిష్ అక్షరాలు, కలగలిసిన 18 అంకెల పాస్​వర్డ్ అస్సలేకాదు. సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఫ్లాట్​కు జారీ అయిన ఇంటి నంబరు. ఎంత బట్టీ పట్టినా ఈ ఇంటి నంబర్​ను గుర్తుంచుకోవడమంటే అసాధ్యమే. ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న 700 ఫ్లాట్​లకు ఇలా పొంతన లేనటువంటి ఇంటి నంబర్లు జారీ అయ్యాయి. వాటిని సవరించేందుకు ఒక్కో ఓనర్ రూ.5 వేలు ఇవ్వాలని బల్దియా సిబ్బింది రేటు నిర్ణయించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఒక్కొక్కరు లంచాలను చెల్లించుకుంటూ ఇంటి నంబర్లను సవరించుకుంటున్నారు. సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ(సీఎంసీ) పరిధిలో ఈ దందా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది.

రూ.150 కోట్ల లంచం : అక్టోబరు 2022 నుంచి కొత్త ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్‌తోపాటు ఇంటి నంబరు, ప్రొపర్టీ ట్యాక్స్ ఏక రూప సంఖ్య (పీటీఐఎన్‌) జారీ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఏ, బీ, సీ, డీలు, సంఖ్యలు కలగలిసిన గందరగోళపు ఇంటి నంబర్లు జారీ అవుతోంది. పక్కపక్కనున్న ఇళ్లకు కూడా వింతైన ఇంటి నంబర్లు జారీ అవుతున్నాయి. ఇదేంటని ఎవరైనా అడిగితే మాకేం సంబంధం లేదు. అందుకు సంబంధించిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇస్తోందని సబ్‌రిజిస్ట్రార్లు చేతులెత్తేస్తున్నారు. కొన్ని పురపాలక సంఘాలు సబ్‌రిజిస్ట్రారు జారీ చేసిన ఇంటి నంబర్లను సరి చేస్తుండగా ఇతర స్థానిక సంస్థలు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. ప్రత్యేకంగా ఇంటి నంబరు సవరణకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమస్య అపార్ట్‌మెంట్లు, గేటెడ్‌ కమ్యునిటీలను మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగత గృహాలను సైతం వేధిస్తోంది. ఓ అంచనా ప్రకారం మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని 3లక్షల మందికి ఈ సమస్య ఉంది. వారంతా రూ.5వేల చొప్పున లంచాలు చెల్లిస్తే రూ.150 కోట్లు అవుతుండటం గమనించదగ్గ విషయం.

స్వతహాగా సరిచేయాలి : సర్కారే అడ్డదిడ్డంగా ఇంటి నంబర్లు జారీ చేసి, వాటిని సరి చేస్తామనే పేరుతో అధికారులు లంచాలు వసూలు చేయడమనేది దారుణమని నగరవాసులు మండిపడుతున్నారు. ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించడం లేదా ఆస్తిపన్ను సమస్యలను పరిష్కరించే శిబిరాల ఏర్పాటతో ఇంటి నంబర్లను సవరించాలని వారు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

అర్థవంతంగా ఆలోచించరా? : జిల్లా, మండలం, డివిజన్, వీధి, అపార్ట్‌మెంట్‌ పేరు, గేటెడ్‌ కమ్యునిటీ పేరు, ఇలా కొన్ని అంశాల ప్రాతిపదికగా గతంలో ఇంటి నంబర్లు జారీ అయ్యేవి. ఇప్పటికీ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్‌(ఎంసీహెచ్‌) పరిధిలోని పాత ఇంటి నంబర్లను పరిశీలిస్తే ఆ ఇల్లు ఏ ప్రాంతంలో ఉందో చెప్పొచ్చు.ఇంటి నంబర్లలో ఓ వరుస క్రమం ఉండేది. ప్రస్తుత అధికారులు ఆ దిశగా ఎందుకు ఆలోచించట్లేదనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్​కు రూ.7వేలు, ప్లాట్​కైతే రూ.1500 - దస్తావేజుల పేరుతో వసూళ్ల పర్వం

TAGGED:

HOME OWNERS PAY BRIBE FOR NUMBER
BRIBE FOR HOUSE NUMBERS
ఇంటి నంబర్లు సరిచేసేందుకు లంచం
HOME OWNERS PAY BRIBES FOR HOUSE
HOME OWNERS PAY BRIBE FOR NUMBER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.