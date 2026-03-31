ఎవరైనా రాకపోతారా, పట్టెడన్నం పెట్టకపోతారా - నిరాశ్రయుల నిరీక్షణ
అభాగ్యుల కడుపు మాడుస్తున్న యుద్ధం మంటలు - గ్యాస్ కొరతతో ముద్ద దొరక్క నిరాశ్రయుల అగచాట్లు - గ్యాస్ కొరతతో గుప్పెడు మెతుకులు గగనమయ్యాయని ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 8:37 AM IST
Homeless People Struggling to Food due to Gas Shortage : ఎక్కడో వేల కిలోమీటర్ల దూరంలోని యుద్ధం మంటలు ఎందరో అభాగ్యుల కడుపులు కాల్చేస్తోంది. యుద్ధం తెచ్చిన గ్యాస్ కొరత వారి నోటి దగ్గర ముద్దను దూరం చేస్తోంది. నిన్నటి దాకా దాతలు ప్రేమతో పెట్టే అన్నంతో కడుపునింపుకునే ఆ అభాగ్యులకు ఇప్పుడు గుప్పెడు మెతుకులు గగనమైపోయాయి.
విజయవాడ నగరానికి ఎంతోమంది నిరాశ్రయులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటారు. ఉపాధి లేక కొందరు, ఆదరణ లేక ఇంకొందరు నాలుగు మెతుకులు పెట్టే దాతల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు. వీరంతా నిత్యం రైల్వేస్టేషన్, ఏలూరు లాకులు, రథం సెంటరు, సాంబమూర్తి రోడ్డు, బస్టాండ్ పరిసరాలలో రహదారుల పక్కన కాలం వెళ్లదీస్తుంటారు. పని దొరికితే వెళతారు. లేదంటే దాతలు ఇచ్చిన ఆహారంతో కడుపు నింపుకొంటారు. అలాంటి వారిపైనా యుద్ధ ప్రభావం పడింది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ జ్వాలలు ఇప్పుడా అభాగ్యుల్లో ఆకలి మంటలు రేపాయి.
ఈ పూట గడిచేదెలా : నిరాశ్రయులకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు, పుట్టిన రోజు తదితర వేడుకలప్పుడు భోజనం ప్యాకెట్లు పంచేవారు. గ్యాస్ కొరత కారణంగా దాతలు ఆహారం తీసుకురావడం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. చిన్నచిన్న ఆహార విక్రయశాలలు సైతం మూసుకుపోవడంతో వీరి పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇంకా ఎవరైనా రాకపోతారా పట్టెడన్నం పెట్టకపోతారా అని ఎదురుచూడాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి ఏర్పడింది. చిన్న చిన్న హోటళ్లలో పనిచేసే కార్మికులు సైతం నిరాశ్రయులుగా మారిపోయారు. వీరు కూడా సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆహారం వచ్చేదెలా ఈ పూట గడిచేదెలా అన్న రీతిలో నిరాశ్రయుల పరిస్థితి ఉంది.
"గ్యాస్ ఇబ్బంది వల్ల కొంత సమస్య వచ్చింది. కానీ అది కూడా దొరికితే ఇంకా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయగలం. కట్టెల పొయ్యిపై వండి తీసుకువస్తున్నాం. వండే పదార్థాలను కూడా తగ్గించాల్సి వచ్చింది." - బేగం, అన్నదానం నిర్వాహకురాలు
గ్యాస్ కొరత కారణంగా దాతలు ఆహారం తీసుకురావడం తగ్గింది. అదే సమయంలో రోడ్డు పక్కనుండే చిన్న ఆహార విక్రయశాలలూ మూతపడ్డాయి. హోటళ్లలో పనిచేసే కార్మికులూ పనిలేక పస్తులుండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. గ్యాస్ కొరత తీరకపోతుందా పట్టెడన్నం దొరక్కపోతుందా అని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
"మూడు రోజుల నుంచి దాతలు ఎవరూ ఆహారం తీసుకురావడం లేదు. గ్యాస్ లేని కారణంగా హోటళ్లు ఉండడం లేదు. దాంతో డ్యూటీ కూడా ఉండట్లేదు. ఇక్కడే పడుకుంటాం, ఏదైనా ఉంటే తింటాం లేకపోతే లేదు. రూ.5 ఉంటే గనక అన్న క్యాంటీన్లో భోజనం చేస్తాం. గ్యాస్,పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత వల్ల ఉపాధి కూడా ఉండడం లేదు." - నిరాశ్రయులు
అన్నదాతలు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల నిర్వాహకులకు నిరాశ్రయుల ఆకలి తీర్చాలని ఉన్నా, గ్యాస్ కొరత ఆ సంకల్పానికి గండికొడుతోంది. కొంతమంది కట్టెల పొయ్యిపైనే వండి తెస్తున్నారు. ఇంకొందరు గతంలో కన్నా కూరలు తగ్గించి అన్నదానం చేస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో మాదిరిగా నేరుగా ఆహారాన్ని అందించి ఆకలి తీర్చాలని కోరుతున్నారు.
సిలిండర్ అయిపోయిందనే దిగులే వద్దు - ఇలా తిప్పితే అలా గ్యాస్
తిరుమల హోటళ్లపై యుద్ధ ప్రభావం - అన్నప్రసాద కేంద్రాలకు పెరిగిన భక్తుల తాకిడి